Nog steeds 460 miljard kilo plastic per jaar, 56 landen willen productie flink inperken

Nederland behoort tot een groep van 56 landen die deze week in Parijs oproept om de productie van nieuw plastic flink te beperken. Bijvoorbeeld door een wereldwijd productieplafond in te stellen. Anders is de afvalberg de komende decennia niet te bestrijden, stellen de landen. De petrochemische industrie investeert juist in fabrieken om meer plastic te maken, grotendeels van fossiele grondstoffen.

In het Franse Unesco-kantoor van de Verenigde Naties onderhandelen diplomaten van 175 landen tot vrijdag over een verdrag dat een einde moet maken aan plastic vervuiling. “Plasticvervuiling is een tijdbom”, zei de Franse president Emmanuel Macron maandag bij de opening van de vergaderweek, verwijzend naar de schade aan de natuur en de gezondheid van mens en dier.

In twintig jaar tijd is de jaarlijkse productie van plastic verdubbeld tot 460 miljard kilo. Nog geen 10 procent daarvan wordt gerecycled. De rest wordt verbrand, gestort of eindigt als zwerfvuil, ook in zee.



Plastickraan moet verder dicht

Vorig jaar stemden de VN-landen vóór een juridisch bindend verdrag om die gigantische vervuiling tegen te gaan. Dat verdrag moet volgend jaar al klaar zijn en over de invulling ervan wordt nu dus onderhandeld. Greenpeace noemt het ‘de belangrijkste wereldwijde kans voor mens en planeet om van plastic af te komen’. Maar de milieuorganisatie ziet ook dat het ambitieniveau nogal verschilt per land.

Nederland legt de lat hoog en behoort daarom tot de zogenoemde High Ambition Coalition. Net zoals andere EU-landen en bijvoorbeeld Rwanda, Canada, Ecuador, Peru en Senegal. Zij willen dat er in 2040 een einde is gekomen aan de vervuiling. Als logo gebruikt deze club een kraan waaruit plastic stroomt – die kraan moet dus dichter worden gedraaid. Ook kun je het logo zien als een verwijzing naar de microplastics die het water vervuilen.

Kunststof producten moeten binnenkort herbruikbaar, hervulbaar en goed te recyclen zijn, stellen zij. Nu wordt 40 procent van al het plastic eenmalig gebruikt – wegwerpplastic dus. Het is simpelweg te veel. “De wereld kan het resulterende plastic afval niet op een milieuvriendelijke en veilige manier beheren, waardoor er steeds meer plastic in het milieu zal belanden”, waarschuwt de coalitie.

Liever recyclen dan productiebeperking

Tot de landen die de lat wat lager leggen, behoren volgens Greenpeace de Verenigde Staten en Japan. Ook die willen de vervuiling van de oceanen aanpakken, maar ze zijn minder happig op een productiebeperking en op harde regels. De VS hebben een grote chemische industrie die plastic produceert uit olie.

Datzelfde geldt voor Saudi-Arabië. Dat land zegt een einde te willen maken aan vervuiling, maar wijst tegelijkertijd op het belang van plastic voor de maatschappij. Saudi-Arabië wil investeren in de chemische recycling van plastic, waarna de moleculen opnieuw kunnen worden gebruikt. Maar dat proces kost veel energie en biedt volgens milieuorganisaties geen echte oplossing. Alleen al door het gebrek aan capaciteit.



Campagneleider Graham Forbes van Greenpeace zegt dat Saudi-Arabië en gelijkgestemde landen de voortgang van de gesprekken in Parijs doelbewust vertragen, door procedures aan de orde te stellen en niet de inhoud.

Net als op de klimaattop speelt ook hier geld een rol. Armere landen zeggen dat ze financiële steun nodig hebben om de noodzakelijke infrastructuur voor recycling en afvalbeheer te ontwikkelen.

Onder ngo’s klinkt de kritiek dat de VN fossiele bedrijven welkom heten in Parijs, om te lobbyen. Volgens uitvoerend secretaris Jyoti Mathur-Filipp van het onderhandelingscomité valt dat wel mee. Van de 612 aanwezige organisaties vertegenwoordigen slechts 40 partijen het bedrijfsleven, zegt zij. “De rest betreft maatschappelijke organisaties die bijvoorbeeld opkomen voor het milieu, inheemse bevolkingsgroepen, jongeren en vrouwen.”

