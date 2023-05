Nieuwe regels kosten bedrijven 200 miljoen euro, maar over de noodzaak ervan valt te twisten

‘Een goede gewoonte geeft meer zekerheid dan een wet.’ Met dat citaat van de Griekse dichter Euripides begint het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) zijn jaarverslag 2022. Daarmee is de toon gezet: schrap onnodige regels.

Het college adviseert de verschillende ministeries over nut en noodzaak van de wetsvoorstellen die zij maken. Daarbij beoordeelt het adviesorgaan of een beoogde wet uitvoerbaar is, en brengt het in beeld hoeveel de uitvoering ervan kost voor burgers en bedrijven.

Volgens het ATR gebeurt het nog te vaak dat de overheid bij het maken van nieuwe wetten niet goed genoeg kijkt naar de kosten waarmee ze de maatschappij opzadelt. In driekwart van de adviezen die het college over wetsvoorstellen geeft, stelt het vast dat de kosten van de regeldruk slechts deels of helemaal niet zijn berekend.

Politiek neutraal advies

Het is een hardnekkig probleem, ook al zou het bij ministeries bekend zijn. Het lukt ambtenaren daar volgens het adviescollege niet om ‘structureel verbetering te brengen in de kwaliteit van de berekeningen van de regeldrukkosten’. Mogelijke oorzaken hiervan zijn volgens het adviescollege de snelheid waarmee wetten tot stand komen en de lage prioriteit die ministeries geven aan de berekening van kosten.

De vorig jaar door het ATR beoordeelde nieuwe wetten gaan Nederlandse bedrijven 200 miljoen euro per jaar kosten. Een aanzienlijke bijdrage aan die 200 miljoen komt door een wet die problemen in de uitzendsector moet tegengaan; uitzendbureaus worden verplicht om bij private inspectiebureaus een certificaat te halen.

Het ATR, dat naar eigen zeggen niet op de stoel van de wetgever wil zitten, adviseerde tegen dit wetsvoorstel vanwege de hogere lasten voor bedrijven. Dat laat meteen zien hoe lastig het is voor het adviesorgaan om politiek neutraal te opereren. Voorstanders van de certificeringswet zien die maatregel niet als toegenomen regeldruk, maar als een noodzakelijke ingreep.

Openheid over maatregelen

Bij andere onderwerpen zal een bredere consensus bestaan. In de Tweede Kamer werd vorig jaar de verplichte veiligheidstest voor gereedschappen en machines voor bedrijven besproken. Hawre Rahimi (VVD) noemde het een ‘megadoorn in het oog’, omdat het vaak voordeliger is voor bedrijven om bijvoorbeeld een nieuwe boormachine te kopen dan de oude te laten keuren.

Minister Micky Adriaansens van economische zaken en klimaat is voornemens de regeldruk beter in kaart te brengen. Ook wil ze meer openheid geven over de maatregelen om die tegen te gaan. Een woordvoerder laat weten dat het ministerie voor de zomer een voorstel indient om het ATR eerder bij wetsvoorstellen te betrekken.

Het adviescollege zegt in het jaarverslag het liefst te zien dat ambtenaren beter worden opgeleid. Ze zouden bij het ontwerpen van een wet beter vanuit de belangen van bedrijven en burgers kunnen leren denken.

Lees ook:

Witwaswet wekt woede in de kringloopbranche. ‘Een crimineel houdt zich toch niet aan de wet’

Strengere controle bij kringloopwinkels moet heling tegengaan. Maar het belemmert de circulaire economie, zegt de kringloopbranche.