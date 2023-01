Niet China maar Europa loopt voorop in de waterstof-technologie

De Europese Unie is koploper in de ontwikkeling van nieuwe waterstoftechnologie, en Nederland speelt daarbij een grote rol. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van het Europees Octrooibureau (EOB) en het Internationaal Energieagentschap (IEA). Waterstof wordt gezien als een belangrijke energiedrager voor de toekomst.

Wereldwijd is 28 procent van alle aangevraagde octrooien op dit terrein afkomstig uit de Europese Unie, gevolgd door Japan (24 procent) en de Verenigde Staten (20 procent). In de VS is het aantal octrooien sinds 2014 gedaald. China en Zuid-Korea staan op afstand, maar in die landen neemt het aantal octrooien per jaar wel toe. Het onderzoek betreft de periode 2011 tot 2020 en verschijnt dinsdag.

Nederland moet in Europa Duitsland (11 procent) en Frankrijk (6 procent) voor zich laten. In Duitsland is dat veelal te danken aan het bedrijf Thyssenkrupp in het Ruhrgebied, dat met waterstof schoner staal wil produceren. München en Parijs tellen op wereldschaal mee dankzij de aanwezigheid van grote waterstofbedrijven (Linde en Air Liquide).

Dat Nederland 3 procent van alle octrooien heeft aangevraagd, is vooral te danken aan energiebedrijf Shell, de Nederlandse tak van het Saudische industriebedrijf Sabic en Philips. Maar ook aan de start-ups die vooral in Amsterdam, Den Haag en Eindhoven klimaatvriendelijke technologie ontwikkelen.

Het aantal klimaatinnovaties neemt snel toe

Traditioneel wordt waterstof gebruikt bij de raffinage van olie en voor de productie van ammoniak en kunstmest, en een deel van de octrooien gaat over zulke chemische toepassingen. Maar het aantal klimaatinnovaties neemt snel toe, ziet het EOB. Het merendeel van de in Nederland aangevraagde octrooien is relevant voor een schoner energiesysteem, namelijk 60 procent. Ook wereldwijd heeft het aantal klimaatvriendelijke waterstof-octrooien de overhand gekregen.

“Automakers ontwikkelen bijvoorbeeld technologie om auto’s te laten rijden op waterstof. Vooral in Japan en Zuid-Korea zijn ze daarmee bezig”, zegt Victor Veefkind, mede-auteur van het onderzoeksrapport en octrooi-beoordelaar bij het EOB. “In Europa wordt weer meer onderzoek gedaan naar de productie van waterstof met elektrolyse.”

Als waterstof wordt gemaakt met hernieuwbare energie, en niet met fossiele brandstoffen, scheelt dat veel CO 2 -uitstoot. De meeste waterstof wordt overigens nog niet klimaatvriendelijk geproduceerd. Van de 94 megaton waterstof die in 2021 is geproduceerd, was dat minder dan 1 procent, schrijven de onderzoekers.

Omdat octrooien altijd voor een bepaalde regio gelden, vragen bedrijven hun patenten vaak in meerdere werelddelen aan. Daardoor heeft het EOB goed zicht op wat er wereldwijd gebeurt, zegt Veefkind. In de praktijk wordt een groot deel van de aangevraagde octrooien daadwerkelijk toegekend. De aanvragen zeggen dus veel over het aantal innovaties.

Het gaat nog niet hard genoeg

Waterstof kan worden gebruikt voor het vrachtvervoer, de scheepvaart, delen van de luchtvaart, voor verwarming of om ijzer en staal te maken. Maar dit zal zich nog op grote schaal moeten bewijzen. En hoewel er positieve signalen zijn over de groei van het aantal patenten in de waterstoftechnologie, gaat het nog niet hard genoeg. Er moet meer energie worden gestoken in de ontwikkeling van waterstof-toepassingen, zegt Veefkind.

“Waterstof is veel complexer dan wind- of zonne-energie. Het heeft een uitgebreid ecosysteem van bedrijven, waarin traditionele industrie en start-ups nauw verweven zijn. Er moet nog veel gebeuren, zowel op het gebied van productie, distributie als het gebruik van waterstof. Voordat een bedrijf toepassingen ontwikkelt, wil het er zeker van zijn dat er ook waterstof beschikbaar is.”

De Europese Unie steunt de ontwikkeling van waterstoftoepassingen. In Nederland krijgen zeven waterstofprojecten 783 miljoen euro subsidie, werd onlangs bekend. De subsidies gaan onder meer naar projecten van Shell en Engie Energie Nederland.

