Nederlandse bedrijven onbewust deel van Deens witwasnetwerk

Ruim honderd Nederlandse bedrijven, waaronder zuivelproducenten FrieslandCampina en Ausnutria, ontvingen de afgelopen jaren voor miljoenen euro’s aan betalingen uit een Deens witwasnetwerk.

Dat blijkt uit 3400 banktransacties die het Deense onderzoeksjournalistieke tv-programma Money Hunters (Pengejaegerne) van Deense autoriteiten kreeg en deelde met onderzoeksplatform Investico en Argos.

De betalingen kwamen oorspronkelijk vooral vanuit het Midden-Oosten, waar de Nederlandse bedrijven klanten hebben. Maar de klanten uit Libanon, Syrië of Irak betaalden niet rechtstreeks voor hun leveringen van melkpoeder, duivenvoer of landbouwmachines uit Nederland. Zij gebruikten een vorm van ondergronds bankieren die via Denemarken liep.

Ondergrondse bankier

De klanten uit het Midden-Oosten betaalden eerst een contant bedrag aan een betaalagent in hun land van vestiging. Deze ondergrondse bankier correspondeerde vervolgens met een tussenpersoon in Denemarken die daarop enkele reguliere Deense bedrijven vroeg om voor eenzelfde bedrag aan contant (zwart) geld aan te nemen. Dat ging bijvoorbeeld om een snoepwinkel of een installatiebedrijf. Zij maakten het verschuldigde bedrag dan via hun eigen bankrekening over naar de Nederlandse verkoper, die zo via een tussenweg betaald kreeg voor zijn spullen.

FrieslandCampina en andere bedrijven konden weten dat er iets niet de haak was: zij werden immers niet direct door hun klanten betaald, maar door een onbekend bedrijf uit een heel ander land. In totaal ontvingen Nederlandse bedrijven voor 7,3 miljoen euro van de Deense bedrijfjes.

Het is niet strikt verboden om betalingen van derde partijen aan te nemen, maar bedrijven en poortwachters worden wel geacht onderzoek te doen naar transacties die niet rechtstreeks van de aankoper komen.

Moeilijk op te sporen vorm van witwassen

Volgens Tamara Pollard-Maijer, antiwitwasspecialist bij het Anti Money Laundering Center (AMLC), is deze vorm van witwassen moeilijk op te sporen. “De bank, de accountant, en de douane zien allen slechts een klein stukje van de puzzel. Een bank weet niet of goederen daadwerkelijk verplaatst worden. De douane weet niet of ervoor betaald wordt, en door wie.”

Melkpoederproducent Ausnutria, gevestigd in Zwolle, ontving tussen april 2020 en december 2021 in totaal zeven betalingen voor melkpoeder vanuit Denemarken. Tussenbedrijfjes in Denemarken, onder andere een bouwbedrijf, een lasbedrijf en een schoonmaakbedrijf, maakten gezamenlijk bijna 300.000 euro over. Hetzelfde lasbedrijf deed ook betalingen aan zuivelproducent FrieslandCampina (ruim 160.000 euro). Medtronic, een bedrijf voor medische hulpmiddelen, kreeg ongeveer zes ton betaald uit het Deense netwerk.

Ausnutria zegt dit soort betalingen, via een derde partij, ‘in principe’ niet aan te nemen. Volgens een woordvoerder betrof het ‘gewoon’ leveringen van kindervoeding aan een partij in Irak. “Het is daar een roerige wereld, reguliere banken zijn bijna niet beschikbaar.” De woordvoerder zegt dat de klant inmiddels ‘netjes een bankrekening heeft geopend, maar daar ging natuurlijk enige tijd overheen’.

Verzoek om ermee te stoppen

FrieslandCampina moet ‘tot zijn spijt’ bevestigen dat het in 2020 geld aannam van het Deense lasbedrijf voor een levering van ‘een blend van ongezoete gecondenseerde melk en plantaardig vet’ aan een klant in Libië. “Zakenpartners die gebruikmaken van dergelijke betalingen worden verzocht daarmee te stoppen”, laat een woordvoerder weten. Zo niet, dan wordt de relatie beëindigd ‘om te voorkomen dat FrieslandCampina onbewust betrokken raakt bij mogelijk onoorbare activiteiten’. Medtronic ging niet in op de inhoudelijke vragen van Investico.

