Nieuwe stikstofuitspraak kan de bouw weer op slot zetten

Bouwers zitten woensdag met klamme handen. De Raad van State bepaalt of hijskranen, graafmachines, bouwschepen aan het werk mogen, ondanks hun stikstofuitstoot. Die emissie kan de kwetsbare natuur schaden, wat indruist tegen EU-milieurichtlijnen.

Toch verleende het Rijk bouwers vorig jaar een vrijstelling, als noodgreep om de woningbouw vlot te trekken. Met als argument: de stikstofemissie van werkzaamheden is slechts tijdelijk en meestal klein. De kans lijkt aanzienlijk dat de hoogste bestuursrechter dit woensdag afkeurt.

Milieujuristen rekenen daarop, blijkt uit analyses sinds de zomer. “Het moet gek lopen wil de Raad van State tot een ander oordeel komen”, zo vat natuur- en stikstofexpert Raoul Beunen (Open Universiteit) de heersende verwachting samen. Begrijpelijk, want: in een toetsing van de Stikstofwet noemde de Raad van State zelf de vrijstelling al onhoudbaar. Ook jurisprudentie over milieukwesties maakt de vrijstelling wankel.

Dit trucje houdt waarschijnlijk geen stand

“Het heeft er alles van weg dat deze constructie van de overheid niet overeind blijft”, zegt Beunen. Door die constructie kon de aanleg van wegen, woonwijken of windmolenparken doorgaan, ondanks de stikstofuitstoot. Want emissies van een infra- of bouwproject zijn tijdelijk. In tegenstelling tot een veehouderij of snelweg, die permanent voor uitstoot zorgen. Bovendien gaat het om relatief kleine hoeveelheden ten opzichte van andere uitstoters. Emissies vanuit de bouw werden daarom gedoogd, de schade aan Natura2000-gebieden ten spijt.

De Raad van State oordeelt over één project, dat met die verleende vrijstelling uit de startblokken kon: Porthos. Dat is een project van de industrie. Porthos moet in de Rotterdamse haven broeikasgas (CO2) uit schoorstenen opvangen en in een leeg gasveld onder de Noordzee wegpompen. Daar is wel een lange CO2-pijpleiding voor nodig.

De (nog te beginnen) aanleg daarvan kan niet zonder een groot bouwschip – en de stikstofuitstoot die daarmee gepaard gaat. De vrijstelling maakte het mogelijk dat Porthos de CO2-transportpijp op de zeebodem toch mocht gaan aanleggen.

Het geldt voor alle bouwprojecten

“De zaak draait om veel meer dan Porthos”, legt Beunen uit. Mocht de Raad van State de vrijstelling afkeuren, dan valt die mogelijkheid voor alle bouwprojecten weg. Ook als het om de aanleg van een snelweg of de bouw van een school gaat. Ook de bouw van windmolens of een zonnepark kan niet meer van start als de aanleg extra stikstof in de natuur oplevert.

Stikstofarm bouwen, het kán De stikstofinvloed van de bouwsector op de Nederlandse natuur is veel kleiner (minder dan 1 procent) dan die van boeren (40 procent), blijkt uit RIVM-cijfers. Toch moeten ook bouwers aan stikstofeisen voldoen, bevestigde Johan Remkes als crisismanager. Behalve het compenseren van stikstof door elders rechten te kopen (salderen) kan de bouw ook zelf stikstofarm gaan werken. Dit is mogelijk door het inzetten van werktuigen die geen fossiele brandstof gebruiken, maar elektriciteit of groene waterstof. De aan- en afvoer van materiaal moet ook met schoon transport gebeuren. Pioniers in de bouwsector bewezen tijdens de stikstofcrisis al dat het kan. Zij konden emissiearm bouwen, zonder benodigde natuurvergunning. Terwijl een deel van de bouw ondertussen stil lag. Knelpunt voor stikstofarme bouw is nog wel een nijpend tekort aan schone werktuigen. Verder ontbreekt expertise bij traditionele bouwreuzen, volgens de duurzame bouwkoepel Dutch Green Building Council.

De uitspraak kan dus ook duurzame projecten vertragen, maar het is de aanklager te doen om het principiële punt: uitstoot van stikstof kan niet genegeerd worden. Die aanklager is MOB, de milieuorganisatie van Johan Vollenbroek en jurist Valentijn Wösten. Dezelfde organisatie die in 2019 met succes het volledige Nederlandse stikstofbeleid aanvocht.

Bij het aanvechten van de vrijstelling die de overheid daarna toch weer invoerde voor de bouw, lijkt MOB een sterke troef in handen te hebben. De vrijstelling knipt een bouwproject op stukjes, waarbij de aanlegfase los beoordeeld wordt. Stikstof die hijskranen, trucks en shovels in die fase uitstoten wordt door de vingers gezien omdat die ‘niet significant’ zou zijn. “Maar bouwfases losknippen mag niet, weten we uit jurisprudentie”, zegt Beunen. “Bovendien heeft de discussie helder gemaakt: alle stikstofbronnen tellen samen op tot overschot.”

Mocht de Raad van State de vrijstelling afkeuren, dan zijn oplossingen nodig. Denkbaar is dat bouwers alleen een natuurvergunning van een provincie krijgen als ze stikstof compenseren. Dat kan via ‘saldering’. In dat geval koopt Rijkswaterstaat bijvoorbeeld enkele veehouders uit, om een autoweg aan te mogen aanleggen. Verder kan de overheid een stikstofbank optuigen, waar ook kleinere bouwbedrijven rechten kunnen kopen.

