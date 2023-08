Nederlandse rivieren zijn zeer vervuild, mede door een gebrek aan regels. Dat moet anders, vindt Schone Rivieren

Het was de bedoeling dat de Koornwaard nabij Den Bosch in een fraai natuurgebied veranderde, maar steeds kwam er plastic bovendrijven in het water. De plas is ooit ontstaan door zandwinning. De afgelopen jaren wordt eraan gewerkt om die ondieper te maken, zodat de natuur de ruimte krijgt. Maar dat aangevoerde zand van elders zat vol plastic afval.

“Er is zand gestort dat afkomstig is van rivierbeddingen en die blijken veel plastic te bevatten”, zegt Joost Barendrecht, projectleider van Schone Rivieren, een samenwerking tussen IVN Natuureducatie en Stichting De Noordzee.

Er zijn maatregelen genomen om het afval in de Koornwaard te beperken, zegt hij. “Het zand ging eerst door een zeefbak. Maar ook al lijkt het dan schoon te zijn, toch komt het afval bovendrijven. Vervolgens is er een gordijn van luchtbellen gebruikt om het plastic te verzamelen en uit het water te scheppen. Dat kost tijd en geld, en je vangt nooit alles.”

1100 vrijwilligers zoeken naar afval

Het is een van de vele voorbeelden waarmee Schone Rivieren laat zien hoe vervuild de Nederlandse rivieren zijn. De milieuorganisatie was daarom niet zo verbaasd over de ontdekking van de Universiteit Utrecht dat veel plastic afval niet naar zee stroomt, maar achterblijft in de rivieren. Al vijf jaar struinen 1100 vrijwilligers van Schone Rivieren tweemaal per jaar rivierbeddingen af, op zoek naar plastic afval. En de vondsten zijn alarmerend.

In het voorjaar vinden zij gemiddeld driehonderd stuks afval per honderd meter rivieroever. “Daar zit van alles bij, zoals sigarettenfilters, snoep- en snackverpakkingen, blikjes en wattenstaafjes. Het meeste afval bestaat uit ondefinieerbare stukjes plastic en piepschuim. Dit afval blijft achter na een periode van hoog water en bezinkt samen met het sediment en het organisch materiaal in de oevers en de rivierbedding”, zegt Barendrecht.

Zo’n 8 procent van het plastic afval is afkomstig van het riool, zegt hij. Als er veel regen valt, en het zuiveringssysteem de hoeveelheid water niet aankan, wordt het rioolwater direct doorgesluisd naar de rivieren. Daardoor belanden veel sanitaire producten, zoals wattenstaafjes, maandverband of schoonmaakdoekjes, die mensen bewust of onbewust door het toilet spoelen, in de rivier.

Het meeste afval bestaat uit ondefinieerbare stukjes plastic en piepschuim. Beeld Schone Rivieren

Een meter dikke laag plastic en slib

Langs de Nederrijn bij Angeren, nabij Arnhem, zijn bij de laatste meting negentig doekjes gevonden op honderd meter rivieroever en bijna tachtig plastic wattenstaafjes. Niet veel verderop, bij Millingen aan de Rijn, werden 43 vochtige doekjes aangetroffen.

Op sommige plekken ligt een laag plastic en slib van een meter dikte. Dat is bijvoorbeeld het geval in een zijarm van de Maas, niet ver van de Koornwaard. Barendrecht: “Bij hoog water komt er meer water in die kom en de overheersende westenwind blaast het plastic op de oostelijke oever. Het stapelt zich op.”

Verder is veel plastic afkomstig van recreanten en van de industrie, van bouwplaatsen bijvoorbeeld. Het komt vooral uit Nederland.

Bouw is een belangrijke bron van zwerfafval

Piepschuim, oftewel EPS, is de meest gevonden kunststof. Naar aanleiding van de vondsten van Schone Rivieren is Stybenex, de branchevereniging voor EPS-producenten, een campagne begonnen gericht op de bouw, zegt directeur Rogier Goes.

“Wij wijzen bedrijven erop dat de bouw een belangrijke bron van zwerfafval is op het land en in de rivieren. Sla lichte materialen als EPS goed op, bijvoorbeeld in containers. Want ze waaien gemakkelijk weg en worden helaas teruggevonden in het water en de openbare ruimte”, zegt Goes. Ook brokkelt het materiaal snel af.

Het is jammer dat de wet niets zegt over de hoeveelheid plastic die rivierwater mag bevatten, zegt Barendrecht. “Neem plastic op in de kaderrichtlijn water. Daar dringen we op aan bij de Europese Unie. Zolang er geen wettelijk kader is, doen overheden te weinig aan het probleem. Ook kan een milieuorganisatie niet naar de rechter stappen, zoals in het stikstofdossier.”

De oogst van een opruimactie door vrijwilligers van milieuorganisatie Schone Rivieren. Beeld Schone Rivieren

Lees ook:

Ook 3 miljard kilo plastic in de oceanen is nog altijd gigantisch veel

De oceanen bevatten 3 miljard kilo plastic, blijkt uit nieuw onderzoek. Minder dan gedacht, maar nog altijd ontstellend veel, zegt de Plastic Soup Foundation. ‘We eten plastic en het zit in ons bloed. Dat zegt voldoende over de schaal van de vervuiling.’

Waar zijn toch die tonnen plastic in de Maas gebleven?

In juli 2021 stond de Maas tijdelijk in de top van meest vervuilde rivieren ter wereld, een ranglijst waar voornamelijk rivieren in Zuidoost-Azië in staan. Door de overstromingen in Limburg nam de Maas veel meer plastic mee, zeggen onderzoekers van de Universiteit Wageningen die plastics in de grootste Nederlandse rivieren tellen.