Nieuwe gasboringen onder de Wadden: hard nodig of een historische milieumisser?

Milieudefensie en de Waddenvereniging beginnen dinsdag een campagne tegen gaswinning bij de Wadden. Ze roepen burgers en organisaties op om eind november in verzet te komen. Aanleiding is het plan van boorbedrijven om plannen voor het oppompen van gas uit de Waddenbodem door te zetten.

Winning van ‘eigen’ gas vinden bedrijven aantrekkelijk, nu de boycot van Russisch gas leidt tot een run op alternatieve energiebronnen. “Wij merken dat de energiecrisis de seinen op groen zet voor waddenboringen”, zegt een Milieudefensie-woordvoerder. “Dat baart grote zorgen.”

Het ziet er goed uit voor de twee grootste boorplannen die klaarliggen op de tekentafel. Het bedrijf One-Dyas investeert definitief 500 miljoen euro in een gasboring boven Schiermonnikoog. De rechter moet zich over de toelaatbaarheid buigen. Onder meer de Waddenvereniging tekent bezwaar aan. Maar One-Dyas is er zo van overtuigd dat zijn zaakjes op orde zijn dat het begint met de voorbereidingen.

Schuine boring

Ondertussen maakt ook de Nam aanstalten om gas op te pompen, vanuit het Friese Ternaard met een schuine boring onder de Waddenzee. Het kabinet zal geen toestemming geven aan nieuwe aanvragen die binnenkomen voor gasboringen bij de Wadden, staat is het coalitieakkoord. Maar het pompen boven Schier mag doorgaan en vanuit Ternaard waarschijnlijk ook.

“Natuurlijk heeft protest nog zin”, zegt Frank Petersen van de Waddenvereniging, gevraagd naar het nut van een campagne terwijl het kabinet de seinen op groen zet. Want hoewel de energiecrisis het aanboren van waddengas en andere kleine velden ogenschijnlijk aantrekkelijk maakt, ter vervanging van Gronings en Russisch gas, ziet de Waddenvereniging een andere realiteit.

Het boren naar aardgas is passé, zeggen ze daar op basis van uitlatingen door de top van de VN en het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Om het Parijse klimaatakkoord te behalen, stelden zij, kan de wereld zich geen nieuwe winning van fossiele energie permitteren. Ernstig vindt VN-klimaatbaas António Guterres het daarom dat veel landen toch olie, gas en kolen aanspreken om leveringszekerheid te garanderen. Ook Nederland gaf kolencentrales toestemming om tijdelijk harder te gaan draaien.

Toestemming verlenen aan boringen onder het wad (op 300 meter diepte) is geen zinvol antwoord op de energiecrisis, betoogt de milieubeweging. Het gas zit op zijn snelst in de winter van 2024 of 2025 in de buizen. “Ondertussen zorgt het voor ernstige, onomkeerbare schade”, stelt Petersen van de Waddenvereniging. Bodemdaling als gevolg van de gaswinning kan er, in combinatie met zeespiegelstijging, toe leiden dat grote populaties (trek)vogels niet meer kunnen foerageren. Lekkages zouden funest zijn. De CO 2 -uitstoot die vrijkomt door verbranding van gas maakt de boringen principieel laakbaar, aldus de Waddenvereniging.

Waarom goedkeuren?

Waarom geen nieuwe vergunningen geven, maar de laatste boringen op de tekentafel wel goedkeuren, vragen Milieudefensie en de Waddenvereniging zich af. Dat heeft alles te maken met het principe van een ‘betrouwbare overheid’. Het Rijk wil de boorbedrijven, die al jaren geld en tijd steken in hun beoogde boring niet zomaar de rug toekeren.

Maar zolang de boorplatforms er niet staan, volhardt de milieubeweging in verzet. Eerder zagen ze dat energieconcern Engie, vrij onverwacht, toch afzag van een boring bij de Wadden – mede om af te zijn van negatieve publiciteit.

Ook juridische stappen kunnen resultaat opleveren, in de strijd van kleine milieuorganisaties tegen grote boorbedrijven en de hen faciliterende ministeries. Zo zette de rechter vorige week nog een streep door de toestemming die boorbedrijf Vermillion kreeg om te gaan speuren naar gas in de bodem bij Woerden. Dat leidde tot voorzichtige blijdschap bij de actiegroep ‘Laat Woerden niet zakken’, dat bang is voor Groningse toestanden.

Die zorgen zijn niet realistisch, betogen de boorbedrijven zelf. Zij wijzen erop dat er in Nederland al jarenlang kleine olie- en gasreserves worden benut, in de Wadden wordt sinds 1988 geboord.

