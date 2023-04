Naam, verblijfplaats, nationaliteit? Gemeenten tasten vaak in het duister rondom arbeidsmigranten

Werkgevers moeten verantwoordelijk worden voor het inschrijven van arbeidsmigranten bij de gemeente, bepleit wethouder Martijn Balster namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het gaat om het doorgeven van onder andere een naam, verblijfplaats en nationaliteit. Gegevens die nodig zijn voor de Basisregistratie Personen (BRP).

Wie de inschrijving regelt, maakt gemeenten niet uit. Als het maar gebeurt. Werkgevers kunnen dit voor de arbeidsmigranten doen, maar ze kunnen hen ook verplichten zich eerst te registeren bij een gemeente voordat ze aan de slag mogen.

Op dit moment kunnen arbeidsmigranten in de eerste vier maanden volstaan met een registratie in het Register Niet-Ingezetenen (RNI). Maar die gegevens zijn beperkt en niet inzichtelijk voor gemeenten. En dat maakt het lastig om misstanden te voorkomen, zegt Balster. Hij denkt terug aan een uitslaande brand in zijn eigen gemeente, Den Haag, in 2021. De brand aan de Wouwermanstraat treft dertig woningen en een moskee.

Niemand raakt gewond en toch wordt een pijnlijke conclusie getrokken. De huizen waren niet brandveilig én er woonden veel te veel arbeidsmigranten veel te dicht op elkaar. “En terwijl deze mensen om 05.00 uur ’s ochtends op straat staan, smeken ze niet om een telefoontje naar familieleden, maar om naar hun werk te worden gebracht”, vertelt Balster.

Wie woont waar?

Het laat volgens hem goed zien hoe afhankelijk sommige arbeidsmigranten zijn van hun werkgever. Maar ook hoe moeilijk het is voor gemeenten om dit soort problemen aan te pakken.

“Wij weten vaak niet wie de arbeidsmigranten in onze gemeenten zijn, waar ze wonen en voor wie ze werken”, vertelt hij. Daardoor weet de brandweer bij zo’n brand bijvoorbeeld niet of alle mensen wel in veiligheid zijn gebracht. “En we kunnen er niemand op aanspreken omdat we niet weten wie de werkgever, en daarmee vaak ook de huisvester, is”, zegt hij.

Daarom wil VNG dat alle werkgevers (vaak uitzendbureaus) de plicht krijgen om te zorgen voor een juiste registratie van arbeidsmigranten bij gemeenten. “Zij weten als enige partij waar de arbeidsmigranten, die zij uitzenden, werken en verblijven", zegt Balster.

Certificaten en rotte appels

Wie niet aan die zorgplicht voldoet, zou in de toekomst geen certificaat mogen krijgen of kan een gekregen certificaat verliezen, als het aan VNG ligt. “Zo haal je hopelijk de rotte appels uit de uitzendbranche. En dat is goed voor het imago van de hele sector”, zegt Balster. Want vanaf 2025 mogen uitzendbureaus zonder certificaat niet meer met arbeidsmigranten werken.

Op die manier filter je niet alleen slechte werkgevers uit de sector, maar maak je ook het handhaven op wantoestanden een stuk makkelijker, meent hij. “Als wij eerder wisten van de misstanden bij de huisvesting van de mensen aan de Wouwermanstraat, hadden we daarop kunnen handhaven.”

In 2020 adviseerde het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer al dat werkgevers verplicht zouden moeten zorgen voor de registratie van arbeidsmigranten.

Weerstand

Het kabinet zei eerder de adviezen van het aanjaagteam integraal over te nemen. Maar nu lijkt deze voor VNG zo belangrijke maatregel toch te zijn geschrapt. “We hebben van verschillende bronnen bij het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid bevestigd gekregen dat een zorgplicht voor registratie niet in een nieuwe wet zal worden opgenomen”, zegt Balster. Hij vervolgt: “Waarschijnlijk is dit het resultaat van lobbywerk vanuit de uitzendbranche.”

ABU, de Algemene Bond Uitzendondernemingen, laat weten om drie redenen geen fan te zijn van dit plan. “De wettelijke verantwoordelijkheid voor het inschrijven ligt bij de internationale medewerkers (arbeidsmigranten red.) zelf. Wij vinden het een kromme redenering dat uitzendbureaus gesanctioneerd zouden gaan worden op het gedrag van een werknemer”, zegt een woordvoerder.

“Het levert extra administratieve handelingen op die ons afhouden van onze kerntaken. Bovendien hebben al onze leden zich te houden aan de fair employment code. Dat wil zeggen dat ze internationale werknemers nu al verplicht moeten voorlichten over het belang van registratie, in hun landstaal. Onze leden doen er dus al alles aan om registratie te stimuleren”, besluit de woordvoerder. Donderdag is er een groot debat over arbeidsmigratie in de Tweede Kamer.

