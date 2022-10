Nederlandse musea willen hun schilderijen tegen klimaatactivisten beschermen, maar ook gastvrij blijven

Nederlandse musea houden de klimaatacties nauwlettend in de gaten. Hoe kunnen zij voorkomen dat hun schilderijen worden besmeurd?

“Hopelijk blijft het de Nederlandse musea nog even bespaard”, zegt een woordvoerder van het Mauritshuis in Den Haag over klimaatactivisme in musea. In Londen en het Duitse Potsdam hebben activisten beroemde schilderijen van Vincent van Gogh en Claude Monet besmeurd met levensmiddelen. Musea volgen de ontwikkelingen op de voet.

Houdt het Mauritshuis er rekening mee dat het een mogelijk doelwit is? “Als museum houd je altijd rekening met factoren die een risico kunnen zijn voor je collectie. Hier probeer je zo goed mogelijk op in te spelen”, zegt de woordvoerder.

Het Van Gogh Museum in Amsterdam zegt alle ontwikkelingen die mogelijk invloed hebben op het museum nauwlettend in de gaten te houden. “Uiteraard hebben we ook het nieuws over de incidenten vernomen. We treffen altijd maatregelen om de veiligheid van de kunst en de bezoeker te waarborgen.” Welke dat precies zijn, wil het museum niet zeggen. Net zoals het Rijksmuseum “om voor de hand liggende redenen niet kan ingaan op vragen over veiligheidsmaatregelen”.

Strenger tassenbeleid

Hoe kunnen musea dit soort acties voorkomen? Eten en drinken mochten al niet mee naar binnen, zegt het Mauritshuis. “Je zou een strenger beleid kunnen hanteren voor het meenemen van tassen in het museum”, zegt de woordvoerder. “Maar dit kan ook voor negatieve geluiden zorgen onder de bezoekers die zich wel netjes gedragen. Dit is voor iedere museale instelling een lastige afweging.”

Een museum is opgericht om een collectie te tonen en baseert zijn beslissingen op de omgang met het publiek, zegt Leen van der Plas, die als directeur van beveiligingsbedrijf SoSecure bekend is met de museumwereld. “Je wilt mensen welkom heten in een veilige omgeving.” Het publiek komt voorop, beveiliging staat op de tweede plaats.

Klimaatactie-incidenten schaden de reputatie

Dat zorgt voor een spanningsveld, zegt Van der Plas, want voor musea staat het imago op het spel. “Een incident zoals de klimaatactie schaadt je reputatie als museum. Welk museum leent zijn schilderij nog uit aan een ander museum dat de beveiliging niet op orde lijkt te hebben? Voor musea is het uitlenen en inlenen van kunstwerken een belangrijk verdienmodel.”

Medewerkers van het museum moeten afwijkend gedrag kunnen herkennen en daarop reageren, zegt Van der Plas. “Welke modus operandi gebruiken daders en welk zichtbaar gedrag hoort bij hun actie? Daarin moet het personeel worden getraind.”

In The National Gallery in Londen gooiden activisten van Just Stop Oil tomatensoep over het schilderij Zonnebloemen van Van Gogh, met een geschatte waarde van 84 miljoen euro. Ze vroegen aandacht voor de klimaatcrisis, armoede en de energiecrisis. In Museum Barberini in Potsdam wierpen klimaatdemonstranten van Letzte Generation aardappelpuree tegen een schilderij van Claude Monet, uit protest tegen de winning van fossiele brandstoffen.

Picknicken op een museumbankje

In Londen droegen de activisten een T-shirt met de tekst Just Stop Oil. In Potsdam trokken ze een oranje hesje aan. Van der Plas: “Als alle museumbezoekers hun jas ophangen bij de garderobe, kun je je afvragen waarom een groepje jongeren dat niet doet. Ga op ze af en maak een praatje. Onderzoek hun intentie. Waarom wil iemand een grote tas mee naar binnen, je gaat toch niet picknicken op een museumbankje?”

Bij de acties is gekozen voor schilderijen met een beschermende glasplaat. Een activiste in Londen zei op TikTok: “We vragen niet aan anderen om soep op schilderijen te gooien”.

Toch kunnen de acties gekopieerd worden door mensen die nog onvoorzichtiger omgaan met de kunstwerken, zegt Van der Plas. “Denk aan verwarde mensen of aan andere activisten die geïnspireerd raken en zelf media-aandacht willen.”

De Klimaatexpo ’22 in Zwolle toont een kunstwerk van Huibert Pouw. ‘To Be or Not To Be’ is gemaakt van een reddingsboei, kunststof en plexiglas. Het is te zien in Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Beeld Huibert Pouw

Een schokkende actie trekt aandacht

Directeur Vera Carasso van de Museumvereniging zegt dat musea veel aan verduurzaming doen en tentoonstellingen houden over klimaatverandering. “Daarmee staan musea en klimaatactivisten aan dezelfde kant. Tegelijkertijd spreken wij ons uit tegen de verschillende acties van het besmeuren van kunstwerken. Onze hoofdtaak is juist die kunstwerken te behouden en daarom is dit onacceptabel. Richt je met je actie tegen degene die je moet bereiken.”

In Museum de Fundatie in Zwolle is een tentoonstelling te zien over de klimaatcrisis, genaamd Klimaatexpo ’22. “Ik ben de laatste die een kunstwerk zal vernielen, vandalisme is mij vreemd”, zegt mede-organisator Carlien Oudes. “Maar een stem in mij heeft wel sympathie voor deze acties. We hebben die oude meesterwerken zo opgehemeld. Amechtig staan we te kijken naar het erfgoed dat we willen behouden. Maar is het niet belangrijker om onze planeet leefbaar te houden? De acties zorgen voor een schokreactie en zijn – zeker als ze geen schade berokkenen – een schot in de roos.”

