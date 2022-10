Nieuwe gasbuis tussen Griekenland en Bulgarije verandert de energiekaart van Europa

Griekenland en Bulgarije hebben zaterdag een nieuwe gasverbinding in gebruik genomen, waardoor de afhankelijkheid van het Russische gas sterk zal verminderen in Zuid-Oost-Europa. “De pijplijn is een keerpunt voor Bulgarije en voor de energieveiligheid van Europa”, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zaterdag bij de openingsceremonie in de Bulgaarse hoofdstad Sofia.

De nieuwe verbinding kan jaarlijks 3 miljard kuub gas transporteren, evenveel als Bulgarije verbruikt. “Dat is bijzonder goed nieuws in zeer moeilijke tijden”, zei Von der Leyen. De Europese Unie heeft het gasproject financieel gesteund met zo’n 250 miljoen euro. Al in 2015 werd definitief besloten om het project uit te voeren.

Gazprom staakte de leveringen in april

Voor de oorlog in Oekraïne haalde Bulgarije 80 procent van zijn gas uit Rusland. Maar toen het land weigerde om in roebels af te rekenen, staakte het Russische staatsbedrijf Gazprom de leveringen in april.

Nu beschikt Bulgarije dus over een nieuwe belangrijke gasverbinding vanuit het zuiden. De zogenoemde Interconnector Greece-Bulgary (IGB) is 182 kilometer lang, waarvan 31 kilometer in Griekenland ligt.

Op termijn kan de buis worden verbonden met de haven voor vloeibaar gas die in de Griekse stad Alexandroupoli wordt aangelegd. Dat vergroot de flexibiliteit in de aanvoer. De Bulgaarse president Rumen Radev benadrukt het belang van de buis. “Dit verandert de energiekaart van Europa ingrijpend”, zei hij. Ook andere landen in de regio, zoals Roemenië en Hongarije, hebben er baat bij.

Door de gasbuis zal vooral gas uit Azerbeidzjan suizen. In haar toespraak richtte Von der Leyen het woord even tot de aanwezige president Ilhan Aliyev van Azerbeidzjan. Ze memoreerde dat ze hem in juli bezocht, toen Europa naarstig op zoek moest naar nieuwe gasleveranciers.

Demonstranten houden de Armeense vlag vast in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Daar wordt gevierd dat er een nieuwe gasbuis in gebruik wordt genomen en Azerbeidzjan gaat Europa meer gas leveren. Dit jaar werd er weer gevochten tussen Armeense en Azerbeidzjaanse troepen. Beeld Nikolay DOYCHINOV, AFP

Azerbeidzjan staat bekend om de vele mensenrechtenschendingen. De overheid beperkt de vrijheden van het maatschappelijk middenveld, van advocaten, activisten en de pers. Een gevolg van de energiecrisis is dat Europa gas moet inkopen in landen met een niet zo fris bewind.

Tijdens de ceremonie in Sofia toonden demonstranten buiten de Armeense vlag. Vorige maand werd er namelijk weer gevochten tussen Armeense en Azerbeidzjaanse troepen in een decennia-oud conflict.

Een buitenkans voor gas uit Azerbeidzjan

Ilhan Aliyev, die in 2003 zijn vader opvolgde als president, noemt de nieuwe gasverbinding tussen Griekenland en Bulgarije “een historische prestatie en een kans voor gas uit Azerbeidzjan om Europa in grotere hoeveelheden te bereiken.” Verder zei hij volgens persbureau AP dat Azerbeidzjan een betrouwbare partner zal zijn en de gasleveranties aan Europa in 2027 zal verdubbelen.

Net als Bulgarije zoeken ook andere landen in Midden- en Oost-Europa naar nieuwe gasleveranciers. Tsjechië heeft bijvoorbeeld veel baat bij de nieuwe terminal voor vloeibar gas in Groningen, in de Eemshaven.

Een tegenslag voor Europa bij het opbouwen van de gasvoorraden is de sabotage van de Nord Stream-gasverbinding tussen Rusland en Duitsland. Ook voor het milieu zijn die lekken rampzalig, zeggen deskundigen. Het is het grootste incidentele methaan-lek ooit, zei de milieu-organisatie van de Verenigde Naties vrijdag, en methaan is een sterk broeikasgas.

