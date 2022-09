Na Haarlem wacht meer steden mogelijk een verbod op vleesreclame

In Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden willen linkse partijen vleesreclames in de publieke ruimte inperken. Eerder werd bekend dat de gemeente Haarlem reclames voor kiloknallers en plofkip gaat weren uit bushokjes, vanwege de schadelijke effecten van de bio-industrie op het klimaat. Het verbod is een gevolg van een GroenLinks-motie die vorig jaar werd aangenomen. Ook in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden bereiden linkse partijen soortgelijke stappen voor.

In Amsterdam gaat GroenLinks-vicefractievoorzitter Imane Nadif de wethouder duurzaamheid vragen naar de mogelijkheden voor een vleesreclameverbod in de hoofdstad. Eerder nam de Amsterdamse gemeenteraad al een motie aan voor een verbod op fossiele reclame; vorig jaar verdwenen reclames voor vliegreizen of benzineauto’s daadwerkelijk uit Amsterdamse metrostations. “We zouden het mooi vinden om het voorbeeld van Haarlem te volgen”, zegt Nadif. Stel dat uit een verkenning blijkt dat een verbod op vleesreclames in Amsterdam mogelijk is, ook juridisch gezien, dan zal GroenLinks hier een motie voor indienen, verzekert Nadif.

Utrecht en Den Haag volgen mogelijk

Ook in Utrecht heeft het besluit van Haarlem gevolgen. De Partij voor de Dieren diende er vorig jaar al een initiatievoorstel in over een verbod op fossiele reclames, dat werd aangenomen. “Vlees hebben we toen bewust laten liggen, omdat we het onderwerp wilden afkaderen”, zegt raadslid Maarten van Heuven. “Maar nu de bal is gaan rollen, pak ik die graag op.” Samen met GroenLinks stelt van Heuven deze week vragen aan het Utrechtse college over de mogelijkheid om vleesreclames ook in Utrecht te verbieden.

Robert Barker, fractievoorzitter voor de PvdD in Den Haag, gaat eveneens stappen zetten tegen vleesreclames in de stad, nadat in 2021 een motie werd aangenomen om fossiele reclames uit bus- en tramhokjes te weren. Ook in Leiden wil PvdD-raadslid Lianne Raat binnenkort een motie over vleesreclames indienen. Barker: “Het liefst wil ik dat een verbod op vleesreclame landelijk geregeld wordt, zodat het niet per stad hoeft. Zolang dit nog niet het geval is, hoop ik dat we iets vergelijkbaars als Haarlem kunnen bereiken.”

Weerstand

Het nieuws over het Haarlemse vleesreclameverbod roept verdeelde reacties op. Na de berichtgeving van Trouw op vrijdag maakte EenVandaag dit weekend een reportage op de Haarlemse markt. Een jonge vrouw met een kind op haar arm zegt tegen het actualiteitenprogramma dat ze het Haarlemse reclameverbod een goede zaak vindt, vanwege ‘bewustwording’. Een blonde mevrouw met een grote roze zonnebril is juist tegen het verbod. Zij zegt dat mensen ‘prima zelf kunnen beslissen wat ze kopen’. “Daar hoeft de overheid zich niet mee te bemoeien.”

Uit rechtse hoek klinkt heftige kritiek op het besluit van Haarlem om vleesreclames uit de publieke ruimte te weren. De weblog De Dagelijkse Standaard stelt dat ‘de klimaatgekken helemaal zijn doorgedraaid’. Tweede Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) noemt het aanstaande verbod op vleesreclames een ‘onaanvaardbare aantasting van de vrijheid van ondernemerschap’. De oud-Forumpoliticus diende Kamervragen in over het vleesreclameverbod. Hij is van mening dat “het verbieden van reclames uit politiek geboren motieven welhaast dictatoriaal te noemen is”, en bestempelt het Haarlemse verbod als ‘klimaatgedram’.

‘Schadelijk voor longen van de aarde’

De linkse partijen die nu pleiten voor een vleesreclameverbod vrezen niet dat een verbod averechtse effecten zal hebben. “Het eten van vlees wordt niet verboden”, benadrukt Barker van de PvdD-fractie in Den Haag. “Dit gaat alleen over welk gedrag steden willen stimuleren in hun openbare ruimte.”

Barker vergelijkt het vleesreclameverbod met het eerdere verbod op reclames voor sigaretten, wat bij de invoering destijds ook voor ophef zorgde, maar wat het gros van de mensen nu normaal vindt. “We verbieden reclames voor roken omdat het schadelijk is voor de longen van mensen. De huidige uitstoot van broeikasgassen, waar de bio-industrie aanzienlijk aan bijdraagt, is minstens zo schadelijk voor de longen van de aarde.”

