Nederlandse industrie heeft het zwaar door hoge rente en duur gas. ‘VS aantrekkelijker’

De Nederlandse machinebouwer krijgt het momenteel rauw op zijn dak. Hij moet met lede ogen aanzien hoe centrale banken over de hele wereld hun rente verhogen, waardoor hij hier minder orders binnenkrijgt.

Nederland heeft honderden machinebouwers, van producenten van melkrobots tot machines die fabrikanten gebruiken in de chemie-, metaal- of voedselindustrie. De afgelopen vijf jaar is die branche hard gegroeid, zegt sectoreconoom Albert Jan Swart van ABN Amro. Maar nu kampen ze maand na maand met een dalende vraag. Veel machinebouwers hebben nog werk zat van eerdere orders waar ze nog niet aan toe zijn gekomen, maar schroeven de productie wel fors terug om niet te snel door die oude opdrachten heen te branden. Zo daalde hun productie in juni met ruim 18 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder, meldt het Centraal bureau voor de statistiek.

Een van de oorzaken is de huidige hoge rente. Centrale banken hebben hun beleidsrente sterk verhoogd om de inflatie aan te pakken, maar dat maakt het voor bedrijven minder aantrekkelijk om te investeren in een nieuwe machine. Dat kost immers veel geld, en het is nu duurder om dat bij elkaar te lenen.

De hoge rente heeft op dit moment zijn weerslag op de hele industrie, niet alleen op de machinebouw. Gemiddeld daalde de Nederlandse productie in juni met 7,7 procent ten opzichte van vorig jaar, al de zesde maand van daling op rij.

Hoge energieprijzen

Veel sectoren binnen de industrie zullen er snel weer bovenop komen als de rente gaat dalen, iets wat niet goed te voorspellen is maar heel goed nog een jaar op zich kan laten wachten. Maar voor de energie-intensieve industrie, denk aan de chemie en sommige metaalbedrijven, ziet zelfs de toekomst met een lagere rente er niet al te gunstig uit.

Dat komt vooral door de nog altijd hoge gasprijs. Die is allang niet meer zo hoog als vorig jaar, toen de gasprijs richting de 350 euro per megawattuur schoot. Maar ook met een huidige prijs, die de laatste maanden tussen de 30 en 50 euro per megawattuur schommelt, betalen bedrijven nog altijd wel twee of drie keer zoveel als een paar jaar geleden.

“Europa is nog altijd sterk van afhankelijk van gas voor zijn energie”, zegt Swart. “Meer dan veel andere werelddelen. Als een multinational nu moet besluiten waar hij een nieuwe productiefaciliteit wil neerzetten, dan houdt zo’n bedrijf dus rekening met die gasprijzen.” Azië kan dan al een stuk aantrekkelijker zijn. Daar zijn ze minder afhankelijk van gas, en maken bedrijven vaker gebruik van het goedkopere steenkool, zegt Swart.

“Bedrijven kunnen voor de locatie van een nieuwe fabriek natuurlijk ook nog uitwijken naar de Verenigde Staten”, zegt hij. Net als Europa maakt dat land nog veel gebruik van aardgas, maar daarvan produceren de VS voldoende zelf. Dat is goedkoper dan het gas in vloeibare vorm (lng) importeren, zoals de EU nu moet doen na het nagenoeg afscheid nemen van Russisch gas. Daardoor vallen de de energiekosten voor bedrijven in de VS al snel lager uit dan hier. “Bovendien heb je in de VS nog het subsidieprogramma van president Biden, de Inflation Reduction Act, die het ook veel aantrekkelijker kan maken om de VS boven de EU te verkiezen.”

Werkgelegenheid daalt

Door al die factoren is Europa minder competitief voor nieuwe producenten, wat zijn weerslag kan hebben op de werkgelegenheid. Ook nu al daalt de werkgelegenheid in de Nederlandse industrie al maanden langzaam. Al verwacht Swart dat het banenverlies uiteindelijk beperkt zal zijn. “Er is een groot tekort aan vooral technisch geschoold personeel in Nederland en in Europa.”

Goed nieuws is er ook, meldde de Nederlandse vereniging van inkoopmanagers onlangs. De inkoopprijzen waar fabrikanten mee te maken hebben, bijvoorbeeld wanneer zij onderdelen moeten inslaan, zijn al een tijdje aan het dalen. Dat kan zich uiteindelijk vertalen in lagere consumentenprijzen, al duurt het vaak al snel een half jaar voor het zover is.

