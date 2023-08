Nederland komt in (milde) recessie terecht

Nederland is formeel in een recessie terechtgekomen. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal opnieuw wat gekrompen: met 0,3 procent. In het eerste kwartaal was er ook al sprake van krimp: 0, 4 procent. In België en Frankrijk groeide de economie in die periode wel, in Duitsland was krimp noch groei, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).



Dat de Nederlandse economie wat krimpt komt onder meer omdat huishoudens in het tweede kwartaal wat minder uitgaven dan een jaar eerder: ze spendeerden 1,6 procent minder dan in het eerste kwartaal. In de maand juni waren de consumentenuitgaven daarentegen weer iets hoger dan een jaar eerder. Ook de export nam iets af. De invoer nam daarentegen wel wat toe. De overheid gaf iets meer uit dan in het eerste kwartaal. De investeringen in woningbouw daalden echter.

In vergelijking met de buurlanden blijft de Nederlandse economie wat achter. Het CBS tekent daar wel bij aan dat de Nederlands economie sinds het vierde kwartaal van 2019 - dat was net voor de uitbraak van corona - sneller is gegroeid dan die van België, Duitsland en Frankrijk.

De landen met de euro blijken, eigenlijk zonder dat ze het wisten, in een recessie te zijn beland. Van een recessie is, volgens de officiële definitie, sprake als een economie twee kwartalen achter elkaar krimpt. Dat blijkt nu het geval te zijn.