Nog geen ‘woest aantrekkelijke regeling’ maar Limburg koopt al best wat boeren uit

Een ‘woest aantrekkelijke regeling’ voor stoppende boeren. Die beloofde minister Christianne van der Wal van stikstof en natuur afgelopen voorjaar in de steigers te gaan zetten. Een aanbod dat ervoor moet zorgen dat piekbelasters - bedrijven met een grote stikstofinvloed op de natuur - vrijwillig toehappen, en er snel ruimte ontstaat om uit de juridische stikstofimpasse te komen.

Die regeling laat nog steeds op zich wachten. Toch koopt Limburg op korte termijn al een behoorlijk aantal boeren uit. Dat gebeurt via de piekbelastersregeling waarvoor veehouders zich eerder dit jaar in konden schrijven; het kabinet stelde daarvoor bijna een half miljard euro beschikbaar.

In Limburg voldoen veertig ingeschreven boeren aan de voorwaarden; de waarde van hun bedrijf is inmiddels getaxeerd. Dat wil trouwens nog niet zeggen dat ook al die bedrijven tekenen. De zevende boer zet vandaag zijn handtekening; de provincie hoopt dat het aantal deelnemers zeker nog verdubbelt.

Elders weinig animo

Daarmee is de animo in Limburg opvallend groot, want in andere provincies liep het niet bepaald storm. In Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel doen er nog een handvol boeren mee, in andere provincies hooguit een enkeling. De uitspraak van Van der Wal over de ‘woest aantrekkelijke’ nieuwe regeling wekte bij diverse provincies ergernis. Veel veehouders kozen er met dat vooruitzicht voor nog te wachten, en de huidige regeling aan zich voorbij te laten gaan.

Die indruk leeft ook in Limburg. “Wij waren ook niet blij met de woorden van de minister”, geeft een woordvoerder aan. Maar hoe komt het dat de interesse juist in Limburg toch nog behoorlijk is? “We hebben hier relatief veel intensieve veehouderij én veel kleine, beschermde natuurgebieden. Daardoor komt een behoorlijk aantal bedrijven in aanmerking.” Niet elke veehouder kan zich namelijk voor de regeling inschrijven: de stikstofinvloed op de natuur moet relatief groot zijn.

Dat maakt dat de vermindering van de stikstofuitstoot ook echt zoden aan de dijk zet, zeker als het aantal bedrijven dat tekent nog oploopt. De stikstofruimte die ontstaat komt deels ten goede aan de natuur, maar wordt deels ook ingezet om zogeheten PAS-melders te legaliseren.

Dat zijn boeren die eerst geen natuurvergunning nodig hadden omdat hun stikstofinvloed slechts beperkt was. Maar toen de rechter in 2019 de vloer aanveegde met het Nederlandse stikstofbeleid, bleek een vergunning met terugwerkende kracht alsnog verplicht. Zij moeten nu met voorrang worden geholpen, zo adviseerde stikstofcrisismanager Johan Remkes vorige maand.

Limburg neemt voorsprong

Voor de opgave om alle ongeveer 2500 PAS-melders in Nederland te legaliseren, moeten er volgens Remkes zo'n 500 à 600 piekbelasters worden uitgekocht of verplaatst. Wie die piekbelasters precies zijn en hoe dat met de ‘woest aantrekkelijke regeling’ in zijn werk gaat, wordt waarschijnlijk eind deze maand duidelijk.

Als in Limburg inderdaad al een behoorlijk aantal piekbelasters stopt met de bestaande regeling, maakt dat de opgave bij het vervolg van Remkes’ piekbelastersaanpak al iets kleiner. Van de veertig geïnteresseerde bedrijven zit het merendeel in Noord- en Midden-Limburg: de meest intensieve landbouwgebieden van de provincie. Het gaat om 14 varkenshouderijen, 12 pluimveebedrijven, 10 boeren met melkvee, 3 met kalveren en 1 geitenhouder.

