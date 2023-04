Natuur en vergunningen zitten elkaar in de weg, en dat merken evenementen

Kijk nou eens niet alleen naar de hoeveelheid stikstof, maar naar de algehele kwaliteit van Nederlandse natuurgebieden. Het is een wens die zowel vanuit natuur- als agrarische hoek de afgelopen jaren met regelmaat klonk.

Provincies zijn daarom druk in de weer met ‘natuurdoelanalyses’. Die moeten per gebied in kaart brengen hoe de natuur ervoor staat, en wat er nodig is om de kwaliteit te verbeteren. Een speciaal daarvoor opgerichte Ecologische Autoriteit (EA) heeft de eerste zes plannen inmiddels getoetst. Maar tot een openbaring leidt die exercitie nog niet.

De rode lijn in de adviezen: het gaat niet goed. En dat komt vooral door te weinig of juist te veel water, problemen met de waterkwaliteit en een overdaad aan stikstof.

Vergunning juist nog lastiger

Een dikke maand geleden kondigde Noord-Brabant nogal plotseling een extra slot op de vergunningverlening aan. Er mag daar in feite niets meer dat voor extra stikstof in de natuur zorgt, zelfs niet als daarvoor compensatie plaatsvindt. Dat was een rechtstreeks gevolg van de natuurdoelanalyses: de Brabantse zijn nog niet door de EA getoetst.

Maar de provincie concludeerde al wel dat de gebieden verslechteren. En dat een extra stikstofslot juridisch de enige mogelijkheid is. Die aanscherping leverde vorige week een eerste ‘slachtoffer’ op onder de evenementen. Driving Valkenswaard (paardensport) zette een streep door de editie van 2023.

Toch kreeg het besluit in andere provincies nog weinig navolging. Zo gaat Overijssel, dat vorige week de eerste twee beoordelingen van de EA ontving, minder ver. De deur voor vergunningen blijft daar op een iets grotere kier staan. Een vergunning waarbij de extra stikstofneerslag wordt gecompenseerd, blijft in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Het provinciebestuur beoordeelt dat per geval, en zal alleen instemmen als de natuur er – dankzij de compensatie – duidelijk niet slechter van wordt.

Huiswerk voor provincies

Maar een ding is na de eerste adviezen al wel duidelijk. Het wordt eerder moeilijker dan makkelijker om weer dingen mogelijk te maken. In de beoordelingen van de Ecologische Autoriteit valt daarbij nog iets op: ze geven provincies nogal wat huiswerk mee.

“De Meinweg bij Roermond is bijvoorbeeld een bijzonder gebied voor Nederland”, schetst vicevoorzitter Annemie Burger. “Het ligt op de Peelrandbreuk, met veel tektoniek. Dat heeft invloed op de waterhuishouding.” Daarvan is ooit wel een studie gemaakt, in 1994. Maar die is dan weer niet in de analyse betrokken. Terwijl dat soort specifieke informatie belangrijk is om maatwerk te kunnen leveren.

In de uitgebreide lijst met indicatoren kleuren nu in veel gebieden een hoop vakjes rood: natuurdoelen zijn daar niet in zicht. Soms omdat het werkelijk slecht gaat, soms ook omdat informatie ontbreekt. Dat leidt dan weer tot forse kritiek vanuit agrarische hoek.

“Het is echt te makkelijk om te zeggen: we weten het niet, dus zal het wel slecht zijn. Er is hier sprake van een systeemfout”, vindt LTO Noord in een reactie op de twee Overijsselse analyses. Die zijn bovendien te weinig een serieuze veldstudie, en te veel een inventarisatie van wat er toch al in de bureaula lag, vindt LTO.

Nu al beginnen

Ondanks alle hiaten die er nog bestaan is het ook zaak om snel aan de slag te gaan met maatregelen die de natuur sowieso helpen, benadrukt de Ecologische Autoriteit. Zoals het beter vasthouden van water in gebieden die gevoelig zijn voor droogte, snippers natuur beter met elkaar verbinden én de stikstofneerslag verminderen.

Een bekend rijtje maatregelen, maar vaak ook een zaak van de lange adem. Bij partijen die willen ontwikkelen groeit dan ook de vrees dat de natuurdoelanalyses de weg uit de stikstofcrisis eerder complexer dan makkelijker maken.

Al heeft Hans Mommaas, voorzitter van de Ecologische Autoriteit, daar nog wel iets op te zeggen. Een beter zicht op de natuuropgave helpt óók om uit de impasse te komen. “Als je naar Brussel wil voor nieuwe afspraken, moet je dat verhaal ook kunnen onderbouwen.”

