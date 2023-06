Moneyfestation belooft geld, geluk en liefde. Dat kost je wel 399 euro

Niet alleen de pers schrijft vandaag mee in De Maaspoort in Venlo. De 350 bezoekers – de zaal zit vol met vooral vrouwen – schrijven driftig mee om niets te missen van wat de sprekers op het podium vertellen. Er is dan al volop gedanst op tropische klanken.

Welkom op Moneyfestation, ‘het driedaagse levensveranderende event dat beperkende overtuigingen op elk niveau van je zijn transformeert, zodat je je beste leven kunt leven’, zoals de organisatie het evenement aanprijst. Of: ‘De Alchemie van Overvloed en het Geheim van een leven zonder Financiële Zorgen’. In jip-en-janneketaal betekent dat: materiële en geestelijke rijkdom liggen voor het grijpen, als je je er maar voor openstelt.

“Kun je jezelf al zien in die gave sportwagen die je altijd al had willen hebben?”, vraagt spreker, mindsetcoach en mede-organisator Stacey Seedorf aan de zaal. De ogen van veel deelnemers gaan al dicht. Zouden zij een Aston Martin visualiseren?

‘Geld is alleen vies als je er vieze dingen mee doet’

Elisabeth is 83 jaar en wil liever niet met haar volledige naam in de krant. Ze zit vooraan omdat ze moeilijk ter been is. “Ik leer hier ontzettend veel van. Waarmaken wat je wil, beleven wat je nu echt wil.”

Wat wil ze dan echt? “Om te beginnen een goede gezondheid. Ik loop slecht en wil nog van alles doen. Daar komt achteraan: hoelang wil ik nog leven en op welke manier?” Nee, geld komt voor haar niet op de eerste plaats, zegt ze. En overvloed is een breed begrip. “Dat zit niet alleen in geld. Maar het idee dat geld vies is, klopt niet. Geld is alleen vies als je er vieze dingen mee doet.”

In de rij voor zelfhulpboeken

Seedorf sluit zijn motiverende speech intussen op zijn Amerikaans af en roept tegen de enthousiaste zaal: “Are you with me?” Nou, dat is het publiek zeker: ‘Yeah!’ Tijdens de pauze staat in de foyer van de Maaspoort een kraampje waar vrouwen in de rij staan voor zelfhulpboeken met titels als Regisseer jouw eigen leven van Milan Somers, die hier ook spreekt. Er vinden opvallend veel omhelzingen plaats.

Stacey Seedorf (links) en Roy Martina (midden) warmen samen met een collega het publiek op bij binnenkomst met muziek en dans. Beeld HJ Hunter

Karin Kloek is hier voor het eerst en zal er de volle drie dagen bij zijn. Hoe verwacht zij ervoor te staan als Moneyfestation is afgelopen? “Ik hoop dan opener te staan dan nu. Dat ik mij realiseer dat ik meer kan dan ik nu denk. Want soms heb je blokkades.” Een doel heeft ze zich al gesteld: een eigen praktijkruimte, helemaal voor haarzelf. Kloek: “Ik huur nu een praktijk voor de lessen natuurgeneeskunde die ik geef en wil graag een eigen toko.”

Hack je mindset en download, download, download

Tijdens de sessie van hypnotherapeut en coach Milan Somers trekken op de achtergrond ‘rustgevende’ wolkenvelden voorbij. De bedoeling is dat de deelnemers nu gaan waarmaken wat ze echt willen. “Ik weet dat je heel veel gegeven hebt aan de wereld, het is nu tijd om te ontvangen.” En dat doe je onder meer door ‘je mindset te hacken’. “Download, download, download. Verbind je met de realiteit van jouw nieuwe begin om te zijn wie je daadwerkelijk wil worden.”

Somers, Seedorf en hun compagnon Roy Martina, een holistische arts en bekend geworden met zijn boeken over alternatieve geneeswijzen, nemen tussen de middag uitgebreid de tijd voor de krant. De naam Moneyfestation, vertelt Martina, is een beetje provocerend bedoeld. “In de spirituele wereld mag je niet praten over geld”, weet hij. En hij kan het weten, Martina heeft al 35 jaar ervaring met bijeenkomsten als deze. Seedorf ziet het ook zo. “Iedereen heeft dagelijks met geld te maken. En wat is er mis met overvloed? Wij zeggen: wees rijk in geld, geluk en liefde.”

Wie rijk wil worden, moet daar wel voor betalen

Wat de organisatie zelf overhoudt aan het evenement is gissen. Moneyfestation is in ieder geval bepaald niet gratis. Een onlinekaartje kost 149 euro, wie er drie dagen fysiek bij wil zijn moet 399 euro neertellen. “Toch willen we het zo laagdrempelig mogelijk maken. Er zitten hier vandaag topondernemers en mensen met een uitkering”, zegt Martina, die erkent dat toegang voor veel mensen te duur is. “Het is een gegeven dat dit evenement niet voor iedereen haalbaar is, zoals met heel veel dingen in het leven.”

Deelnemers omhelzen elkaar na de meditatie met Martin Somers. Beeld HJ Hunter

In de zaal wordt intussen weer druk gedanst en geknuffeld. Moneyfestation heeft onmiskenbaar alle trekken van een religieuze bijeenkomst, op Amerikaanse leest geschoeid. Toch zien de drie organisatoren er niet zoveel kerkelijks in. Seedorf: “Wij zien wel, vooral na het isolement waarin we zaten tijdens corona, een groeiende belangstelling voor wat wij doen. Maar anders dan in een kerk sta jij hier centraal. Het is een individuele reis.”

De volledige naam van Elisabeth is bekend bij de hoofdredactie.

