Nederland is koploper in Europa: nu al meer zonne-energie opgewekt dan in 2021

Zonne-energie maakt een flinke opmars in de energiesector. In de eerste acht maanden van 2022 is er al 12,5 procent meer opgewekt dan in het gehele jaar ervoor. De groei komt voornamelijk doordat er meer woningen zijn met zonnepanelen, meer zonneparken en het grote aantal zonuren. In totaal is zonne-energie goed voor zo'n 23 procent van de totale energieproductie. Dat blijkt uit cijfers van energiedataleverancier EnAppSys.

Elektriciteit van de zon is zowel goed voor het klimaat als de portemonnee. Met de snel stijgende energieprijzen, is dit alternatief steeds aantrekkelijker geworden. “Als je zelf voldoende zonnepanelen hebt, hoef je minder dure stroom van het net te gebruiken. Daardoor is de aanschaf van panelen nu ook sneller terugverdiend dan in voorgaande jaren”, zegt Frank Breukelman, woordvoerder bij Zonneplan.

Volgens Zonneplan, leverancier en installateur van zonnepanelen, heeft de oorlog in Oekraïne een direct effect op de vraag naar zonnepanelen. “De groei is een trend die we al jaren meemaken, maar door de stijgende energieprijzen hebben nog meer mensen het afgelopen jaar besloten om over te stappen op zonne-energie”, aldus Breukelman. Volgens Zonneplan heeft ongeveer een kwart van de Nederlandse huishoudens ze op hun dak liggen.

Ook meer windenergie

Ook de verdiensten van windenergie zitten in de lift. Als de trend zich zoals vorig jaar doorzet, zullen de opbrengsten voor windenergie zo’n 19 à 20 miljard kilowattuur (Kwh) bedragen. In 2021 stokte de teller op 16,8 miljard kwh. Samen met de grote opbrengsten van zonne-energie, nu al 12,6 miljard Kwh, zouden de stijgende energieprijzen ietwat in toom kunnen worden gehouden.

Naast de grote hoeveelheid zonnepanelen speelt ook het aantal zonuren een rol. De hoeveelheid zonuren is nu al hoger dan dat van 2021. Stel dat de zon de komende tijd zoals normaal voor de tijd van het jaar schijnt, dan wordt 2022 het zonnigste jaar ooit gemeten.

De vele zonuren hebben ook gezorgd voor extreme warmte en droogte in Europa. Hierdoor kan zonne-energie ook de voorkeur krijgen boven kernenergie en hydro-elektrische energie. Zo moest Frankrijk deze zomer meerdere kerncentrales tijdelijk sluiten omdat het warme rivierwater de reactoren niet kon afkoelen. De droogte zorgde voor lage rivierstanden, waardoor waterkrachtdammen minder energie konden opwekken.

Niet altijd voor huishoudens

De opgehaalde zonne-energie zou in principe 4,7 miljoen huizen van stroom kunnen voorzien, schat Breukelman in, maar wordt ook voor bedrijven gebruikt. “Je ziet vaak datacentra van grote IT-bedrijven vlakbij zonne- en windmolenparken. Zij gebruiken vaak ook een groot deel van de energie”, zegt Breukelman.

Ook in de rest van de EU speelt zonne-energie een steeds grotere rol. Klimaatdenktank Ember schat dat, tussen mei en augustus, de EU hiermee zo’n 29 miljard euro aan gasimport heeft bespaard.

Dit is een belangrijke ontwikkeling in zowel de gas- als klimaatcrisis. Het Europese Parlement heeft plannen om zonne-energie te verdubbelen in 2025, ten opzichte van 2020. Dit doel is te halen als Europese landen meer energie uit de zon blijven opwekken.

