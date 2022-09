Nederland verliest mestprivilege. ‘Dit gaat voor veel bedrijven gevolgen hebben’

Als melkveehouder Jos Verstraten uit het Oost-Brabantse Westerbeek zijn grasland bemest, mag hij 230 kilo stikstof per hectare aan dierlijke mest uitrijden. Voor de leek een abstract en lastig te bevatten cijfer. Maar voor hemzelf een nogal belangrijk gegeven in zijn bedrijfsvoering. Dat die 230 kilo binnen een paar jaar wordt teruggeschroefd naar 170 kilo, grijpt dan ook behoorlijk in.

“Ik heb 40 hectare grasland”, becijfert hij. “60 kilo per hectare minder komt neer op een halve vrachtwagen vol mest. Dat zijn dus twintig vrachtwagens die ik niet meer op het land kan brengen, maar naar een mestverwerker zal moeten afvoeren.” Dat kost geld: zo’n 12.000 euro per jaar, schat hij. “Met de hoge melkprijs van nu is dat wel op te brengen”, geeft hij toe. “Maar kijk je naar de afgelopen jaren, dan neemt dat precies de marge weg die je op je product hebt. Dit gaat voor heel veel bedrijven gevolgen hebben.”

Uitzondering valt weg

Deze aanscherping van de Europese normen kwam maandag definitief naar buiten. Het besluit hing echter al langer boven de markt. De gangbare norm voor dierlijke mest in Europa is 170 kilo per hectare per jaar: de hoeveelheid waar Nederlandse boeren zich vanaf 2026 ook allemaal aan zullen moeten conformeren. Voor melkveehouders in ons land – maar ook in bijvoorbeeld Denemarken, Ierland en Vlaanderen – gold echter een uitzondering, die ‘derogatie’ wordt genoemd. Kort gezegd omdat deze gebieden veel groeizaam grasland kennen, dat bij wat meer mest beter gedijt.

Maar aan die uitzondering zijn wel voorwaarden gebonden. De milieu-effecten, bijvoorbeeld op het gebied van waterkwaliteit en stikstof, moeten jaarlijks in beeld worden gebracht. En daarbij staat Nederland momenteel niet al te best op de kaart. Dat leidde er volgens de maandag opgestapte landbouwminister Henk Staghouwer toe dat de onderhandelingen met de Europese Commissie ‘stevig zijn geweest’.

‘De EC ziet deze derogatieverlening uitdrukkelijk als ondersteuning van de in Nederland benodigde transitie van de landbouw’, schrijft hij aan de Tweede Kamer. De gehoopte verlenging van de mestuitzondering zat er daarom niet in. Het hoogst haalbare bleek een overgangsregeling van een paar jaar, waarbij de extra mestmogelijkheden geleidelijk worden afgebouwd.

Frustratie bij boeren

Het stemt boerenorganisatie LTO ‘geschokt, boos en teleurgesteld’. Niet alleen treft het verlies van derogatie de sector hard, ook het milieu schiet er uiteindelijk weinig mee op, benadrukt LTO-bestuurder Joris Baecke. “Met het afschaffen van de derogatie wordt kringlooplandbouw een utopie”, stelt hij. “De Nederlandse overheid zal terug naar Brussel moeten om daar met de vuist op tafel te slaan.”

Die kringlooplandbouw, dat is precies wat de Nederlandse overheid in de toekomst beoogt. Een systeem waarbij veehouders hun mest liefst op eigen land, of dat van hun akkerbouwende buurman, kwijt kunnen. Dat ideaalplaatje raakt met het verlies van derogatie juist uit beeld, redeneert LTO. Het gevolg zal vermoedelijk niet zijn dat er minder mest op het land wordt gebracht. Maar vooral dat de dierlijke mest vanaf de grens van 170 kilo per hectare wordt aangevuld met kunstmest. Omdat het gras zonder die extra kilo's nu eenmaal minder goed groeit.

Vieste jongetje van de klas

Zo zal het in elk geval bij melkveehouder Jos Verstraten gaan. “Het is nu of accepteren dat grasland minder opbrengt, of de dierlijke mest aanvullen met kunstmest", spiegelt hij voor. Het wordt die laatste optie. “Anders heb ik onvoldoende voer voor mijn koeien.” Die kunstmest kost hem, bovenop de 12.000 euro voor mestverwerking, nog eens zo'n 6000 euro. “Brussel lijkt hiermee te zeggen: ‘jullie zijn het vieste jongetje van de klas, dus krijgen jullie geen uitzonderingspositie meer’.”

Maar zit daar niet heel veel in? “Politiek gezien begrijp ik dat”, benadrukt Verstraten. “Zo zouden wij ook redeneren als het over Spanje ging. Maar de praktijk is anders.” Want het zijn juist de boeren met veel eigen grasland en relatief weinig dieren per hectare die het hardst geraakt worden door het wegvallen van derogatie. Intensieve veehouders hebben relatief weinig grond per dier en voeren sowieso al veel mest af. “De vraag is: krijg je dan de landbouw die je wil, of de landbouw die je juist niet zou willen?”

