Nieuw rapport uit Wageningen zet nog meer vraagtekens bij emissiearme stallen

Staat een koe in een ouderwetse melkveestal? Dan zorgt ze voor zo'n 13 kilo aan ammoniakuitstoot per jaar. Maar staat hetzelfde dier op een nieuwe vloer, met gootjes die de plas en poep van elkaar scheiden en een robot die de ondergrond schoon houdt? Dan neemt die emissie met meer dan de helft af, tot 6 kilo. Want als vaste en vloeibare mest gescheiden blijft, voorkomt dat de vorming van ammoniak, de stikstofverbinding die vooral uit de veehouderij afkomstig is.

Of die 6 kilo daadwerkelijk realistisch is, is maar zeer de vraag. De onzekerheidsmarge is om diverse redenen enorm, blijkt uit onderzoek van de Wageningse universiteit (WUR). Terwijl die geschatte uitstoot heel belangrijk is bij het verlenen van een vergunning: de papieren winst wordt één op één vertaald in een lagere ‘emissiefactor’. Waarbij een koe in een oude stal dus voor 13 telt, en in een emissiearme stal voor 6.

Koeien die uitglijden

De onzekerheid over cijfers begint al in de testfase. Daarbij ontbreekt het aan onafhankelijk toezicht, concludeert het WUR-rapport. Dat betekent niet per se dat er bewust gesjoemeld wordt, benadrukt onderzoeker Nico Ogink. Maar bij ontwikkelaars speelt wel het belang mee om tot zo gunstig mogelijke testresultaten te komen.

Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat ze tot een stalvloer komen die in de praktijk onbruikbaar is. Het rapport noemt het voorbeeld van melkveestallen met een gladde vloer, waarop koeien snel uitglijden. Die moet daarom worden ‘opgeruwd’, maar dat heeft weer tot gevolg dat de gootjes minder goed werken. Daardoor kan de voorgespiegelde vermindering van de uitstoot niet meer worden gehaald.

Melkveehouders zijn zelf ook negatief over de werking van de vloeren. Zo raakt de urineafvoer snel verstopt door vaste mest die erin aankoekt. Van het scheiden van poep en plas komt op die manier dus minder terecht.

En dat draagt weer bij aan een andere factor van belang: de motivatie van veehouders om de vloeren optimaal te laten werken is niet al te hoog. Emissiearme stalsystemen werken pas optimaal als boeren zich aan instructies houden. Soms zijn die instructies niet goed genoeg bekend, soms schiet het er in de praktijk bij in. Controles op het juiste gebruik van de stallen zijn er maar weinig, concluderen de onderzoekers. Omgevingsdiensten zouden dat moeten doen, maar daar ontbreekt het vaak aan tijd en specifieke kennis.

Anders voor varkens- en pluimveehouders

Die ontevredenheid speelt overigens vooral bij melkveehouders. “Varkens- en pluimveehouders denken genuanceerder over emissiearme systemen. Ze hebben er ook al langer mee te maken”, aldus Ogink. Bovendien gaat het daar meestal om wezenlijk andere technieken. Overigens spelen ook daar vraagtekens bij de werking.

Die vraagtekens neemt dit WUR-onderzoek niet weg. Het richtte zich vooral op de onvolkomenheden bij het testen en controleren of de techniek wel werkt. Dat gebeurde door tientallen boeren en andere betrokkenen te interviewen. Over enkele maanden volgt een tweede rapport dat ook cijfermatig in beeld moet brengen in hoeverre de stikstofuitstoot van dit soort stallen wordt onderschat.

Die inventarisatie kan juridisch van groot belang zijn. In een aantal rechtszaken bleven vergunningen voor emissiearme stallen niet overeind. Ook twee andere recente rapporten zetten al vraagtekens bij de werking van deze nieuwe stalsystemen. Dat bracht de provincie Friesland er onlangs al toe voorlopig geen vergunningen meer te verstrekken.

