Minister Van der Wal: ‘We dreigen een miljoen soorten te verliezen’

Het is goed om collega’s van over de hele wereld te spreken over de noodzaak het biodiversiteitsverlies te stoppen en de natuur wereldwijd te herstellen, zegt minister Christianne van der Wal. Daarom is ze sinds dinsdag in Montreal, waar ze blijft tot en met zondag, als de biodiversiteitstop zijn finale bereikt.

“Natuur kan zonder ons, maar wij kunnen niet zonder de natuur”, vat ze kort en krachtig samen. “We dreigen een miljoen soorten te verliezen, 69 procent van de populaties wilde dieren is in de afgelopen vijftig jaar verdwenen, we hebben koralen die bijna het point of no return voorbij zijn. We zijn heel ambitieus in Nederland, maar we moeten wereldwijd afspraken maken om de natuur te herstellen.”

Een goed voorbeeld zijn we niet. “De staat van de natuur in Nederland is niet goed”, zo herhaalt de minister haar boodschap die ze in het voorjaar gaf bij de presentatie van de stikstofaanpak en drie weken geleden opnieuw bij die van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Toch wil Van der Wal vooroplopen en andere landen meetrekken.

“Mijn voornaamste inzet is op monitoring, rapportage en verantwoording. We zijn met z’n allen niet zo goed in ons houden aan de afspraken die we maken, dat moeten we dus beter controleren. En voor het herstel moeten we financiële middelen uit alle bronnen en kanalen mobiliseren. Het kan niet alleen met overheidsgeld, ook de financiële sector en bedrijven moeten meedoen.”

Onderhandelingsdynamiek

Juist op de financiering dreigde de top in Montreal deze week vast te lopen, toen arme landen wegliepen uit overleg over een nieuw herstelfonds, dat de rijke landen niet nodig vinden. “Dat is ook de onderhandelingsdynamiek”, zegt Van der Wal.

“We moeten eruit kunnen komen, ik denk dat alle landen dat beseffen. Dus moeten we goed naar elkaar luisteren. Zo’n fonds is maar een middel, het gaat erom dat ontwikkelingslanden toegang moeten krijgen tot financiering, en dat ze snel geld krijgen. Dat is nu het probleem. Maar ze hebben ook een verantwoordelijkheid om de natuur te beschermen, en hoe monitoren we dat?”

Tijdens de top gaat de minister van sessie naar sessie, meteen na het telefoongesprek geeft ze een speech over de samenhang tussen klimaat en biodiversiteit, waarbij ze ook de Agenda Natuurinclusief toelicht. “Die is van groot belang, in alle sectoren, in de landbouw maar ook in financiering. Het gaat ook over vermindering van geldstromen naar activiteiten die schadelijk zijn voor de biodiversiteit. En over toegang tot genetische bronnen. Van wie zijn de data, hoe zorgen we dat we daar allemaal van profiteren?”

Ze trekt samen op met collega’s uit Europa: de Europese Unie spreekt met één stem, verwoord door huidig voorzitter Tsjechië. “Dat maakt ons heel krachtig.” Dat de onderhandelingen niet snel gaan, vindt ze logisch. “Dit zijn mondiale afspraken. Maar ik ben een positief mens, ik verwacht dat we de komende dagen stappen gaan zetten. Montreal kan voor de biodiversiteit net zo belangrijk worden als Parijs is voor het klimaat, maar dan moeten we daadwerkelijk in actie komen. Dat vraagt durf en doorzettingsvermogen. Maar we hebben een gemeenschappelijke groene deler.”

