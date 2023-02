Nauwelijks interesse in pot geld voor ondernemers met extra kosten door brexit

Ondernemers die subsidies laten liggen, dat is raar. Toch is dat nu het geval bij een brexit-regeling van de rijksoverheid. Ondernemers maken extra kosten door de brexit en daar wil de overheid ze in tegemoetkomen. De aanname was dat tienduizend ondernemers er gebruik van zouden maken, het werden er 110.

“Het aantal is inderdaad lager dan oorspronkelijk werd verwacht”, zegt een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Over de reden van het lage aantal aanmeldingen kan hij alleen speculeren. Mogelijk komt het doordat de regeling zo laat van start ging, pas vanaf 1 november 2022 konden ondernemers een aanvraag indienen.

Misschien dat brexit niet meer ‘100 procent top of mind’ was. Covid, hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne slokten afgelopen jaren de aandacht van ondernemers op. Het kan ook zijn dat er de compensatie minder nodig is dan verwacht.

Rob Zomer van ondernemersvereniging Evofenedex denkt dat het aantal aanvragen tegenvalt omdat ondernemers moesten aantonen dat ze voor de brexit minimaal een kwart van hun omzet uit het Verenigd Koninkrijk haalden. “Dat is een hoge drempel.” Ook was het erg ingewikkeld om een aanvraag in te dienen.

Ondernemers moesten zeven jaar administratie aanleveren

Dat merkte ook Alwin Kuiken. Hij is zo’n ondernemer die de compensatie aanvroeg, omdat zijn internationale whiskyhandel kosten moest maken om aan de nieuwe export- en import-regels te voldoen. Ter illustratie van zijn verhaal stuurt hij een foto van het online aanvraagformulier. ‘Er zijn fouten opgetreden’, staat in een groot rood vlak naast een uitroepteken.

Bij de aanvraag ontbraken namelijk acht soorten bijlagen. Zo had Kuiken de ‘mkb-toets’ niet toegevoegd, ontbrak een kopie aangifte omzetbelasting over de afgelopen zeven jaar, miste een document waarop hij vermeldde hoeveel goederen hij de afgelopen zeven jaar binnen de EU transporteerde, had hij de benodigde ‘rittenschema’s’ van chauffeurs niet bijgevoegd en ook geen overzicht van het aantal douaneaangiften geüpload.

“Eigenlijk vragen ze je om zeven jaar administratie over de schutting te gooien”, zegt Kuiken, die vindt dat bedrijven zo ontmoedigd worden om compensatie aan te vragen. Gelukkig waren er ook meevallers. Voor de mkb-toets, waarvan hij nog nooit had gehoord, hoefde hij alleen maar enkele gegevens in te voeren op een Europese website. Ook die rittenschema’s bleken bij navraag niet nodig.

De vereiste documenten roepen de vraag op voor wie de regeling bedoeld is. “Sommige van de gevraagde documenten doen vermoeden dat het alleen voor transportbedrijven is, maar dat bleek niet zo te zijn. Ik kan me voorstellen dat veel ondernemers al die eisen zien en denken: dit is niet voor mij”, zegt Kuiken.

Versimpelde aanvraagprocedure

Zomer, van Evofenedex, stelt dat de aanvraagprocedure inmiddels is versimpeld. Ondernemers hoeven nu minder bijlagen in te dienen. “Dat is geen probleem meer”, zegt Zomer. Ook RVO stelt dat de procedure versoepeld is.

Ondernemers kunnen nog tot 31 maart een tegemoetkoming vragen voor kosten die ze gemaakt hebben door de brexit. Het gaat om een compensatie voor eenmalige kosten, zoals aanpassingen van het ICT-systeem of inhuur van adviesbureaus die bijvoorbeeld helpen bij de douanepapieren.

In totaal zat er 218 miljoen euro in de pot, geld dat door de EU beschikbaar is gesteld. Hoeveel geld nu is uitgekeerd, meldt de RVO niet. Gaat die pot leeg? Rob Zomer weet het antwoord al: “Nee”.

