‘New deal’ voor bestuivers moet bijen en zweefvliegen beschermen

Een netwerk van ‘zoemgangen’, herstel van leefgebieden en beperking van de effecten van pesticidengebruik zijn de belangrijkste onderdelen van een ‘new deal’ voor bestuivers die Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius dinsdag heeft gepresenteerd.

Eén op de drie bijen-, vlinder- en zweefvliegsoorten in de Europese Unie is momenteel aan het verdwijnen, terwijl vier op de vijf gewassen en wilde bloemen in elk geval deels van wilde bestuivers afhankelijk zijn, zei Sinkevicius. Hij verwees ook naar het burgerinitiatief Red Boeren en Bijen, dat met meer dan een miljoen handtekeningen een hoorzitting in het Europees Parlement afdwong, die ook dinsdag is gehouden.

Om de instandhouding van bestuivers te verbeteren en de oorzaken van de achteruitgang van bijvoorbeeld bijen te stoppen gaat de Commissie bestuivers aanwijzen die typerend zijn voor bepaalde leefgebieden en dus door de lidstaten moeten worden beschermd. Ook moeten de lidstaten voor de bestuivers een netwerk van ecologische corridors – Buzz Lines, dus zoemgangen – aanleggen.

Ondersteuning van bestuivervriendelijke landbouw moet herstel van leefgebieden bevorderen. Cruciaal daarin is het gebruik van pesticiden. De Europese Commissie ziet in de bescherming van de bestuivers een extra argument om het pesticidengebruik in 2030 te halveren. Overmatig gebruik is een belangrijke oorzaak van het verminderen van het aantal bestuivers. Daarnaast wil de Commissie extra onderzoek naar de toxiciteit en chronische effecten van bestrijdingsmiddelen, en voorschriften voor ‘geïntegreerde plaagbestrijding’, die dus niet alleen bestaat uit spuiten met chemische middelen.

