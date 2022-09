Nieuwe huurtoeslag is ‘funest’ voor mensen met laag inkomen - en voor de hele stad

“Dit zet de hele stad onder druk”, zegt de Haagse wethouder wonen Martijn Balster over de nieuwe huurtoeslagregels die minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) wil invoeren. Die regels gaan veel mensen geld kosten. Degenen met de laagste inkomens kunnen daardoor straks alleen nog in de goedkoopste woningen wonen, in wijken waarvan Den Haag juist wil voorkomen dat alle stadsproblemen zich er opstapelen. “De huurtoeslag dreigt segregatie te veroorzaken.”

De Tweede Kamer spreekt donderdag over de huurtoeslagplannen van De Jonge. Het Nibud, kenniscentrum over inkomens van huishoudens, loste vorige week al een schot voor de boeg. Bijna twee derde van de mensen die nu huurtoeslag krijgt, gaat erop achteruit, gemiddeld met 29 euro per maand. Vooral huishoudens met één of twee ouders en kinderen schieten erbij in, omdat die vaak in grotere en dus duurdere huizen wonen. Het Nibud ziet uitschieters tot boven de 100 euro verschil.

Nu al kan bijna 40 procent van de mensen die huurtoeslag krijgen de meest noodzakelijke zaken niet betalen, en met de nieuwe huurtoeslagregels worden dat er veel meer. Doe het niet, luidt dan ook het dringende advies van het Nibud over het invoeren van die regels.

Aan alle kanten duurder

De Jonge wil de regels eenvoudiger maken. Straks bepaalt alleen het inkomen of iemand huurtoeslag kan krijgen, de hoogte van de huur speelt geen rol meer. Niet de werkelijk betaalde huur is het uitgangspunt, maar een vaste ‘normhuur’ van 520 euro per maand. Huurders die in het echt minder betalen dan 520 euro zijn voordelig uit. Die krijgen een toeslag die berekend is op een hogere huur dan wat ze daadwerkelijk betalen. Het omgekeerde geldt voor wie met z'n werkelijke huur boven die 520 euro zit. Die krijgt minder dan nu.

Nu krijgen 1,4 miljoen huishoudens huurtoeslag. Volgens de rekensommen van De Jonge zelf pakt deze vereenvoudiging voor zeker 1 miljoen van hen gunstig uit. De Woonbond en de woningbouwcorporaties zetten meteen al vraagtekens bij deze cijfers en het Nibud geeft hun nu gelijk. “Onbestaanbaar”, zegt Woonbond-directeur Zeno Winkels. “De huurtoeslag versobert voor huurders met een smalle beurs, terwijl die aan alle kanten het leven duurder zien worden. Dat kan niet.”

Den Haag voegt zich nu bij de critici, vanwege de gevolgen voor inwoners die het al niet breed hebben én voor de stad als geheel. Balster: “Mensen met een laag inkomen kunnen straks niet meer terecht in een duurdere woning, als ze voor alles wat ze meer betalen dan 520 euro geen toeslag meer krijgen. Die zijn dan aangewezen op goedkopere woningen. Terwijl daar nu al een groot tekort aan is.”

Leefbaarheid onder druk

Plannen om woningen op te knappen zullen in de knel komen, vervolgt de wethouder. “Den Haag heeft wijken met woningen waar de wind letterlijk doorheen waait. Als die opgeknapt worden, gaan de huren iets omhoog. Dankzij de huidige huurtoeslag kunnen de bewoners daarna toch terug naar hun opgeknapte woning. De nieuwe regels maken dat voor velen van hen onmogelijk.”

Het gevolg laat zich raden. “Ook deze mensen kunnen dan alleen nog terecht in de wijken met de goedkoopste woningen, in vaak veel te kleine huizen, meestal van particuliere verhuurders. Wijken waar de leefbaarheid toch al onder druk staat. Zo vergroten de nieuwe huurtoeslagregels de segregatie, met steeds meer mensen met een laag inkomen bij elkaar.”

Ook nieuwbouw wordt ingewikkeld, vreest Balster. Een nieuwbouwwoning moet alleen al vanwege de gestegen bouwkosten al snel meer dan 520 euro huur opbrengen. “Wat kunnen woningcorporaties doen? Als ze inderdaad duurdere woningen bouwen, zijn die voor een deel van de doelgroep niet te betalen. Of ze bouwen goedkopere woningen, maar die zullen kleiner zijn, in elk geval te klein voor gezinnen. Gezinnen met een laag inkomen kunnen straks nergens heen.” Bij wijze van conclusie herhaalt Balster slechts het advies van het Nibud. “Doe het niet. Dit is funest.”

