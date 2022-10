Nederlandse jurist wil namens eilandengroep Vanuatu klimaatactie eisen via Internationaal Gerechtshof

Een beetje zoals de baanbrekende Urgenda-klimaatzaak, maar dan op het hoogste internationale niveau. Zo valt de nieuwe stap van de eilandstaat Vanuatu volgens juristen te typeren. De eilandengroep in de Stille Oceaan wil het Internationaal Gerechtshof een advies vragen over de schadelijke gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare landen, en wat de verplichtingen zijn van rijke landen om die gevolgen te voorkomen en verkleinen.

Donderdag zette Vanuatu het initiatief op de agenda van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Als een meerderheid van VN-landen straks instemt, zou dit voor het eerst zijn dat het hof in Den Haag zich gaat buigen over klimaatverandering en mensenrechten. Eerder gaf het Internationaal Gerechtshof bijvoorbeeld toonaangevende juridische adviezen over de muur tussen Israël en Palestina en over het gebruik van kernwapens, die vaak worden aangehaald in nationale en internationale rechtszaken.

Klimaatkwetsbare landen

De eilandengroep Vanuatu krijgt vanwege klimaatverandering steeds vaker te maken met verwoestende orkanen. Opvallend is dat het juridische team van Vanuatu wordt aangevoerd door de Nederlandse Margaretha Wewerinke-Singh, tevens universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden. “De hoop is dat dit initiatief de positie van klimaatkwetsbare landen aan de onderhandelingstafels zal versterken”, zegt ze vanuit New York.

Beeld Ted du Bois

Hoe zit het precies?

Klimaatjuristen wereldwijd volgen de ontwikkelingen in New York op de voet. “Het grootste probleem is dat we op dit moment geen specifiek internationaal gerechtshof hebben dat ons kan uitleggen wat verplichtingen rondom klimaat zijn”, zegt Natalie Dobson, universitair docent aan de Universiteit Utrecht en autoriteit op het gebied van klimaatverandering en internationaal recht.

Landen hebben de klimaatdoelen uit het Parijsakkoord bewust vaag geformuleerd, legt ze uit, meer als ‘wensenlijst’ dan als harde verplichtingen. Dit geldt zowel voor het beperken van uitstoot als de verantwoordelijkheid van rijke, vervuilende landen naar kwetsbare ontwikkelingslanden.

“Door die vage formuleringen kunnen landen heel moeilijk via het internationale recht aangepakt worden als ze te weinig doen.” Dobson noemt de tactiek van Vanuatu, om het Internationaal Gerechtshof om advies en duidelijkheid te vragen, ‘een slimme manier om dit te doorbreken.’

Margaretha Wewerinke-Singh op Vanuatu. Beeld Margaretha Wewerinke-Singh

Hoe werd de Nederlandse Singh de hoofdjurist van Vanuatu? Zeven jaar geleden verhuisde Margaretha Wewerinke Singh (nu 37) naar de eilandengroep Vanuatu, één van de meest afgelegen plekken ter wereld, op bijna 1800 kilometer ten oosten van Australië. Ze kwam milieurecht doceren aan de Universiteit van de Zuidelijke Stille Oceaan. Drie dagen na haar aankomst werd Vanuatu getroffen door een orkaan, met desastreuze gevolgen. Vierentwintig mensen stierven, duizenden raakten ontheemd. “Sindsdien begon Vanuatu te denken en advies in te winnen over de vraag wat het internationaal recht kan betekenen om klimaatverandering te beperken.” Dat ze nu het juridische team van die eilandengroep leidt, komt niet uit de lucht vallen. Ze hielp de regering van Vanuatu al in 2015 met de klimaatonderhandelingen in Parijs. De grootste frustratie bij klimaatkwetsbare ontwikkelingslanden is dat zij de fatale klappen ondervinden van het klimaatopwarming, die juist wordt veroorzaakt door de rijke industrielanden. Al jaren vragen ontwikkelingslanden om meer steun, geld en beleid om nodige aanpassingen en schade te financieren. Ontwikkelde landen zoals Nederland doen volgens hen veel te weinig. “Een aantal jaar geleden kwam een groep rechtenstudenten op Vanuatu met het idee: we moeten het grootste probleem van de wereld voor de hoogste rechtbank van de wereld krijgen.” De overheid van de eilandengroep sloeg hierop aan. Als relatief klein en arm land met zeer beperkte diplomatieke capaciteit besloot het toch om de uitdaging aan te gaan. “Voor hen is dit een enorm initiatief. Ze moeten nu de hele wereld overtuigen.”

