Nederlander spaart ondanks inflatie gewoon door

Hoe kan het dat Nederlanders alsmaar meer sparen? Zelfs meer dan in de jaren vóór corona, zoals blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), terwijl het leven intussen toch fors duurder is geworden.

Tijdens de coronapandemie nam sparen een gigantische vlucht. Mensen konden hun geld niet meer uitgeven in fysieke winkels en cafés, terwijl hun inkomens dankzij overheidssteun wel overeind bleven.

Je zou denken dat die spaarhausse zou ophouden nadat de lockdowns verdwenen en de prijzen vervolgens hard stegen. Maar het CBS ziet wat anders, zowel in absolute als in relatieve zin.

Dit jaar al ruim 13 miljard gespaard

Nederlanders spaarden in het eerste kwartaal van dit jaar namelijk maar liefst 13,3 miljard euro, ruim 600 miljoen euro méér dan tijdens het eerste kwartaal van 2022.

Natuurlijk zijn de lonen het afgelopen jaar fors omhoog gegaan, waardoor huishoudens meer overhouden. Maar wat misschien nog meer meespeelt, is dat veel meer mensen een baan hebben, vergeleken met een paar jaar geleden.

Marcel Klok, macro-econoom van ING, slaat zijn gegevens er nog eens op na en concludeert dat het aantal mensen met werk met 6,4 procent is toegenomen tussen het laatste kwartaal van 2019 en begin dit jaar.

“Dat is een enorme stijging van de werkgelegenheid”, zegt Klok. Het zorgt ervoor dat veel mensen er qua inkomen flink op vooruit zijn gegaan. “Mogelijk betekent dat ook dat wie eerst niets opzij kon zetten, dat nu wel kan.”

Consumentenvertrouwen is gedaald

Tot zover de absolute stijging in harde euro’s. Voor een relatieve vergelijking kijken economen liever naar de zogeheten spaarquote: het deel van het beschikbaar inkomen dat mensen opsparen.

Begin dit jaar bedroeg die quote 14,4 procent. Dat is weliswaar wat lager dan tijdens corona, maar nog altijd hoger dan in de jaren voor corona. Tussen 2015 en 2019 boekten consumenten gemiddeld slechts 10,8 procent van hun besteedbaar inkomen naar hun spaarrekening.

Een harde verklaring geeft het CBS daar niet voor, maar ING-econoom Klok denkt dat het consumentenvertrouwen hier de doorslag heeft gegeven. “Dat vertrouwen is een stuk lager geworden sinds de inflatie vorig jaar zo begon te stijgen. Mensen zien alles om zich heen duurder worden en gaan dan voorzichtiger om met elke euro die ze binnenkrijgen.”

Niet iedereen kan sparen

Het is niet duidelijk of heel Nederland meer heeft kunnen sparen, of dat dit meer bij de wat hogere inkomensgroepen ligt. Dat is op basis van deze CBS-gegevens niet te zeggen, stelt ABN Amro-econoom Aggie van Huisseling, aangezien het om gemiddelde cijfers gaat.

Wel is bekend dat niet iedereen die meer loon krijgt, ook automatisch meer opzij kan zetten. Vooral huishoudens met minder geld zijn extra inkomen, bijvoorbeeld door een loonstijging, direct weer kwijt aan lopende uitgaven.

