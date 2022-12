Nederland maakt opvallend snel gebruik van de landelijke gasvoorraad, vanwege een ‘a-typische situatie’

Hoewel de echte winterkou pas net is aangetreden, heeft Nederland tien procent van de nationale gasvoorraad opgestookt. Daarmee hebben huishoudens en bedrijven een eerste gat geslagen in de nationale buffer, die verspreid is aangelegd in ondergrondse opslagvelden zoals Bergermeer, Norg en Grijpskerk. “De leveringszekerheid deze winter lijkt nog altijd op orde”, benadrukt de landelijk gastransporteur Gasunie.

“Het aanspreken van de gasvoorraad is in deze koude periode van het jaar een normale situatie”, zegt een Gasunie-woordvoerder. Het verbruik steeg met een derde, aldus Gasunie. Ondertussen gaat de invoer van vloeibaar gas (lng) door. Ook stroomt er gas uit Noorwegen naar Nederland via een pijp op de zeebodem. Verder pompen gasbedrijven ook gas omhoog uit kleine velden in Nederland. De gasvoorraden dienen als ‘appeltje voor de dorst’, maar het is volgens Gasunie normaal dat ze aangesproken worden als het vriest.

Opvallend veel

Toch klinkt het fors, dat 10 procent uit de voorraden al op is. “Het is opvallend veel”, bevestigt lector energietransitie Martien Visser van de Hanzehogeschool, ook verbonden aan Gasunie. Dat ligt niet aan het bedrijfsleven en huishoudens. Die doen, mede vanwege de torenhoge prijzen, gemiddeld genomen juist relatief zuinig. Het gasverbruik ligt grofweg 20 procent lager dan normaal.

Het ministerie van economische zaken & klimaat (EZK) verklaart de relatief forse greep uit de landelijke gasvoorraad door een ‘atypische-situatie’. De oorzaak is te vinden in Grijpskerk. Daar ligt een van de grote ondergrondse gasbuffers. Die buffer is sinds oktober zeker half leeggepompt. De vullingsgraad is nu nog slechts 40 procent. Het gas is bewust snel uit de Grijpskerk-opslag opgepompt, zodat huizen en bedrijven het konden opstoken.

EZK besloot daartoe. De motivatie daarachter is de sluiting van het Groninger gasveld Slochteren. Daar haalde Nederland decennialang zogeheten ‘laagcalorisch’ gas uit. Omdat dit veld vanwege de bevingen definitief dicht moet gaan, is vervangend gas van die hoge kwaliteit nodig. In Grijpskerk zat echter ‘hoogcalorisch’ gas, van mindere kwaliteit. Om plaats te maken voor extra aanvoer van laagcalorisch gas wordt de buffer in Grijpskerk versneld leeggezogen. Andere buffers zitten nog steeds bijna vol, zoals Norg (97 procent) en Bergermeer (84 procent) en Alkmaar (98 procent).

Was de Grijpskerk-opslag niet leeggezogen, dan had Nederland naar schatting nu geen 10 maar hooguit 6 procent van de nationale voorraad gebruikt. Het leeghalen van Grijpskerk druist in tegen een advies van de Mijnraad. Die raad van deskundigen zei afgelopen zomer: laat de opslag vol zitten. Want je weet nooit welke wending de Oekraïne-oorlog neemt en hoe koud de winter uitpakt. Maar om te waarborgen dat Slochteren kan sluiten (Groningen staat op een waakvlam) negeerde EZK-minister Jetten dat advies. Hij nam daarbij een zeer beperkt, maar toch verhoogd risico op een eventueel gastekort voor lief.

Geen tekort

Dat tekort doemt niet op. Dat is ook te danken aan de extra mogelijkheden voor import van vloeibaar gas. Een drijvende lng-terminal in de Groningse Eemshaven ontvangt schepen uit de VS en Azië die vloeibaar gas aanbieden. Gasunie maakte deze week bekend dat het bedrijf extra lng-import mogelijk wil maken, vooral om te zorgen dat er volgend jaar ook voldoende gas is voor de winter. Gasunie wil bestaande importbuizen in Rotterdam en Groningen uitbreiden. Bij het Zeeuwse Terneuzen wil de gastransporteur mogelijk een nieuwe tijdelijke lng-terminal aanleggen. Ook het bedrijf VTTI, deels in handen van energiebedrijf Vitol, wil mogelijk lng gaan importeren.

Volgens gasexpert René Peters van TNO loopt het niet zo snel uit de hand met de investeringen in gasinfrastructuur. “De tijdelijke lng-terminals gebruiken contracten van zo’n vijf jaar. Bovendien levert Nederland ook gas aan andere EU-lidstaten en aan Engeland.”

Milieuorganisaties vinden dat Nederland beter kan inzetten op duurzame energiebronnen, zoals wind en zon, dan op het sluiten van veel nieuwe gascontracten, ter vervanging van het Russische gas. Bovendien is er nog veel besparing mogelijk, zowel in de industrie als in huizen, waardoor de gasvraag zou kunnen dalen. Waar andere EU-landen harder aansturen op energiebesparing door bedrijven en burgers, is het beleid van Nederland nog vrijblijvend, stelde het Europese milieubureau EBB woensdag. Duitsland en Italië vertonen meer daadkracht bij het drukken de energievraag, volgens het EEB, net als Frankrijk en Spanje.

Lees ook:

De volgende winter wordt een stuk moeilijker voor Europa

De Europese gasvoorraden zijn goed gevuld. Of dat volgend jaar opnieuw lukt is de vraag, zegt het Internationaal Energieagentschap.