Een kerngroep geeft steun

Of het Internationaal Gerechtshof zich daadwerkelijk over de vraag van Vanuatu zal buigen, hangt vooral af van de precieze vraagstelling van het team van Wewerinke-Singh. Die rechtsvraag wordt op dit moment besproken met een handjevol landen uit verschillende regio’s, waaronder Duitsland, Australië en Costa Rica.

Deze ‘kerngroep’ die Vanuatu steunt, legt de vraag binnenkort aan alle VN-lidstaten voor. Als een meerderheid van de landen daarna vóór stemt, gaat de vraag naar het Internationaal Gerechtshof, dat sinds de oprichting in 1945 slechts 28 keer eerder zo’n advies gaf, en dus nog nooit over het klimaatprobleem.

Dobson legt uit dat de precieze manier van vraagstelling cruciaal is voor het wel of niet slagen van het plan van de eilandengroep. Als de vraag te veel ruimte laat – zoals: ‘Moeten rijke landen zich inspannen?’ – dan hebben klimaatkwetsbare landen niets aan een antwoord van de rechters. Maar als de vraag te concreet of confronterend is – zoals: ‘Zijn rijke landen verplicht om voor klimaatschade aan arme landen te betalen?’ – dan zullen ontwikkelde landen zo’n advies van het Internationaal Gerechtshof mogelijk juist willen voorkomen.

De inwoners van Tanna, een eiland in Vanuatu, zijn bij elkaar gekomen nadat hun huizen zijn verwoest door de cycloon Pam in 2015. Een kwart van de bevolking verloor zijn huis tijdens die storm. Beeld Getty Images

Nederland weet het nog niet

Wewerinke-Singh hoopt dat de stemming voor het einde van dit jaar zal plaatsvinden. Anders dan bijvoorbeeld Duitsland, wil Nederland zich nog niet uitlaten of het achter Vanuatu staat. Het kabinet is nog “in afwachting van de formulering van de specifieke rechtsvraag alvorens stelling ingenomen kan worden”, antwoordde minister Wopke Hoekstra (buitenlandse zaken) drie weken geleden op Kamervragen over de campagne van Vanuatu.

Eén keer eerder deden landen een vergelijkbare poging bij de VN. Dat waren Palau en de Marshalleilanden, die het Gerechtshof in 2012 wilden vragen welke verplichting landen hebben hun broeikasgasuitstoot naar beneden te brengen. Onder druk van de Verenigde Staten, die hun financiële hulp dreigden in te trekken, trokken de landen het initiatief terug.

Wewerinke-Singh verwacht zo’n verlies niet bij Vanuatu, omdat het financieel minder afhankelijk is van landen zoals de VS. Docent internationaal recht Marlies Hesselman aan de Rijksuniversiteit Groningen denkt dat een succesvolle stemming nu ‘dichterbij is dan ooit’, mede vanwege de aanstaande klimaattop in Egypte, waar de klimaatschade in ontwikkelingslanden een hoofdthema is.

Als het initiatief wordt aangenomen en het Internationaal Gerechtshof de vraag in behandeling wil nemen, zal het waarschijnlijk anderhalf tot twee jaar duren voordat het met een juridisch advies komt. Dit is geen hard vonnis, zoals in de Urgenda-zaak in Nederland, maar dankzij het aanzien van het Internationaal Gerechtshof wereldwijd zou het advies zowel juridisch als moreel gewicht in de schaal leggen. “Dit kan grote impact hebben op het internationaal klimaattoneel”, denkt Dobson.

Lees ook:

VN: Landen doen veel te weinig om ‘catastrofale’ klimaattoekomst te voorkomen

Als de wereld op dezelfde voet doorgaat, worden de Parijsdoelen bij lange na niet gehaald. Een ‘klimaatcatastrofe’ komt zo dichterbij, waarschuwt de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Maar er is nog tijd om het tij te keren.

Keniaanse klimaatactivist Elizabeth Wathuti: ‘Wij worden nu al geraakt’

Vorig jaar maande ze de Amerikaanse president Joe Biden tot een minuut stilte voor klimaatslachtoffers. Nu richt Elizabeth Wathuti haar pijlen op Nederland. Wie is deze rijzende ster van de klimaatbeweging?