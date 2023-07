Moest deze wolf echt dood of nam de burgemeester een overhaaste beslissing?

Burgemeester Rikus Jager van Westerveld was zondagmorgen gastspreker tijdens de eerste openluchtkerkdienst van de Brug-Es kerk, op de Brink in Dwingeloo. Hij vertelde de gelovigen dat hij die ochtend een van de zwaarste beslissingen uit zijn carrière had moeten nemen. Wat dat was, zou ‘s avonds blijken, als zijn besluit alom in het nieuws zou zijn.

Jagers beslissing om een wolf te laten afschieten, die zich had vergrepen aan enkele dieren van een schapenhouder in Wapse, riep een dag later nog veel meer vragen op. In zijn eerste verklaring liet de burgemeester weten dat de doorslag was geweest dat de wolf een mens had aangevallen.

Precies dat stellen wolvenkenners en dierenorganisaties op maandag ter discussie. Volgens de Faunabescherming, Animal Rights en Bite Back moet het juist andersom zijn geweest: niet de wolf heeft een mens aangevallen, maar de boer de wolf door hem met een hooivork en een schep te belagen.

Valt een wolf aan, dan springt hij hoog tegen zijn prooi op en probeert die omver te duwen en de keel door te bijten, legt ecoloog Dick Klees van Wolven in Nederland uit. Dat de boer gewond raakte aan hand of arm wijst volgens hem eerder op het afweren van een in het nauw gedreven dier dat van zich afbijt dan van een aanval.

Interprovinciaal wolvenplan

Wolven in Nederland, waarin twaalf natuurorganisaties en de jagersvereniging samenwerken, legt in een artikel in Nature Today uit welke stappen volgens het interprovinciaal wolvenplan moet worden gevolgd om te zien of er sprake is van een probleemwolf, die mag worden gedood. De vraag is of de wolf in Wapse een probleemwolf was.

“Hoe het heeft plaatsgevonden blijft gissen”, zegt Klees. “Er zijn veel tegenstrijdige verklaringen, dat roept vragen op die de politie zal onderzoeken.” Drie dierenorganisaties hebben inmiddels aangifte gedaan tegen de burgemeester en de boer.

Een boer heeft de plicht om gehouden dieren te beschermen door de wolf te verjagen, stelt Klees. Een wolf gaat geen confrontatie aan, ook al zal hij een prooi niet zomaar prijsgeven. Een wolf is een risicomijdend dier, in weerwil van de heersende gedachte hierover.”

Bevoegdheid om in te grijpen omwille van de veiligheid

Een burgemeester heeft de bevoegdheid om in te grijpen omwille van de veiligheid, maar was die wel in het geding? “Het was zondagochtend op het rustige platteland, de wolf zat binnen de omheining. Hij is daar twee uur binnen geweest, waarom heeft dat zolang geduurd? Er had ook een hek opengezet kunnen worden om hem te laten ontsnappen.”

Formeel is het niet eens zeker dat het gaat om een wolf, dat moet dna-onderzoek van Wageningen environmental research uitwijzen. Daaruit moet ook blijken of de doodgeschoten wolf ook de aanvaller van enkele schapen en geiten binnen de omheining is. Klees sluit niet uit dat een ouder uit de Drentse wolvenroedel een prooi heeft gezocht, om daarna de rest van de roedel erbij te halen. Mogelijk is juist een van de jonge wolven achtergebleven en doodgeschoten.

Dat een wolf een mens bijt is uitzonderlijk, zegt Klees. “Incidenten als dit hebben zich in heel Europa al decennia lang niet meer voorgedaan. Alleen in Polen heeft in 2005 een wolf die jarenlang was bijgevoerd als lokkertje voor fotografen een vrouw die paddenstoelen zocht in haar hand gebeten. Die wolf is toen ook doodgeschoten.”

