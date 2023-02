Minister Jetten maakt zich niet zo'n zorgen meer over een koude winter. ‘De gasvoorraad zit nog relatief vol’

Dankzij het warme weer maakt minister Jetten zich weinig zorgen meer om de gasvoorraden van komende winter. Wel is Nederland voor zijn gasbehoefte nog altijd deels afhankelijk van vloeibaar gas (LNG) uit Rusland.

Het was de afgelopen maanden steeds een ‘goed-nieuws, slecht-nieuws’ verhaal. Ja, voor déze winter hoeft Nederland geen aardgastekort te vrezen, klonk het dan uit Den Haag, volgende winter wordt het wél lastig om de gasvoorraden genoeg gevuld te krijgen.

Maar inmiddels vreest energieminister Rob Jetten zelfs de komende winter niet meer, zei hij vrijdag op NPO Radio 1. “We zien dat de gasopslagen in Nederland en Noord-West Europa nog relatief vol zitten. Dat betekent dat de opgave voor komende winter minder heftig is.” Er moet nog steeds wel wat bijgevuld worden, maar Jetten gaat ‘ervan uit dat dat lukt’. Wat daarbij moet helpen is dat Europese landen hun gas deels gezamenlijk zullen inkopen. Zo concurreren ze minder met elkaar, en zouden ze in de woorden van Jetten ‘meer inkoopmacht’ krijgen.

Een van de belangrijkste redenen voor het optimisme rond de gasvoorraden is het aanhoudende milde weer. Daar heeft Nederland ‘geluk mee gehad’, moest de minister toegeven. Dat milde weer maakt ook gelijk dat de gasprijs inmiddels veel lager ligt dan tijdens de extremen van afgelopen zomer. Al is die met 50 euro per megawattuur wel nog altijd veel hoger dan twee jaar geleden.

Veel minder import uit Rusland

Vrijdag bleek ook dat Nederland amper nog fossiele brandstoffen importeert uit Rusland. Alleen vloeibaar gas (LNG) komt nog altijd deels uit dat land. Van alle LNG die het kabinet laat importeren is nu 15 procent afkomstig uit Rusland. In 2021 was dat aandeel 30 procent.

Aardgas stroomt amper nog via pijpleidingen uit Rusland deze kant op, kolen zijn in augustus al in de ban gedaan en sinds december is er een verbod op ruwe olie uit Rusland. Vanaf deze maand geldt dat ook voor geraffineerde producten als diesel en kerosine.

In reactie op de westerse oliesancties gaat Rusland vanaf maart zijn olieproductie met 5 procent verlagen, maakte vicepremier Alexander Novak vrijdag bekend. Dat moet olie schaarser maken, waardoor de wereldwijde olieprijs hoger zal komen te liggen.

Hogere olieprijzen kan Rusland wel gebruiken. Er zijn weliswaar nog genoeg landen die niet mee doen aan importverboden, maar die kunnen de westerse evenwel gebruiken om stevige kortingen te bedingen. Minister Jetten denkt dat Rusland ‘honderden miljoenen euro's per dag’ aan schade oploopt door alle sancties.

Lees ook:

Eneco verkoopt voor het eerst sinds 2021 vast energiecontract

Eneco is begonnen met de verkoop van energiecontracten waarbij de prijs voor gas en stroom voor langere tijd is vastgesteld.