Naast Vandebron overweegt ook Eneco om zonnepaneelbezitters toeslag te laten betalen

Klanten met zonnepanelen bij Vandebron gaan gemiddeld 10 tot 20 euro toeslag per maand betalen, kondigt de energieleverancier aan. Nu steeds meer mensen zonnepanelen op hun dak hebben, belandt de energietransitie in ‘een nieuwe fase’, zegt Vandebron. Stroomopwekking wordt steeds onregelmatiger, en die onbalans brengt ook nieuwe kosten mee.

Op dit momenten draaien mensen zonder zonnepanelen daar disproportioneel voor op. “Wij willen de kosten eerlijker verdelen”, zegt CFO Kim Verdouw. Zonnepaneelbezitters krijgen vanaf nu iets minder voordeel, maar zouden alsnog goedkoper uit zijn dan mensen zonder zonnepanelen. Ook Eneco zegt desgevraagd dat de energieleverancier een vergelijkbare toeslag niet uitsluit.

Olof van der Gaag van de Nederlandse vereniging voor duurzame energie (NVDE) vindt de stap van Vandebron ‘begrijpelijk’. “Mensen met zonnepanelen veroorzaken forse extra kosten voor energiebedrijven, ik schat enkele honderden euro’s per jaar per huishouden. Het is logisch om die kosten te verhalen bij mensen die ze veroorzaken.”

Onregelmatige opwekking van stroom

Die extra kosten komen met name door de onvoorspelbaarheid van de zon en de onregelmatigheid waarmee stroom wordt opgewekt en teruggeleverd aan het net, legt Van der Gaag uit. Wanneer de zon flink schijnt, is er vaak zoveel stroom beschikbaar dat de prijzen erg laag of zelfs negatief zijn, terwijl de stroom op dat moment vaak niet wordt gebuikt. Op momenten met weinig zonnestroom en wel veel stroomverbruik, moeten energieleveranciers juist dure energiecentrales op kolen- of gas bijschakelen.

Maar bezitters van zonnepanelen betalen hier nu niet voor, ook niet als ze die stroom wel afnemen. Dit komt door de huidige, volgens Van der Gaag ‘verouderde’ salderingsregeling van de overheid. Stel dat een huishouden met zonnepanelen 2500 kilowattuur per jaar opwekt en daarvan 2000 kilowattuur zelf verbruikt. Dan wordt de opgewekte stroom weggestreept – ‘gesaldeerd’ – tegen het verbruik, óók wanneer dit huishouden niet eigen stroom maar dure stroom uit energiecentrales gebruikt, bijvoorbeeld omdat het ’s avonds de elektrische auto oplaadt. Voor de overige 500 kilowattuur krijgt het huishouden daarnaast een terugleververgoeding, soms voor een hoog tarief, óók als de stroom op dat moment spotgoedkoop was.

Vandebron heeft ‘voorloperspositie’

Ook maken energieleveranciers bijvoorbeeld extra kosten wanneer het net overbelast raakt door een overvloed aan zonnestroom. “Tot nu toe betaalde de buurman zonder zonnepanelen mee aan al die extra kosten”, zegt CFO Verdouw. Waar Vandebron de kosten eerder meerekende in het algemene elektratarief, moet de nieuwe toeslag, die voor nieuwe klanten per direct ingaat, de kosten eerlijker verdelen. Als gevolg wordt stroom voor klanten zonder zonnepanelen ook wat goedkoper.

Gaan alle bezitters van zonnepanelen in Nederland de komende tijd tegen dit soort extra kosten aanlopen? Van der Gaag verwacht van wel. Hij vindt het logisch dat Vandebron nu de eerste is met zo’n toeslag, omdat de dochteronderneming van Essent relatief veel klanten met zonnepanelen heeft, zo’n 40 procent. Hoe groter dat percentage, hoe groter de (oneerlijke) last op de elektratarieven van klanten zonder zonnepanelen.

Moederbedrijf Essent zegt in een reactie niet direct te volgen met een vergelijkbare toeslag, maar benoemt wel dat Vandebron een ‘voorloperspositie’ inneemt. “We houden deze ontwikkeling in de gaten.” Ook Eneco herkent de problemen rondom steeds meer klanten met zonnepanelen die stroom terugleveren. De leverancier ‘kijkt naar meerdere scenario’s’ en sluit een toeslag niet uit. Ook Vattenfall zegt te gaan ‘volgen hoe de toeslag uitpakt’.

Energiesysteem van de toekomst vraagt om ander verbruik

Hoeveel toeslag zonnepaneelbezitters precies zullen betalen bij Vandebron, wordt hoger naarmate ze meer stroom terugleveren. De leverancier wil klanten zo stimuleren om stroom te gebruiken wanneer die beschikbaar is – door bijvoorbeeld een was te draaien als het zonnig is. Van der Gaag juicht dit toe, omdat het energiesysteem van de toekomst ook vraagt om ander energieverbruik, meer op basis van de aanbod van stroom dan vraag. De toeslag vormt zo ook een stimulans voor meer lokale opslag van zonnestroom, bijvoorbeeld in thuisbatterijen.

Zullen klanten met zonnepanelen, die juist duurzaam bezig zijn, de toeslag niet als ‘strafheffing’ ervaren? De Vereniging Eigen huis zegt dat de toeslag mensen ‘onnodig ontmoedigt’ om zonnepanelen te nemen. Van der Gaag relativeert dit. “Met de huidige energieprijzen is de terugverdientijd van zonnepanelen zo’n vijf tot zes jaar, terwijl je er twintig tot vijfentwintig jaar mee doet. Deze toeslag voegt misschien een paar maanden toe aan die terugverdientijd. Zonnepanelen blijven dus enorm voordelig en aantrekkelijk.”

Vandebron: geen tijdelijke maatregel

Van der Graag heeft eerder kritiek op de Nederlandse overheid. Die had de huidige salderingsregeling eigenlijk al in 2020 willen hervormen, zegt hij, maar dit is nog steeds niet gebeurd. Een kleine meerderheid in de Tweede Kamer stemde dit jaar wel in met een wetswijzigingsvoorstel, waardoor zonnepaneelbezitters ook energiebelasting gaan betalen en de terugleververgoeding omlaag gaat.

De afbouw van de regeling zou vanaf 2025 moeten beginnen. Het wetsvoorstel ligt nu klaar, maar door de val van het kabinet is het onduidelijk of de Eerste Kamer dit in behandeling neemt. Als het onderwerp als te controversieel wordt gezien, is het wachten tot na de verkiezingen. Van der Gaag: “Doordat de politiek kabinet dit is blijven uitstellen, zijn energieleveranciers nu genoodzaakt zelf in te grijpen en met toeslagen te komen.”

Verdouw van Vandebron laat echter weten dat de extra toeslag in principe geen tijdelijke maatregel is. Ook wanneer de salderingsregeling is afgeschaft, zal de massale opwekking van zonnestroom extra kosten meebrengen, zeker omdat het aantal mensen met zonnepanelen groeit en dus ook de onbalans op het krappe stroomnet. “De nieuwe fase in de energietransitie vraagt om nieuwe verdelingen, en tegelijkertijd juichen we nog steeds iedereen toe om zonnepanelen aan te schaffen. Onze missie blijft honderd procent groene energie in Nederland.”

