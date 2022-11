Nederland gaf ruim 6 miljard euro aan CO2-uitstootrechten gratis weg, becijfert WWF

Vervuilende bedrijven in Europa rekenden sinds 2013 samen 88 miljard euro af bij de overheid. De aankoop in hun winkelmandje: CO 2 -emissierechten. Die certificaten moeten ze hebben om broeikasgas de lucht in te mogen blazen, uit hun schoorstenen.

In die CO 2 -rechtenverkoop gaat steeds meer geld om. De rekening die vervuilers aan overheden betalen stijgt. Vijf jaar terug kostte een certificaat hooguit enkele tientjes per ton CO 2 , nu is dat 75 euro per ton, opgestuwd door de energiecrisis. Hoe duurder de rechten, hoe groter de druk op bedrijven om te verduurzamen, is het idee. Dat helpt het klimaat.

Na jaren van slappe handel, vol goedkope en overtollige utstootrechten, lijkt het EU Emissions Trading System (ETS) beter te werken. Toch lanceerde de internationale milieuorganisatie WWF dinsdag een zeer kritisch rapport over de werking van het ETS. De getallen zijn niet zo rooskleurig als ze klinken, stelt hoofdauteur Romain Laugier van WWF.

Want terwijl de EU-lidstaten 88 miljard aan inkomsten inden uit de veiling van CO 2 -rechten, gaven de landen voor nog meer geld uitstootrechten gratis weg. Voor 100 miljard euro kregen fabrieken, zoals staal-, chemie-, en cementbedrijven, rechten voor nop. Eigenlijk vallen ze onder het betaalde ETS-systeem, maar lidstaten presenteren ze geen rekening, uit angst dat de bedrijven dan wegtrekken. Nog steeds krijgen ze vrijstelling.

Volop gratis rechten

“Dat moet veranderen”, meent Laugier. Volgens hem ontvangen bedrijven volop gratis (dure) rechten, zonder bewijs dat ze hun fabriek anders echt verplaatsen naar China of India. “Dat is een vermeend risico.” Nederland gaf in de periode sinds 2013 ruim 6 miljard euro aan gratis CO 2 -uitstootrechten weg, becijferde WWF, tegenover 3 miljard euro aan inkomsten van klimaatvervuilers die wel moesten afrekenen.

In Brussel buigen politici zich deze maand over de vraag: blijven gratis uitstootrechten toegestaan? De Commissie, het Parlement en de Raad gaan daarover in conclaaf. Het is de vraag of ze er onderling uitkomen. Tot nu toe blijven landen hun industrie spekken, om hun concurrentiepositie te beschermen. Feit is wel dat ook China CO 2 -certificatenhandel invoert. Ook de Amerikaanse president Biden wil aan de slag met emissiehandel , zei hij op de klimaattop in Egypte.

Volgens het WWF zou de industrie er zélf bij gebaat zijn er een heffing op CO 2 -uitstoot komt. “Dat dwingt ze tot decarbonisering”, aldus Laugier. Dat ziet hij als iets positiefs, omdat de hele economie groen moet worden om te voldoen aan het Parijse Klimaatakkoord. Bedrijvenkoepels in de industrie en chemie verzetten zich tegen dat idee , omdat zij al worstelen met hoge kosten.

Driekwart naar ‘groene’ doelen

WWF keek ook naar de manier waarop de opbrengsten van geveilde CO 2 -rechten door lidstaten zijn benut. Minimaal de helft moet naar klimaatmaatregelen vloeien, volgens de ETS-richtlijn. Dat lukt. Lidstaten hebben, volgens hun registratie, gemiddeld driekwart van de 88 miljard aan ‘groene’ doelen besteed.

Vanwege de urgentie van de klimaatcrisis, die vele miljarden aan investeringen vergt, zou wat WWF betreft al het opgehaalde geld naar het klimaat moeten. De Europese Commissie en het Parlement, die de klimaatambities verhogen, spelen ook met die gedachte. Maar als puntje bij paaltje komt, willen ministers zo’n eis niet. Zij hechten aan flexibiliteit bij de besteding van CO 2 -inkomsten.

Nederland scoort vooralsnog netjes in lijn met de ETS-richtlijn, door volgens WWF 57 procent van de opbrengst aan klimaat te besteden. Laugier tekent daarbij aan dat onduidelijk is waaraan precies. “Nederland is daarin niet transparant.” Dat is wel nodig, want de milieuorganisatie noemt veel van de projecten waar lidstaten de baten van emissiehandel aan besteden ‘discutabel’. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld investeren in energiebesparing binnen de industrie. “Bestedingen om systemen in de gas- of kolenindustrie energiezuiniger in te richten worden ingeboekt als duurzaam.”

Ook sommige investeringen in biomassa (verbranding van hout) zouden volgens de opvatting van WWF niet als groen moeten meetellen. Hetzelfde geldt voor investeringen in het afvangen en opslaan van broeikasgas bij bedrijven die ook werkelijk duurzaam zouden kunnen worden, dankzij groene energie. Het bedenkelijkst is volgens de onderzoeker de besteding van CO 2 -opbrengst aan het compenseren van zware industrie. Voor zover WWF kon achterhalen doet Nederland dat niet.

