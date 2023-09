Nieuwe vondst maakt groene waterstof veel goedkoper

Wetenschappers van het Australische agentschap CSIRO (een soort TNO) hebben een technologie bedacht waarmee waterstof met 30 procent meer efficiëntie kan worden geproduceerd. Ze maken gebruik van restwarmte uit de industrie en passen materialen in de elektrolyser (een machine waarin waterstof wordt gesplitst van zuurstof) op een slimme manier toe.

Groene waterstof speelt een sleutelrol in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem, maar is vooralsnog een veel duurdere energiebron dan olie of aardgas. Waterstof is vooral belangrijk voor de verduurzaming van de industrie, de chemiesector en het zware transport; die kunnen niet met (groene) elektriciteit worden aangedreven.

Waterstof zal ook nodig zijn om elektriciteit op te wekken op momenten waarop windmolens en zonnepanelen te weinig energie leveren. Conventionele centrales springen dan bij, maar in de toekomst zullen die niet op aardgas, maar op waterstof draaien.

Geen dure pijpleidingen

Zover is het nog lang niet. Waterstof kan niet worden gewonnen uit een mijn of een veld. Het is geen energiebron maar een energiedrager. Waterstof moet geproduceerd worden. In de industrie en chemie wordt al decennia waterstof gewonnen uit aardgas. Daar komt CO 2 bij vrij en daarom wordt er gesproken van ‘grijze’ waterstof. Duurzame of ‘groene’ waterstof wordt gemaakt met stroom afkomstig van windparken en zonnevelden.

De technologie die CSIRO heeft ontwikkeld maakt gebruik van industriële restwarmte. Daardoor is voor de waterstofproductie 30 procent minder elektriciteit nodig, waarmee de productiekosten voor groene waterstof een stuk lager komen te liggen. CSIRO gaat een proefinstallatie bouwen in een staalfabriek in de provincie Nieuw-Zuid-Wales. Als staalfabrieken lokaal waterstof produceren, kunnen ze het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Bovendien zijn geen dure pijpleidingen nodig om waterstof van elders te transporteren.

Innovaties zoals die in Australië zijn belangrijk. Energie-efficiënte methodes maken productie goedkoper. “Je ziet wereldwijd innovaties ontstaan op het gebied van waterstoftechnologie”, zegt Noé van Hulst, energie-expert en waterstof-adviseur voor het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Tata Steel, Shell en BP wachten af

Onlangs constateerde het IEA dat ondanks alle innovaties het tempo waarin elektrolysers worden gebouwd wereldwijd afneemt. In 2022 werd er voor 130 megawatt aan waterstoffabrieken gebouwd. Dat klinkt veel, maar dat is het niet. Alleen al het windpark Hollandse Kust Zuid van Vattenfall heeft een capaciteit van 1500 megawatt. Er werd in 2022 circa 45 procent minder elektrolysers gebouwd dan in 2021, terwijl deskundigen juist een aanhoudende en snelle groei hadden voorspeld.

Hoe kan dat? Volgens energie-expert Van Hulst zit er ‘enige aarzeling’ bij bedrijven om te investeren in waterstoffabrieken, want rond waterstof is nog veel onzeker. Hoe snel komen vraag en aanbod van de grond? Welke subsidieprogramma’s zijn er? Wanneer zijn de pijpleidingen klaar om waterstof te transporteren? Hoe gaat de wet- en regelgeving eruitzien?

Een bedrijf als Tata Steel gaat zijn productieproces niet veranderen van steenkool naar waterstof zolang het niet zeker weet of het aan groene waterstof kan komen. Bedrijven als Shell en BP gaan geen grote waterstoffabrieken bouwen zolang ze niet zeker weten dat de industrie die duurzame brandstof ook echt zal gaan afnemen. “Het duurt langer dan gedacht om die onzekerheden weg te nemen”, concludeert Van Hulst.

Toch zijn veel experts ervan overtuigd dat de wereld aan de vooravond staat van een versnelling. “Vergelijk het met wind- en zonne-energie vijftien jaar geleden”, zegt Van Hulst. “Toen zeiden ook veel mensen dat dat te duur was en altijd klein zou blijven. Toch hebben we een enorme uitbreiding én kostendaling gezien van duurzame energiebronnen.”

Ook elektrolyse zal de komende tien jaar op ‘industriële schaal’ geproduceerd moeten worden. De capaciteit van fabrieken zal dan niet meer in megawatts maar in gigawatts worden uitgedrukt. “Als we die fase bereiken zullen de kosten sterk dalen”, voorspelt Van Hulst. Maar daarvoor moeten ook innovaties zoals die in Australië gestimuleerd worden. “Dit soort ontwikkelingen verlopen nooit langs een rechte lijn. Het zal een hobbelige rit worden, daar moeten we doorheen zien te komen met consistent beleid. Dat is essentieel om klimaatneutraal te worden.”

