Nog meer betalen in de spits? De NS kunnen bijna niet anders

1800 treinen per week meer dan nu. Daarmee willen de NS vanaf eind dit jaar de drukte op het spoor te lijf. In de nieuwe dienstregeling gaan er bijvoorbeeld tussen de grote steden weer vier intercity’s per uur rijden, ook in de weekenden en in daluren. Dat kan, omdat het gelukt is de tekorten aan conducteurs en machinisten weg te werken.

Maar dat goede nieuws werd de afgelopen week overschaduwd door een plan dat NS-topman Wouter Koolmees bekendmaakte via een interview in De Volkskrant. Reizen in de spits moet duurder worden, betoogde hij. Wie in de trein stapt op drukke tijden moet 40, 50, misschien wel 60 procent meer betalen.

De NS maakten er geen vrienden mee. Alsof mensen ‘voor de lol in de spits in de trein zitten’, reageerde reizigersvereniging Rover honend. En in de Tweede Kamer waren de reacties van links (SP: “Het laatste wat je moet doen") tot rechts (VVD: “Belachelijk idee") negatief.

Lege treinen kosten ‘klauwen met geld’

Toch zit er een zekere logica achter het plan. De coronapandemie heeft het reizigersgedrag veranderd, zien de NS. Doordeweeks is het aantal reizigers met 20 procent verminderd. Gereisd wordt er vooral op twee dagen, dinsdag en donderdag, én in de spits. Dan zitten de treinen vaak bomvol.

De NS willen dat graag anders, om reizigers een comfortabeler reis te kunnen bieden, maar vooral om financiële redenen. Buiten de spitstijden ‘rijden treinen leeg rond’, zei Koolmees, en dat kost ‘klauwen met geld'.

Vandaar dat plan: voer wisselende tarieven in en stimuleer mensen zo om later naar hun werk te gaan, zodat treinen ook later op de dag goed bezet zijn. Wie ’s ochtends van Zaanstad naar Amsterdam wil, betaalt extra, wie op datzelfde tijdstip van Amsterdam naar Zaanstad wil, is goedkoper uit.

Proef werkt goed

Transportdeskundigen vinden het een verstandig idee. Zeker, het roept weerstand op, zei hoogleraar transportbeleid Bert van Wee (TU Delft) in diverse media. Maar die verdwijnt als reizigers merken dat ze in de spits weer kunnen zitten. Wie per se in de spits moet reizen, zou de kosten vergoed moeten krijgen van z'n werkgever. De NS moeten het meer en meer hebben van de vrijetijdsreiziger.

Maar hoeveel mensen zijn in staat de spits te mijden? De NS zelf weten het niet precies en doen er nu onderzoek naar. Sinds februari is er al een proef gaande tussen Utrecht en Groningen en Utrecht en Den Helder met kortingen tot 60 procent op reizen op een rustig tijdstip. “Dat werkt vooralsnog goed”, zegt een woordvoerder.

Duidelijk is ook dat 28 procent van de reizigers in de dinsdag- en donderdagspits op weg is naar school of universiteit, als leraar of student. De NS deden al eens pogingen om afspraken te maken met onderwijsinstellingen over lestijden. Maar, zegt de NS-woordvoerder, “de enige plek waar dat echt met succes gebeurd is – dat wil zeggen: goed terug te zien in de treinen, al zijn die nog steeds druk – is Nijmegen.”

NS moeten het hebben van de vrijetijdsreiziger

Staatssecretaris Vivianne Heijnen houdt de kaarten nog op de borst en vroeg de Kamer een motie waarin het NS-tarievenplan wordt afgekeurd even aan te houden. In 2025 krijgen de NS een nieuwe concessie om het spoorvervoer te mogen uitvoeren, zo is de bedoeling, en de NS willen die nieuwe tarieven daarin opgenomen zien. In augustus maakt Heijnen bekend hoe de concessie eruit ziet, in de tussentijd wil ze laten uitzoeken wat die nieuwe tarieven betekenen voor ‘mensen met een kleine beurs’ en ‘mensen die in verplichte shifts werken'.

Hoe dan ook, de wereld van het spoor is sinds de coronacrisis ingrijpend veranderd. De NS moeten het meer en meer hebben van de vrijetijdsreiziger en ze kúnnen niet anders dan zich aanpassen. Kijk maar naar de nieuwe dienstregeling: van de 1800 extra treinen zijn er maar liefst 700 in het weekend gepland.

