Nog niet op de tap, maar wel goed te drinken: bier uit rioolwater

De proef werd gedaan met Emmens rioolwater dat ‘ultrapuur’ wordt gezuiverd, met filtratie- en osmosetechnieken. Deze techniek wordt in Emmen al jaren toegepast, om afvalwater geschikt te maken voor stoomproductie bij de oliewinning in een nabijgelegen olieveld.

“Met dit bier geven we het verregaand gezuiverde afvalwater een nuttiger doel dan lozing op het oppervlaktewater”, zegt Shane Kleyhorst, programmamanager van de Energie- & Grondstoffenfabriek, een samenwerkingsverband van waterschappen.

Het biertje, gebrouwen met vermoute gerstekorrels en hop, is Ontboezeming gedoopt. Niet alleen het bier, ook het flesje, etiket en kratje komen uit het riool. Het kratje is 3D geprint uit een biocomposiet van rioolslibkorrels.

“We denken dat het voor veel mensen een ontboezeming is te zien hoeveel reststoffen uit het huishoudelijk afvalwater en de drinkwaterproductie weer grondstof kunnen worden”, zegt Jouke Boorsma van AquaMinerals, een bedrijf dat al 25 jaar hergebruik van afvalproducten uit de waterzuivering propageert en dat met de Energie- & Grondstoffenfabriek samenwerkte bij dit experiment.

Een piespilsje

Bier maken van water dat een paar dagen tevoren nog vergeven was van pies en poep, dat is in Nederland niet eerder vertoond. Imagotechnisch is het een gewaagd plan. Niet veel cafés zullen bereid zijn zo’n piespilsje te serveren.

Toch drinken we eigenlijk al heel lang elkaars (sterk verdunde) plas. Veertig procent van de Nederlanders gebruikt water uit de Maas en Rijn, waar vele rioolwaterinstallaties hun gezuiverde water op lozen. Zuid-Holland en Zeeland drinken gezuiverd water uit spaarbekkens in de Maas. Amsterdammers gebruiken sinds de jaren vijftig gezuiverd Rijnwater dat nog eens extra is gefilterd in de duinen.

Het IJsselmeer is de hofleverancier van het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf PWN. Sterker nog, het innamepunt voor het drinkwaterbedrijf in Andijk ligt een paar kilometer van het lozingspunt van de rioolwaterinstallatie in Wervershoof.

De Energie- en Grondstoffenfabriek en AquaMinerals willen met de Ontboezeming laten zien dat het hele bierproductieproces kan plaatsvinden met grondstoffen uit rioolwaterzuivering. Zo wordt de teelt van gerst en hop bevorderd met struviet, een efficiënte fosfaatmeststof die uit afvalwater wordt teruggewonnen.

Glas van calciet

“Het glas van het bierflesje kunnen we maken van de kalkstof calciet, dat vrijkomt bij de ontharding van de drinkwater”, zegt Boorsma. In het etiket van het proefpilsje is gemaaid bermgras verwerkt, maar het etiket kan ook van teruggewonnen toiletpapier worden gemaakt. De drukinkt op het etiket is gemaakt van vivianiet, een ijzerfosfaat uit zuiveringsslib.

Het etiket is met PHA-lijm op het flesje geplakt. Bacteriën uit de afvalwaterzuivering produceren dit polymeer. “We hebben alleen nog geen volwaardig alternatief voor de dop”, bekent Boorsma. “Dat luistert nauw, want de kroonkurk komt in contact met het bier.”

Circulair bier Beeld René Didde

Het piespils Ontboezeming is technisch gesproken dus dichterbij dan we zouden denken, maar wettelijk is het nog allerminst geregeld. “We zijn eigenlijk stout. Want veel van de gebruikte stoffen zijn afvalstoffen waarvan de wettelijke status moet worden veranderd om er consumentenproducten van te mogen maken”, zegt Kleyhorst. Voorlopig blijft het productie daarom bij een kratje met twaalf flesjes bier en nog een twintigtal losse flesjes.

