Nederland hamstert zonnepanelen - en ze belanden op de plank

China blijft in Europa de hofleverancier van zonnepanelen. Afgelopen jaar importeerden Europese zonne-bedrijven voor 20 miljard euro uit China, twee keer zoveel als in het jaar ervoor. De eerste zes maanden van dit jaar zette die groei door, blijkt uit cijfers van Rystad Energy, een advies- en onderzoeksbureau voor de energiesector.

Opvallend is dat veel zonnepanelen op de plank belanden. Rystad spreekt zelfs van ‘hamsteren’. Ter waarde van meer dan 7 miljard euro aan zonnepanelen zou in Europese opslagloodsen liggen; klaar om gemonteerd te worden.

“De prijs van zonnepanelen is gedaald, dat is de reden om ze nu groot in te slaan”, zegt woordvoerder Maarten de Groot van Groenleven, een bedrijf dat zonneparken aanlegt. “Het is nu aantrekkelijk om ze in te kopen en op te slaan tot je ze nodig hebt.”

Mede door de hoge energieprijs in Europa is de verwachting dat de vraag naar zonnepanelen het komende jaar zal blijven groeien. De hoge import vanuit China hield in de eerste zes maanden van dit jaar dan ook aan. Afgelopen maart importeerde Europa zelfs 50 procent meer zonnepanelen uit China, dan in 2022.

Nederland is Europees kampioen zonnepanelen

Nederland importeert maar liefst de helft van alle Chinese zonnepanelen die naar Europa gaan. Veel zijn voor eigen gebruik, want per hoofd van de bevolking zijn nergens meer zonnepanelen geïnstalleerd dan in Nederland. De rest van de panelen is bestemd voor de export naar omringende landen, voornamelijk Duitsland.

Sanne de Boer , analist energietransitie bij de Rabobank, denkt dat bedrijven ook zonnepanelen uit China hamsteren omdat er afgelopen jaren grote leveringsproblemen waren. Tijdens de coronapandemie kwamen er nauwelijks panelen uit China, waardoor sommige installateurs in de problemen kwamen. Bedrijven ondervangen dat nu door grotere voorraden aan te houden.

De Europese branchevereniging Solar Power Europe denkt dat momenteel personeelsgebrek de installatie van zonnepanelen vertraagt, waardoor er veel op de plank blijven liggen. Zo’n 500.000 mensen in de EU zijn opgeleid om zonnepanelen te installeren, dat zouden er rond 2030 zeker 1,1 miljoen moeten zijn.

Ondanks Europees beleid blijven Chinese panelen het populairst

Rystad wijst erop dat het marktaandeel van Chinese zonnepanelen blijft groeien. In 2019 kwam 66 procent van de zonnepanelen uit China. Afgelopen jaar was het ongeveer 90 procent.

De Europese Commissie stimuleert dat meer zonnepanelen in Europa worden gemaakt. Volgens de Brusselse branchevereniging Solar Power Europe werpt dat z’n vruchten af. Afgelopen maanden kondigden meerdere fabrikanten aan dat ze in de EU panelen willen gaan maken. In Nederland is het bedrijf Solarge daar een goed voorbeeld van.

Algemeen-directeur Wijnand van Hooff van branchevereniging Holland Solar is blij met de Europese inspanningen. Productie van zonnepanelen is een economische kans. Europese fabrikanten zouden zich kunnen richten op de productie van circulaire zonnepanelen, waarvan de onderdelen en materialen hergebruikt kunnen worden.

Leveringsproblemen brengen energietransitie in gevaar

Nederland kende vroeger een sterke zonne-industrie, zegt Van Hooff. Een deel van de techniek die in zonnepanelen zit, is hier ontwikkeld. Bedrijven als Tempress, Levitech en ASM International bouwden bovendien de machines waarmee zonnepanelen gemaakt kunnen worden.

“Chinese bedrijven bouwden die machines vervolgens na, waardoor het steeds moeilijker werd om de investeringen nog terug te verdienen”, zegt Van Hooff. Zo verdween de zonnepanelen-industrie uit Nederland.

Dat het marktaandeel van China ondertussen blijft groeien, betekent niet dat het Europese beleid niet werkt. Het kost veel tijd en geld om een industrie weer op te bouwen in de EU, zegt Van Hooff.

Vanuit het oogpunt van ‘strategische autonomie’ vindt hij het beleid van de Europese Commissie verstandig. Door hier meer te produceren, neemt het risico op ernstige leveringsproblemen zoals tijdens corona af. “Als er vanwege exportbeperkingen geen enkel paneel uit China komt, brengt dat hier de energietransitie in gevaar.”

