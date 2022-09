Nederland dumpt grootschalig plasticafval in kwetsbare landen

Nederland exporteert bovenmatig veel plasticafval naar niet-westerse landen, vooral naar Indonesië en Vietnam. Dat blijkt uit onderzoek van de Plastic Soup Foundation, die strijdt tegen de schadelijke effecten van plastic. De landen waar dat plastic belandt, zijn volgens de organisatie volstrekt niet in staat dat afval verantwoord te verwerken. Vaak wordt het in de open lucht gestort en verbrand. Restanten plastic en microplastics komen terecht op akkers en in oppervlaktewater en tasten het milieu en de gezondheid van de bevolking aan.

De afvoer van plasticafval vanuit rijke westerse landen moest volledig anders georganiseerd worden, toen China in 2018 de import ervan verbood. Sindsdien gaat veel afval naar kwetsbare landen op het zuidelijk halfrond, vooral Zuidoost-Azië. De Plastic Soup Foundation spreekt van ‘een vorm van exploitatie die veel weg heeft van neokolonialisme’.

Kwart van de hele Europese Unie

Nederland speelt een grote rol in deze handel, blijkt uit het onderzoek. De Plastic Soup Foundation ploegde data door van UN Comtrade, een gegevensbestand van de Verenigde Naties waarin handelsstatistieken bij elkaar worden gebracht.

Binnen de Europese Unie blijkt Nederland de grootste exporteur van plasticafval: in 2021 exporteerde het 211 miljoen kilo naar landen buiten de Oeso, de club van 31 welvarende geïndustrialiseerde landen. Dat is bijna een kwart van wat de hele EU exporteerde. De grootste exporteur is Japan, met 463 miljoen kilo.

En dat is dan alleen nog de legale handel, stelt de Plastic Soup Foundation. “Naar de omvang van de illegale exportstromen kunnen we alleen maar gissen.”

Volgens de Plastic Soup Foundation moet export van plasticafval naar landen buiten de EU verboden worden. De organisatie verwijst naar een uitspraak van toenmalig staatssecretaris Stientje van Veldhoven uit 2019, die datzelfde standpunt innam: “Wij moeten ons eigen plasticafval zelf kunnen verwerken.” De Europese Commissie werkt aan strengere regels, maar zo ver is het nog niet.

