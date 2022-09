Nederland heeft nu genoeg gas opgeslagen, maar de prijs blijft hoog

De Nederlandse gasopslagen zitten vrijwel vol. Nadat onlangs het Europese doel van gemiddeld 80 procent vulling werd bereikt, is nu 92 procent van de ondergrondse holtes gevuld met aardgas. Dat meldt Gasunie donderdag. “De verwachting is dat er geen sprake van een gastekort zal zijn deze winter”, stelt het bedrijf.

Daarmee zet Gasunie de eerdere berekening dat Nederland niet in de kou komt te zitten kracht bij. De gasvoorziening lijkt groot genoeg, zeker omdat Nederland naast de gasopslagen ook nog vloeibaar gas (lng) importeert zoals in de Groningse Eemshaven. Ook boort Nederland kleinere gasvelden aan. Gasunie merkt op dat de ruime gasvoorraden wel gepaard gaan met hoge prijzen, ‘waardoor veel consumenten en bedrijven in de financiële problemen komen’. Het Rijk probeert daar met prijsplafonds voor gas en olie iets tegen te doen.

Beschikbaarheid ongelijk aan betaalbaarheid

Helder is wel dat de prijslimieten niet alle klanten financieel uit de knel halen. Een deel van de huishoudens houdt een peperduur deel op de energierekening, concludeerde energiebedrijf Zonneplan op basis van verbruiksgegevens. Ondertussen verhogen energieleveranciers zoals Eneco en Vattenfall hun tarieven nog per oktober. De ACM onderzoekt of de doorgevoerde tariefverhoging tegen de regels is. In dat geval krijgen de leveranciers boetes. De kwestie maakt duidelijk dat beschikbaarheid van gas niet gelijk staat aan betaalbaarheid.

Los daarvan is Gasunie tevreden met de vullingsgraad van 92 procent, die werd behaald door de gashandelsbedrijven subsidie te geven als ze aardgas in de holtes – Bergermeer, Nord, Zuidwending – te pompen. Die subsidie achtte het Rijk nodig, omdat bedrijven door de grillige energiemarkt weinig gas voor een afgesproken prijs wilden opslaan. De vraag is nu of dat de komende winters weer moet gebeuren, om te waarborgen dat Nederland voldoende gas heeft.

Vooruitkijken naar volgende winters

Hoe groot die opgave wordt hangt voor een belangrijk deel af van de vraag: krijgen we dit jaar een koude winter, waardoor huizen en bedrijven veel gaan stoken? “Dan wordt de uitdaging om de opslagen in de zomer weer te vullen groter”, aldus Gasunie. “Want ook voor de winter 2023/2024 moeten we zorgen dat de leveringszekerheid gegarandeerd is.”

De Rekenkamer vraagt ook aandacht voor de gasvoorraad in de komende jaren. In een rapport merkt de Rekenkamer op dat Nederland weliswaar bulkt van het gas in pijpen en opslagen, maar dat dit geen ‘strategische voorraden zijn’. Het gas is bedoeld voor de Europese markt. “Het gas wordt niet ‘achter de hand gehouden’, aldus de Rekenkamer. Sommige EU-landen, zoals Italië, Hongarije, Portugal en Zweden reserveren een deel van hun gas wel expliciet voor hun eigen land.

Nationaal gas

Nederland is dat niet van plan. De Rekenkamer werpt de vraag op of het niet slim zou zijn als Nederland ‘minder terughoudend’ wordt met het reserveren van nationaal gas. De Mijnraad adviseerde het kabinet eerder ook om meer opslagen te ontwikkelen, zodat Nederland een appeltje voor de dorst heeft. Wel is het zo dat EU-landen hebben afgesproken dat ze elkaar in noodsituaties helpen. Er bestaat geen plicht om nationale gasreserves aan te wijzen.

Het ministerie van economische zaken & klimaat schatte in dat de aanleg van een strategische voorraad zo’n 5 miljard euro zou kosten. De aanleg zou vijf jaar tijd vergen. Omdat Nederland voor het klimaat juist van het gas af wil, is dat geen aantrekkelijk perspectief.

De EU sprak af dat landen volgend jaar hun gasopslagen gemiddeld niet minimaal 80 procent maar 90 procent moet volpompen. ‘Structurele maatregelen’ van het Rijk – mogelijk weer subsidies zoals het Rijk die nu geeft – zijn nodig om dat te regelen, aldus de Rekenkamer.

