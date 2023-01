Nederland wordt droger en warmer, en krijgt meer branden die niet te blussen zijn

Onbeheersbare branden zijn er in Nederland altijd al geweest, maar de kans erop wordt groter, zegt onderzoeker Hans Hazebroek van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. “Dat komt doordat Nederland droger en warmer wordt, waardoor er waarschijnlijk meer branden ontstaan, die ook nog eens hoger kunnen oplaaien.”

Zo groeit ook het risico dat er meerdere natuurbranden op één dag ontstaan, staat in het rapport Natuurbrandsignaal ’23. NIPV heeft ervoor samengewerkt met waterinstelling Deltares, Wageningen University & Research, het KNMI en de Vrije Universiteit Amsterdam.

De brandweer is onvoldoende voorbereid op deze toename, zeggen de onderzoekers. Nederland telt overigens al honderden natuurbranden per jaar, al is het merendeel relatief klein.

Traditiegetrouw richt de brandweer zich in Nederland vooral op gebouwen, zegt Hans Hazebroek, onderzoek en projectleider bij Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Er moet meer aandacht komen voor natuurbranden. Beeld NIPV

Niet te blussen

“Een onbeheersbare brand wil zeggen dat de brandweer het vuur niet onder controle kan brengen. Zulke branden stoppen mogelijk pas als alles is uitgebrand. Het koelend vermogen van het water is niet hoog genoeg, of het lukt niet om voldoende water op de juiste plek te krijgen”, zegt Hazebroek. Een voorbeeld is de brand in de Deurnsche Peel in 2020, waarbij bewoners uit een zorginstelling werden geëvacueerd.

De verwachte toename komt niet alleen door klimaatverandering, maar ook door de bevolkingsgroei - de mens veroorzaakt veel natuurbranden - en door het streven om meer bos aan te leggen in Nederland. “Meer natuur is een goed idee”, zegt Hazebroek. “Maar denk goed na hoe je branden kunt voorkomen, beheersen en bestrijden.” Zo zijn naaldbossen brandbaarder dan loofbossen.

In Oost- en Noord-Nederland, maar ook in het Groene Hart neemt het risico toe. Deze gebieden waren ‘niet tot weinig gevoelig’ voor brand en worden ‘matig gevoelig’, blijkt uit een analyse van Deltares die de huidige situatie vergelijkt met 2050. De Hoge Veluwe wordt ‘hoog gevoelig’ voor brand. 2050 klinkt nog ver weg, maar de risico’s nemen ieder jaar toe, zegt Hazebroek.

Beeld Brechtje Rood

Natuurbranden zijn onvoorspelbaar en gevaarlijk

“Traditiegetrouw richt de brandweer zich in Nederland vooral op gebouwen. Brandweerkazernes zitten in de bewoonde gebieden en ook in de opleiding voor brandweermensen is er weinig aandacht voor de natuur”, zegt hij.

Dat moet veranderen, vindt hij. “Natuurbranden zijn complex en onvoorspelbaar. Een veilige situatie kan door de wind zomaar omslaan en zeer onveilig worden. Daarmee kan de veilige vluchtroute in het geding komen. Een natuurbrand vraagt om voldoende kennis om veilig te kunnen optreden.”

Ook valt er wat te verbeteren aan het veiligheidspak van brandweermensen die een natuurbrand moeten bedwingen. “De dikke uitrusting die bij een stadsbrand goed beschermt, is niet geschikt voor een natuurbrand. Dan heb je het over langdurige inzet op een warme dag. Het pak gaat dan juist een gevaar opleveren voor de brandweermens’.”

Voor brandweermensen die grote natuurbranden moeten bestrijden, kan de angst traumatisch zijn, zegt Hazebroek verder. Hij noemt het voorbeeld van brandweerlieden die in 2014 op de Hoge Veluwe moesten vluchten omdat het vuur oversloeg op hun brandweerwagen. In Nederland zijn sinds 1833 voor zover bekend 29 doden gevallen door natuurbranden, onder wie drie brandweermensen.

Vuurhaarden bij zeer grote natuurbrand in de Mariapeel nabij Deurne. Diverse huizen in Liessel en Griendtsveen werden geëvacueerd in 2020. Beeld ANP / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte

De mens is de boosdoener

“We moeten beter nadenken over de inrichting van het landschap”, zegt Hazebroek. Is het verstandig om woningen of een elektriciteitsvoorziening dicht bij de natuur te bouwen? Nederland wil in 2030 tien procent meer bos hebben. Leg daarbij corridors aan. Die dienen als een fysieke grens voor de brand en ze maken het gemakkelijker om de brand te bereiken.”

Het gedrag van de mens verbeteren, helpt ook. Want die is de belangrijkste veroorzaker van brand in natuurgebieden. “Zeer zelden ontstaat in Nederland een natuurbrand door de bliksem”, zegt Hazebroek. Veruit de meeste natuurbranden ontstaan door onzorgvuldigheid met een kampvuur of barbecue, door jeugd die met vuur speelt, door vonken van remmende treinen of door doelbewuste brandstichting.

Nederland moet even alert worden op het vuur als op het water “Nederland is goed voorbereid op te veel water en overstromingen. Dat is natuurlijk een groot risico in Nederland. Maar natuurbranden worden een thema in komende decennia”, zegt brandweercommandant Anton Slofstra, naar aanleiding van het rapport over natuurbranden. Hij erkent dat de brandweer onvoldoende is voorbereid op meer natuurbranden. Staatsbosbeheer noemt natuurbranden een belangrijk thema. Een hoger grondwaterpeil zou kunnen helpen, zegt de organisatie. Het ministerie van Justitie en Veiligheid noemt het rapport over het toenemende risico op onbeheersbare natuurbranden “zeer bruikbaar” voor de aanpak ervan. De brandweer zich zal moeten aanpassen om beter opgewassen te zijn tegen “klimatologische ontwikkelingen”.

Lees ook:

Water sparen nu het valt, dat is de kwestie

Het regent veel, dus dit is hét moment om te bufferen. Water vasthouden helpt om droogte in de zomer zo lang mogelijk uit te stellen. Bergingsgebieden lopen vol, maar de beste spons is de bodem, zegt Robin Lomulder, specialist hydrologie bij Fugro.