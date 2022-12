Nieuwe wet tegen Chinese bedrijfsspionage volgt Europese trend

De Chinezen ‘staan in onze achtertuin’ om bedrijven en universiteiten te infiltreren, waarschuwde Europarlementariër Bart Groothuis (VVD) onlangs op radio en tv. Dat risico moeten we bestrijden, meent hij.

Wat Groothuis betreft, gaat er bijvoorbeeld een streep door de overname van het Delftse chipbedrijf Nowi, dat chips ontwikkelt die hun energie halen uit geluid, trillingen of licht. Nowi werd onlangs gekocht door het Nijmeegse bedrijf Nexperia, dat een Chinese eigenaar heeft. Eerder stuitte Nexperia op een verbod van de Britse overheid om een chipfabriek in Wales te kopen.

Die mogelijkheid, om een overname tegen te houden vanwege de nationale veiligheid, bestond tot dusver niet in Nederland. Pas volgend jaar komt daar verandering in, als er een wettelijke meldplicht ingaat voor investeringen in ‘vitale’ en ‘sensitieve’ bedrijven. De overheid gaat dergelijke investeringen controleren op risico’s voor de nationale veiligheid; en in het ernstigste geval kan een investering of overname tegengehouden worden.

Omdat de wet terugwerkende kracht heeft tot 8 september 2020, zou de overname van Nowi in theorie alsnog afgeblazen kunnen worden – ook al wilde de minister zich daar desgevraagd niet over uitlaten.

Halfgeleiders als sensitieve technologie

Het gaat daarbij om investeringen in of overnames van ondernemingen die maatschappelijk gezien onmisbaar zijn, en om bedrijven die beschikken over ‘sensitieve technologie’, zoals halfgeleiders. Vooral over halfgeleiders wordt internationaal strijd gevoerd omdat ze van groot belang zijn voor de werking van elektronische apparaten: van computers tot auto’s tot militaire apparatuur.

De veiligheidstoets moet voorkomen dat technologie in bijvoorbeeld Chinese of Russische handen komt. “Staten gebruiken bedrijven steeds meer als middel om strategische doelen te bereiken. Dat gebeurt op een illegale wijze, met cyberaanvallen of spionage. Maar ook op legale wijze, zoals een overname”, vertelt Duco de Boer, advocaat bij Stibbe en gespecialiseerd in fusies en overnames.

Nederland volgt veel andere Europese landen. “Het is in het huidige geopolitieke klimaat verstandig om bepaalde investeringen aan een veiligheids­toets te onderwerpen”, vindt De Boer. Hij vindt dat de Nederlandse overheid te lang naïef is geweest. “Inmiddels zijn er al in 25 van de 27 EU-lidstaten wetten van kracht, aangenomen, of in de maak. Een open investeringsklimaat staat in Nederland hoog in het vaandel, maar de nationale veiligheid gaat voor.”

Banden met autoritair regime

Het Bureau Toetsing Investeringen (BTI), dat al investeringen in energie en telecommunicatie controleert, gaat de veiligheidstoets uitvoeren. Binnen maximaal acht weken onderzoekt het of bij een investering of overname de nationale veiligheid in het geding is. Bijvoorbeeld door te kijken of een investeerder die banden heeft met een autoritair regime, toegang krijgt tot gevoelige informatie.

Tijdens de controle moeten het bedrijf en de investeerder wachten. Waar nodig kan het bureau de toets met zes maanden verlengen.

Freeke Heijman, directeur eco­systeemontwikkeling bij Quantum Delta, een belangenbehartiger van kwantumbedrijven, vindt die periode van acht weken lang, bijvoorbeeld voor bedrijven die net zijn begonnen. “Het kan ertoe leiden dat investeerders minder voor een bedrijf zullen betalen of kiezen voor een overname in een land als Zwitserland. Daar geldt de toets niet voor kleine investeringen.”

Bedrijven met allerlei verschillende nieuwe technologieën zijn inmiddels door de overheid aangemerkt als ‘zeer sensitief’. “Dat is echt met de vlooienkam gedaan”, vindt Heijman. “Sommige van die start-ups zijn experimenteel of in de opstartfase. Andere partijen kunnen nog niets met hun technologie. Mijn voorkeur was geweest om de regels voor die start-ups wat minder nauw te maken.”

