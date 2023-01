Netflix, op de hielen gezeten door concurrenten, gaat delen van account inperken

Slecht nieuws voor wie gratis op andermans Netflix-account meekijkt naar series als The Crown of Undercover. In de loop van dit jaar gaat het streamingplatform gebruikers laten betalen voor het delen van hun abonnement. Netflix schat dat wereldwijd ongeveer 100 miljoen abonnementen gedeeld worden. Het bedrijf loopt daardoor inkomsten mis.

De nieuwe maatregel kwam bovendrijven in een tumultueus jaar voor Netflix. Na meer dan een decennium van groei, waarin het Californische bedrijf lange tijd verreweg de grootste aanbieder van ondemandfilms en -series was, daalde in 2022 voor het eerst het aantal abonnees. Het bracht de streamingdienst ertoe 4 procent van zijn ongeveer 1100 werknemers te ontslaan.

Het aantal abonnementen trok in de tweede helft van 2022 overigens wel weer aan, wat Netflix zelf onder meer toeschreef aan het succes van Dahmer, een controversiële serie over de seriemoordenaar Jeffrey Dahmer. Netflix bereikte zo voor het eerst meer dan 223 miljoen abonnees.

Groot probleem voor Netflix blijft dat er steeds meer kapers op de kust zijn. Voor de nieuwste series gaan kijkers ook naar platforms als Videoland, Disney+ en Amazon Prime. Laatstgenoemde steekt Netflix inmiddels naar de kroon nu het al meer dan 200 miljoen abonnees voor zich wist te winnen.

Activiteit op de apparaten

Hoe gaat Netflix na of abonnementen worden gedeeld? Het streamingplatform kijkt naar het IP-adres (uw unieke adres op internet), de verschillende apparaten waarop het account gebruikt wordt, en de activiteit die op apparaten plaatsvindt. Wie een account blijkt te delen met een ander huishouden, wordt gevraagd bij te betalen; hoeveel precies is nog niet bekend.

Of het aantal abonnementen straks stevig toeneemt, moet nog blijken. Onlineprijsvergelijker Pricewise deed onderzoek naar Nederlandse Netflix-gebruikers, van wie ongeveer 40 procent aangaf mee te kijken met iemand buiten het huishouden. Slechts 15 procent van de ondervraagden die meedeelden in een account gaf aan zeker een eigen abonnement te zullen afsluiten als de nieuwe maatregel ingaat.

Netflix vestigt zijn hoop verder op inkomsten uit het nieuwe, goedkopere abonnement dat het eind vorig jaar lanceerde. In twaalf landen maakte het een streamingvariant beschikbaar waarbij series en films worden onderbroken door reclames. Dat leverde wel kritiek op van film- en seriemakers die aan Netflix leveren. Zij moeten niets van de verstoringen hebben of willen meedelen in de financiële opbrengsten van de reclames. Het is de verwachting dat dit goedkopere abonnement ook naar Nederland komt.

De maatregelen van Netflix markeren het einde van een periode die Alex Cranz de ‘gouden eeuw van de streamingoorlog’ noemt. De hoofdredacteur van tech-website The Verge stelt dat kijkers profiteerden van de onderscheidingsdrang van streamingplatforms. Ze smeten met geld om een zo groot en divers mogelijk aanbod te garanderen. Maar nu de periode van (grote) groei voorbij is, neemt een bedrijf als Netflix minder snel financiële risico's en kan het aanbod eentoniger worden.

