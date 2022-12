Montreal dreigt vast te lopen op ruzie over geld

Wie beweegt het eerst? Dat is de vraag op de biodiversiteitstop in Montreal. Woensdag steeg de spanning toen armere landen wegliepen uit een overleg over een fonds dat beschermings- en herstelmaatregelen voor de natuur kan financieren. De rijkere landen houden dat vooralsnog tegen.

De discussie over een nieuw vergaand biodiversiteitsakkoord, loopt momenteel vast op ruzie over de financiering daarvan. We wachten wie de eerste stap zet, legt delegatieleider Guido Broekhoven van het Wereld Natuur Fonds (WWF) uit. Komen de ontwikkelde landen met geld over de brug zonder precies te weten hoe dat zal worden besteed? Of steunen de ontwikkelingslanden de hoge ambities voor bescherming van de biodiversiteit zonder te weten hoeveel geld ze daarvoor krijgen, en wanneer?

Door weg te lopen, proberen de armere landen een doorbraak te forceren, net zoals dat in november lukte op de klimaattop in Egypte. Dat lijkt effect te hebben. “Er zit opeens weer beweging in”, zegt Evi Vet, die als VN-jongerenvertegenwoordigers de top bijwoont. “Het wordt nu spannend.”

Op de klimaattop ging het om een fonds voor schade als gevolg van opwarming van de aarde. Dat komt er nu, maar concrete afspraken over de besteding ervan zijn er nog niet. Voor de biodiversiteit zijn er volgens de rijkere landen genoeg bestaande regelingen. Bovendien willen zij dat ook bedrijven en investeerders bijdragen, in een zogeheten publiek-private financiering.

Nederlandse banken bepalen de koers van onze landbouw, die niet duurzaam is

Voor biodiversiteitsherstel is zeker 600 miljard euro nodig. De 1 miljard euro die rijkere landen nu jaarlijks steken in de Global Environment Facility (GEF), een soort wereldwijd milieufonds, is dus niet genoeg.

“Natuurlijk moeten de rijke landen betalen voor decennia van niet-duurzame productie, onnodige consumptie en vernietiging van natuur wereldwijd”, zegt Aaron Vermeulen van het Green Finance Team van WWF. “Maar banken en investeerders zijn ook in groten getale aanwezig in Montreal. Hoog tijd om te helpen het geld te laten stromen naar bedrijven die bijdragen aan een natuurpositieve wereld en te stoppen met het financieren van activiteiten die alleen maar schadelijk zijn voor onze biodiversiteit.”

Evi Vet noemt dit cruciaal. “Het grootste deel van biodiversiteitsherstel zit hem in stoppen met schadelijke financiering. Daarin hebben ook de Nederlandse banken een grote rol, want zij bepalen de koers van onze landbouw, die niet duurzaam is.”

Er moet nieuw vertrouwen worden gewonnen

Doel van de VN-top is een nieuw biodiversiteitsverdrag, het Global Biodiversity Framework. “Dat gaat over natuurbescherming, duurzaam gebruik van de natuur en het reduceren van de voetafdruk, dus het landgebruik dat nodig is voor onze manier van leven”, zegt Broekhoven die in Montreal het WWF-onderhandelingsteam leidt.

Vanaf donderdag is het aan de delegatieleiders, veelal ministers, om knopen door te hakken. De tekst van het conceptakkoord zit echter nog vol met haakjes, vertelt Broekhoven. “Wij zijn bezorgd dat er nog te veel opties openliggen. Daardoor lopen we het risico dat Montreal geen goed akkoord oplevert.”

Dat in het overleg tot dusver weinig vooruitgang is geboekt, ligt deels aan de coronapandemie, legt Broekhoven uit. “Het is van belang elkaar goed te begrijpen en het heeft niet geholpen dat lange tijd alleen online dialogen mogelijk waren. Er moet nieuw vertrouwen worden gewonnen.”

Jongeren verrichten actief lobbywerk

Daarbij speelt voorzitter China een opmerkelijke rol, zegt Evi Vet. “Wij als Europese Unie hebben zelf geen oernatuur meer, we zijn dus afhankelijk van de natuur op andere plaatsen in de wereld en daarvoor moeten we betalen, bijvoorbeeld via de GEF. Voor veel arme landen blijkt het moeilijk om een beroep te doen op dit fonds, maar China haalt er jaarlijks veel geld uit omdat het formeel nog steeds een ontwikkelingsland is. Terwijl China als grote economische macht eigenlijk zou moeten bijdragen aan het GEF.”

Het is er China, net als gastland Canada, veel aan gelegen een goed akkoord te sluiten, zegt Vet, die blij is met wat er voorlopig op papier staat, al kan dat allemaal nog veranderen. Enthousiast is ze over de sterke aanwezigheid van jongeren, die de onderhandelingen nauwlettend volgen en actief lobbywerk verrichten. “Er wordt echt naar ons geluisterd.”

