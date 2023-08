Nederland zit in een (milde) recessie

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal opnieuw wat gekrompen: met 0,3 procent. In het eerste kwartaal was er ook al sprake van krimp: 0, 4 procent. Als de economie in twee achtereenvolgende krimpt, noemen economen dat een recessie. In België en Frankrijk groeide de economie in het tweede kwartaal nog wel, in Duitsland was krimp noch groei, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat de Nederlandse economie wat krimpt komt onder meer omdat huishoudens in het tweede kwartaal wat minder uitgaven dan in het eerste kwartaal: ze spendeerden 1,6 procent minder. Aan kleding en meubels werd wat minder uitgegeven, aan cultuur en aan eten en drinken buiten de deur wat meer. Vergeleken met een jaar geleden waren de uitgaven van consumenten wel wat hoger. En in juni waren ze al weer wat hoger dan in mei.

De krimp van de economie in het tweede kwartaal had nog een oorzaak: de export nam iets af. Vooral de chemische industrie voerde minder uit dan in het eerste kwartaal, terwijl de import wat toenam. Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen heeft de industrie als geheel ‘een slecht halfjaar’ achter de rug.

Hoge energiekosten

Lastig was het kwartaal onder meer voor de delfstofwinning (minder gas uit Groningen), maar ook voor de handel, de horeca en de transportsector. Lastig was het kwartaal verder voor de glastuinbouw, waarschijnlijk vanwege de hoge energiekosten, zei Van Mulligen.

Bedrijven investeerden volgens het CBS iets meer, vooral in vervoermiddelen en machines. In de bouw wisselde het beeld. Er werd minder geld uitgegeven aan woningbouw, maar meer aan warmtepompen, het isoleren van woningen en aan infrastructuur. De overheid gaf iets meer uit, maar de investeringen in woningbouw waren wat lager dan in het eerste kwartaal.

De Nederlandse economie mag krimpen, feit blijft volgens Van Mulligen wel dat de Nederlandse economie na de coronacrisis beduidend sneller opveerde dan de economieën van onze buurlanden. Die ‘voorsprong’ is Nederland nu wat aan het kwijtraken.

Aantal uitzendbanen daalde

Opvallend blijft de situatie op de arbeidsmarkt. Normaal gesproken leidt economische krimp tot een verlies aan banen en een hogere werkloosheid. Maar daarvan is nu nog altijd geen sprake. Op elke 100 werklozen zijn er 122 vacatures - en dat was in het eerste kwartaal ook al zo. Het aantal vacatures nam wel af, met 10.000, en die afname kwam vooral door de horeca. Aan de andere kant is er nog steeds veel vraag naar personeel bij hotels, restaurants en cafés. Er kwamen, volgens de voorlopige cijfers van het CBS, in het tweede kwartaal 7000 banen bij: vooral bij de overheid, de zorg en in het onderwijs.

Het aantal uitzendbanen daalde daarentegen een beetje. Dat kan volgens Van Mulligen op twee dingen wijzen: de ene mogelijkheid is dat uitzendkrachten vaker een vaste betrekking krijgen. De andere mogelijkheid is dat werkgevers toch wat afwachtender worden met het aannemen van personeel. Als dat laatste het geval is, dan zal Nederland toch gaan merken dat de krimp invloed zal hebben op het aantal banen.

In een reactie op de cijfers meldde minister Adriaansens (Economische Zaken) dat het kabinet demissionair is en niet zomaar nieuwe plannen kan maken. “Tegelijkertijd moeten we als kabinet zorgen voor voldoende koopkracht voor consumenten en een stabiel ondernemersklimaat. Stabiliteit en voorspelbaarheid zijn nu nodig, dus we moeten oppassen met het verstoren van de economie en met lastenverzwaringen.”

Eurozone blijkt toch in een recessie te zijn beland

De landen met de euro blijken, eigenlijk zonder dat ze het wisten, in een recessie te zijn beland. Van een recessie is, volgens de officiële definitie, sprake als een economie twee kwartalen achter elkaar krimpt. Dat blijkt nu het geval te zijn.