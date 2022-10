Nederland stapt uit verdrag om miljardenclaims te voorkomen, maar heeft daar weinig aan als EU niet volgt

Tot nu toe wilde minister Rob Jetten van klimaat en energie pas uit het Energy Charter Treaty (ECT), het Energiehandvestverdrag uit 1994, stappen na overleg met andere Europese landen. In de Tweede Kamer zei hij dinsdagavond dat Nederland er sowieso uit stapt, met of zonder andere lidstaten van de Europese Unie. Drie vragen.

1. Waarom is het ECT omstreden?

Het ECT ligt al heel lang onder vuur van milieuorganisaties. Door het verdrag kunnen olie- en gasbedrijven claims indienen als maatregelen van overheden hun belangen schaden. Twaalf organisaties, waaronder Urgenda, de FNV en Somo, riepen eerder deze maand de minister op het verdrag aan de kant te zetten. De claims, of alleen al de mogelijkheid dat er claims kunnen komen, is volgens de organisaties een belemmering voor regeringen bij het nemen van klimaatmaatregelen.

“Het is hoog tijd om bedrijfsbelangen ondergeschikt te maken aan het maatschappelijk belang”, zei Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, vorige week. “Klimaatmaatregelen zijn gewoon een gevolg van legitiem beleid om het klimaat te redden”, zegt Bart-Jaap Verbeek van Somo, dat multinationals onderzoekt. “Bedrijven hebben allerlei mogelijkheden om naar de rechter te stappen als zij vinden dat hun belangen worden geschaad. Het ECT komt daarbovenop en vormt een struikelblok om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Het is een goede en historische beslissing van Jetten om afscheid te nemen van het ECT.”

2. Hoe heeft Nederland last van het ECT?

Onder meer bij het besluit van het kabinet om kolencentrales te sluiten, stuit Nederland op het ECT. De Duitse energiebedrijven RWE en Uniper vragen 2,4 miljard euro schadevergoeding omdat Nederland het stoken van kolen in energiecentrales wil afbouwen. De twee ondernemingen zijn de eigenaren van twee centrales op de Maasvlakte bij Rotterdam en in de Eemshaven bij Delfzijl. Nederland heeft overigens recentelijk besloten om, vanwege het tekort aan gas, de kolencentrales weer volop te laten branden.

3. Is Nederland van de claims af als Jetten het ECT aan de dijk zet?

Nederland ijvert al heel lang voor aanpassing van het verdrag. Dat is in de onderhandelingen met 53 ondertekenaars met diverse belangen maar ten dele gelukt. Zo staat in de nieuwe versie dat schade aan bestaande investeringen in fossiele brandstoffen nog tot 2033 moet worden vergoed. Jetten zei daarom dinsdagavond in de Tweede Kamer dat ook de nieuwe tekst niet in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs. Dat maakt dat Jetten uit het verdrag wil stappen, zoals Italië ook al deed. Ook Polen en Spanje hebben aangekondigd dat te willen doen. Italië moet vanwege het verdrag 241 miljoen euro betalen aan het Britse energiebedrijf Rockhopper, dat een plan om naar olie te boren in de Adriatische Zee vanwege het milieu moest laten varen.

In het verdrag staat een zogeheten sunset-clausule. Wie er uitstapt is toch nog twintig jaar gebonden aan claims voor het betalen van schadevergoeding aan de fossiele industrie. Dat betekent niet per se dat Nederland moet betalen, zegt Verbeek. De beste manier om van de claims af te raken, is andere EU-landen ervan overtuigen ook uit het verdrag te stappen. “Niet alleen Nederland maar ook de EU heeft het ECT ondertekend. Als niet alleen de lidstaten maar ook de EU uit het verdrag stapt, kan de EU een nieuw verdrag opstellen, samen met andere landen. Als dat verdrag er is, geldt die sunset-clausule niet meer.”

