Monopolie NS geen zekerheid meer: private vervoerders willen internationale lijnen

Vorige week was het Arriva, nu is het Qbuzz. De twee vervoerbedrijven hebben zich gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) met een een aanvraag om internationale treinreizen te mogen verzorgen. Arriva wil vanaf juni 2026 treinen laten rijden tussen Groningen en Parijs, Qbuzz wil een half jaar later beginnen met spoordiensten vanuit Amsterdam naar Parijs en Berlijn, zeven keer per dag zelfs.

Dat die aanvragen juist nu bij de ACM op de deurmat ploffen, is geen toeval. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (infrastructuur) had private vervoerbedrijven tot 14 juni de tijd gegeven om een aanvraag te doen. Deden ze dat niet, dan zouden deze treinverbindingen het terrein van de NS blijven. Dat is nu niet zeker meer.

Daarmee grijpen Arriva en Qbuzz een nieuwe kans om de monopoliepositie van de NS aan te vechten. De NS heeft nu het alleenrecht op de belangrijkste Nederlandse spoorlijnen, het hoofdrailnet. De concessie waarin dat geregeld is, loopt eind 2024 af, maar staatssecretaris Heijnen wil de nieuwe concessie opnieuw aan de NS gunnen, zonder openbare aanbesteding. Tot woede van andere vervoerbedrijven – maar hun gang naar de rechter leverde nog niets op.

Alvast een voet tussen de deur

Op het gebied van het internationale spoor denken Arriva en Qbuzz nu alvast een voet tussen de deur te kunnen krijgen. Weliswaar sprak de Tweede Kamer afgelopen najaar de wens uit dat de verbindingen met steden als Parijs, Londen en Berlijn opnieuw aan de NS toegewezen worden (als onderdeel van de concessie voor het Nederlandse hoofdrailnet). Maar Heijnen betwijfelt of het juridisch houdbaar is om andere vervoerbedrijven te weren. Europese regels over zogeheten ‘open toegang’ bieden anderen de vrijheid om treinen te laten rijden buiten een concessie om.

Van die ‘open toegang’ willen Arriva en Qbuzz nu gebruik maken. Behalve een aanvraag voor internationale verbindingen heeft Qbuzz ook een aanvraag bij de ACM ingediend voor de lijn Amsterdam - Eindhoven. Een aanvraag voor een nachttrein tussen Dordrecht en Utrecht (via Rotterdam) heeft de ACM eerder al goedgekeurd. Of die echt gaat rijden, hangt nu af van spoorbeheerder ProRail: die moet nagaan of er genoeg ruimte is op het spoor. Arriva is al verder: die heeft sinds eind vorig jaar nachttreinen rijden vanuit Maastricht en Groningen naar Schiphol.

Dat vervoerders juist nachttreinen hebben ingezet om in te breken op het alleenrecht van de NS, is niet vreemd. Voor zulke treinen geeft de ACM makkelijker goedkeuring, omdat die de NS niet in de wielen rijden. En ProRail ziet ruimte omdat het spoor ‘s nachts minder druk is. Ook Arriva laat het trouwens niet bij de nachttrein: die wil vanaf 2025 in de spits stoptreinen laten rijden op de lijnen Leeuwarden - Zwolle en Groningen - Zwolle.

Open toegang verplicht vervoerder tot niets

Door de veranderde Europese regels zijn de komende jaren meer van dit soort initiatieven te verwachten, meldde staatssecretaris Heijnen eerder al aan de Kamer. ‘Goede en doordachte aanvragen van vervoerders neem ik serieus’, schreef ze ook, maar ze plaatste meteen een kanttekening. Bij open toegang is een vervoerder tot niets verplicht. Die kan zijn treindiensten op elk moment aanpassen of zelfs stoppen. Om reizigers zekerheid te bieden, is dus altijd ook treinverkeer nodig dat in een concessie is vastgelegd.

Arriva en Qbuzz kijken er anders tegenaan. Ervaringen elders laten zien dat open toegang kan leiden tot meer en goedkopere treinverbindingen, voert Arriva aan. Qbuzz verwijst vooral naar Italië, het land van zijn grootaandeelhouder Ferrovie dello Stato (FS), het staatsspoorbedrijf dat al tien jaar concurrentie heeft van andere vervoerders. Dat heeft volgens Qbuzz-topman Gerrit Spijksma louter positieve gevolgen.

FS heeft 200 miljoen euro gereserveerd voor het Qbuzz-treinproject. In Nederland verzorgt Qbuzz nu vooral busvervoer; zijn enige spoorverbinding is de MerwedeLingelijn (tussen Dordrecht en Geldermalsen). Ook Arriva heeft een staatsbedrijf achter zich, Deutsche Bahn. Dat kan onder meer zorgen voor de benodigde treinen.

