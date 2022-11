Nieuw logo helpt bij gezonde voedselkeuze, maar is nog niet perfect

Het logo met de kleurtjes is bij wijze van proef en door producten uit het buitenland al in ons land te vinden. Dat dit logo niet voldoet aan de Nederlandse voedselrichtlijnen, was al bekend. De raad boog zich nu over een verbeterde versie, maar ook die is door de gehanteerde systematiek nog niet volledig naar wens, aldus de raad dinsdag.

Aanpassingen zijn zelfs “essentieel”, willen er voldoende resultaten mee worden geboekt. Het logo laat een beoordeling van een product voor de gezondheid zien van goed tot slecht, van een donkergroene A tot rode E. Met name mensen die voor andere voorlichting wat minder bevattelijk zijn en er een ongezonder voedingspatroon op na houden, kan het logo goed van pas komen, denkt het adviesorgaan.

De herziene versie, die dus nog niet in de winkels is, laat volgens de raad vooral goed zien welke producten over het geheel een ongezondere samenstelling hebben. Die krijgen een gele, oranje of rode score (C, D of E). Het gaat hier dan om bijvoorbeeld sauzen, koek, snoep, zoutjes, snacks en ook wel broodbeleg.

Tekortkomingen merkt de raad op bij de groene scores (A en B). Daar ziet het adviesorgaan niet genoeg onderscheid. “Hierdoor krijgen bijvoorbeeld witte en zilvervliesrijst dezelfde Nutri-Scores, net als witte en volkorenpasta. Ook bij kaas en vlees is meer onderscheid gewenst tussen producten met een meer en minder gezonde samenstelling.” Tevens zouden meer plantaardige oliën en zachte margarines en halvarines een groene score moeten krijgen.

Verder laat de nieuwe systematiek van Nutri-Score soms nog veel ruimte voor ongezonde toevoegingen. Door de gehanteerde werkwijze is “er juist bij producten in de groene categorie, zoals fruit, groente, peulvruchten en daarop gebaseerde maaltijden, relatief veel ruimte voor ongezondere toevoegingen zoals zout en suiker.” Te denken valt ook met name aan groente- en fruitconserven.

Het logo heeft, als het goed wordt aangepast, echt meerwaarde, aldus de Gezondheidsraad. “Het logo is niet perfect, maar de raad ziet voldoende mogelijkheden het verder te verbeteren. Essentieel is dat de tekortkomingen daadwerkelijk worden opgelost.”

In het Nationaal Preventieakkoord werd al afgesproken om in Nederland een voedselkeuzelogo in te voeren.

