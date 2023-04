Minister Harbers in beroep tegen uitspraak over krimp Schiphol

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) tekent beroep aan tegen de uitspraak dat het aantal vluchten via Schiphol niet zomaar omlaag mag. Vorige week oordeelde de rechter dat Harbers voor zijn plan om Schiphol te laten krimpen, niet de juiste procedure volgt. Door het vonnis loopt het plan van Harbers mogelijk vertraging op.

Harbers wil vanwege geluidsoverlast juist vaart maken met zijn krimpplannen. Het kabinet heeft na jaren van gedogen besloten dat de geluidsoverlast van het vliegverkeer binnen de grenzen moet blijven. ‘De uitspraak is niet in het belang van de omwonenden van Schiphol’, licht Harbers zijn besluit toe in een brief aan de Tweede Kamer.

Evenwichtige aanpak

Om de geluidsoverlast te verminderen wil Harbers het aantal vluchten in twee stappen snel omlaag brengen. Voor november dit jaar moet het jaarlijkse aantal vluchten van en naar Schiphol worden teruggebracht van 500.000 tot 460.000. Eind 2024 moet de teller op 440.000 staan.

Europese regels bepalen echter dat de staat het aantal vliegtuigbewegingen van een luchthaven alleen mag verminderen na het doorlopen van een zorgvuldig proces, een zogeheten ‘evenwichtige aanpak’. Dit neemt veel tijd in beslag. Harbers hoopt deze lange procedure te omzeilen door de eerste stap in te kleden als experiment.

Volgens KLM en andere luchtvaartmaatschappijen is deze experimenteerregeling onrechtmatig en daarom spanden zij een kort geding aan. Vorige week gaf de rechtbank in Haarlem de luchtvaartsector gelijk. Volgens de rechter is er inderdaad geen sprake van een experiment, maar van een eerste stap. Daarvoor is een ‘evenwichtige aanpak’ nodig.

Meer of minder vluchten volgend jaar?

Het vonnis betekent dat Harbers alsnog de route via de Europese Commissie moet volgen en Schiphol op zijn vroegst eind 2024 te maken krijgt met een maximum aantal vluchten. Het hoger beroep heeft niet direct gevolgen voor de uitspraak, die blijft staan tot het gerechtshof anders beslist. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat Schiphol dit jaar het aantal vluchten zal verminderen.

Tegelijkertijd kondigde Schiphol vorige week zelf aan een groot deel van de nachtvluchten te schrappen, tot ongenoegen van de luchtvaartmaatschappijen. Daarnaast wil de luchthaven ook privéjets weren. Dit kan enkele tienduizenden vluchten per jaar schelen.

