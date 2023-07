Niemand wil dat woningbouw vertraagt, toch dreigt dat te gebeuren

Voorlopig gaat Hugo de Jonge gewoon door, in het van hem bekende tempo. Sinds de val van het kabinet waarin hij minister voor volkshuisvesting is, deed hij een voorstel over matiging van huurverhogingen, stuurde hij de wet die het Rijk meer grip geeft op woningbouw naar de Raad van State en schreef hij de Kamer over de stand van zaken rond zijn plannen om wonen betaalbaar te maken. Dit alles binnen een week.

En als om duidelijk te maken hoe noodzakelijk al die plannen zijn, verscheen halverwege die week een rapport met de boodschap dat het woningtekort oploopt in plaats van afneemt, onder meer door de komst van meer migranten dan verwacht. Tot en met 2030 zijn er niet 900.000 nieuw te bouwen woningen nodig, zoals De Jonge zich vorig jaar nog ten doel stelde, maar 981.000.

Niemand wil dat de nieuwbouw van woningen vertraagd wordt door de val van het kabinet. Toch dreigt dat te gebeuren. De Tweede Kamer beslist half september welke onderwerpen controversieel zijn en dus niet behandeld worden tot na de verkiezingen. De Jonge bestookt de Kamer al sinds zijn aantreden met een spervuur aan plannen, maar er is nauwelijks een voorstel dat niet ook een controverse bevat.

Woningbouw vraagt juist om versnelling

Neem de wet waarmee het Rijk de ‘regie op de volkshuisvesting’ wil nemen, waarvoor het voorstel nu bij de Raad van State ligt. Die wet geeft het Rijk de vrijheid dwang toe te passen als provincies of gemeentes niet genoeg bouwen of weinig betaalbare woningen in hun plannen opnemen. Dat idee ligt gevoelig, net als het inperken van de rechten voor burgers om bezwaar te maken. De kans dat die wet al op 1 januari 2024 ingaat, lijkt hoe dan ook verkeken.

Intussen vraagt de woningbouw juist om versnelling, betoogt een coalitie van beleggers, projectontwikkelaars, bouwondernemingen, woningcorporaties en makelaars in een brief aan de Kamer. Veel plannen lopen sowieso al vertraging op, want de bouwkosten zijn omhoog gegaan en ook de gestegen rente op de kapitaalmarkt maakt het lastig om genoeg rendement te halen op nieuwbouwprojecten.

“Het kabinet houdt tot nu toe onvoldoende rekening met de veranderende (markt)omstandigheden”, schrijven deze partijen. Daarom moet het nu snel belemmeringen wegnemen, bijvoorbeeld rond stikstof – maar of een demissionair kabinet daartoe in staat is, is de vraag. Ook vragen de briefschrijvers om extra financiële waarborgen – daarvoor zijn begrotingsbeslissingen nodig die het kabinet misschien niet wil nemen. Tenslotte moet het kabinet ‘fungeren als stok achter de deur’ als provincies en gemeenten te weinig haast maken – dat kan ook zonder die regiewet, vinden ze.

‘Veel draagvlak’ voor aanpak hoge huren

Minstens zo controversieel is De Jonges wetsvoorstel, nog niet bij de Kamer ingediend, over de vrije huursector. Daar worden niet zelden torenhoge huren gevraagd voor woningen die dat niet waard zijn, ziet De Jonge. Zijn voorstel om die huren te beperken via het zogeheten puntenstelsel, is hem op fel protest komen te staan van particuliere beleggers die een huis verhuren: zo valt er voor hen niets meer te verdienen.

De Woonbond dringt er juist op aan dit wetsvoorstel gewoon te behandelen. “Huurders en woningzoekenden kunnen niet wachten op verkiezingen en een lang formatieproces", schrijft Woonbond-directeur Zeno Winkels aan de Kamer. Volgens hem is er ‘veel draagvlak’ voor De Jonges wet. “Woekerprijzen moeten nu eindelijk eens worden aangepakt.”

In de Kamer kon het draagvlak voor deze wet weleens minder stevig zijn. Of een nieuw kabinet die ooit nog gaat indienen, is dan zelfs hoogst onzeker.

Rijk betaalt mee aan omstreden woningbouw Gnephoek Nog een besluit dat Hugo de Jonge als demissionair minister nam: hij wil meebetalen aan de bouw van 5500 woningen in de polder Gnephoek bij Alphen aan den Rijn. Die bouw was lang omstreden. Projectontwikkelaars hadden er jaren geleden grond gekocht in de verwachting dat er woningen zouden komen. Zij kregen de gemeente mee, maar de provincie zag er niets in, onder meer vanwege de slappe polderbodem. De Tweede Kamer drong herhaaldelijk aan op woningbouw op deze plek – nee, niet onder invloed van de lobby van projectontwikkelaars, hielden de betrokken Kamerleden vol. Nu gaat de bouw inderdaad door. Maar volledig rendabel kan dat niet, bleek eerder. Daarom ligt een bijdrage van het Rijk van 50 miljoen euro ‘in de rede’, schreef de minister vorige week. Goed nieuws voor de grondeigenaren. Maar volgens De Jonge is woningbouw in de Gnephoek er belangrijk genoeg voor. Die kan een voorbeeld zijn voor bouwen op lastige bodem, schrijft hij.

Lees ook:

Flinke dip in nieuwbouw verwacht, minister Hugo de Jonge wil terugval te lijf

De nieuwbouw van woningen dreigt sterk terug te vallen, terwijl de behoefte eraan groeit. Minister De Jonge neemt zelf maatregelen én hoopt dat marktpartijen snel nieuwe plannen maken.