Na een bloedige tijd krijgen de overgebleven edelherten bij de Oostvaardersplassen meer rust

De edelherten in de Oostvaardersplassen hebben een bloedige tijd achter de rug. Tussen september vorig jaar en 1 mei, werden liefst 1800 van hen afgeschoten. Staatsbosbeheer richtte daarvoor schuilplaatsen in, achter omgevallen bomen of kleine heuvels, zodat jagers zich konden verstoppen. Zonder die schuilplekken was de jacht veel moeilijker. “Dan zagen de edelherten een auto en dachten ‘wegwezen!’”, zegt woordvoerder Joke Bijl van Staatsbosbeheer.

Afschot voortaan op minder grote schaal

De organisatie zegt dat de wildstand vanaf nu op ‘reguliere’ wijze kan worden beheerd. Ook dan zal afschot nodig zijn, maar op minder grote schaal. Er zijn nu nog 500 edelherten over. Zij krijgen naar verwachting dit jaar zo’n 250 jongen. Een deel van de edelherten, vooral mannetjes, zal zo verzwakt uit de bronstijd komen dat ze vanzelf sterven. De rest moet komende winter worden bejaagd.

Er worden dan tussen de 100 en 200 dieren afgeschoten, zodat er ongeveer 500 overblijven. Staatsbosbeheer streeft ernaar dat het aantal mannetjes- en vrouwtjesherten gelijk is. Behalve de edelherten lopen er in het gebied ook nog wilde runderen en paarden, driehonderd van elke soort.

Dat Staatsbosbeheer nu de publiciteit zoekt, komt doordat het eindelijk is gelukt om de wildstand onder controle te brengen. Een paar jaar geleden was Staatsbosbeheer ook bijna zover, maar toen moest de organisatie als gevolg van een rechtszaak stoppen met afschieten. Die zaak kwam voort uit de vele protesten na de aankondiging in 2018 dat ze het aantal edelherten zou gaan verminderen. De emoties liepen soms hoog op, maar Staatsbosbeheer zette door, omdat de hoeveelheid grote grazers verdere ontwikkeling van het gebied in de weg stond.

“Vogels zijn de ambassadeurs van het gebied”

Er waren zoveel grazers, dat het gebied veel te open was, zegt Bijl. Met de aantallen die er nu rondlopen krijgen struiken, jonge bomen en bloemen weer een kans. Cruciaal om de biodiversiteit te stimuleren, het bodemleven, insecten. En natuurlijk de beestjes waar het eigenlijk allemaal om gaat; “Vogels zijn de ambassadeurs van het gebied”, zegt Bijl. Ook de komende jaren wordt nog aan de Oostvaardersplassen gewerkt. Er komen vispassages en er is een ‘moerasreset’. Ook komt er meer ruimte voor recreatie.

Een van de organisaties die zich via de rechter tegen afschot van de edelherten verzette, was de Stichting Dierbaar Flevoland. Bestuurslid Marius Bouscholte van die organisatie is niet te spreken over het massale afschieten van edelherten. “Het gebied wordt geweld aan gedaan”, meent hij. Juist voor de vogels is een open vlakte nodig, zegt hij. Bovendien vindt hij het afschieten niet ethisch.

Bijl hoopt dat de rust rondom de Oostvaardersplassen nu terugkeert. Voor wildliefhebbers, mensen die graag wild consumeren, was de grote afschietoperatie afgelopen winter wel aangenaam. Staatsbosbeheer verkocht een deel van het vlees via een in ‘natuurlijk vlees’ gespecialiseerde website. De rest van het vlees bleef in het gebied liggen als voer voor aaseters, insecten en ander wild.

