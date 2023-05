Minister De Jonge wil terugval van nieuwbouw te lijf

Er valt een enorme dip te verwachten in de nieuwbouw van woningen, vooral in 2024, en dat is precies wat minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) er niet bij kan hebben. Daarom zet hij alles op alles om die dip te dempen en kort te laten duren. Vooral met veel overleg waar plannen dreigen vast te lopen. Maar ook met geld: 300 miljoen voor de bouw van meer flexwoningen, 250 miljoen voor de zogeheten start-bouwimpuls, een subsidie bedoeld om plannen die dreigen te stranden op de veranderde economische omstandigheden alsnog te laten uitvoeren.

900.000 nieuwe woningen tot en met 2030, dat was het doel dat De Jonge zich een jaar geleden stelde. De noodzaak daartoe is sindsdien alleen maar toegenomen, schrijft hij nu aan de Tweede Kamer. Onder meer door de komst van Oekraïners is de bevolking veel harder gegroeid dan toen werd voorzien.

Gestegen bouwkosten

Maar het economische tij zit tegen. De bouwkosten zijn in twee jaar met 15 procent gestegen en ook de rente is fors omhoog gegaan. Dat laatste heeft invloed op de investeerders in nieuwbouw: hogere financieringskosten drukken hun rendement. Tegelijk schrikt die hogere rente ook potentiële huizenkopers af, en daardoor daalt de vraag naar nieuwbouw. En omdat ontwikkelaars vaak pas beginnen te bouwen als een fors deel van de woningen al verkocht is, zorgt ook dat ervoor dat projecten stil komen te liggen.

Wat ook niet helpt, is dat De Jonge wil dat twee derde van alle nieuwe woningen ‘betaalbaar’ is (dat wil zeggen: met een koopprijs tot 355.000 euro of een huur van 1000 à 1100 euro). Projectontwikkelaars mikten de afgelopen jaren vooral op duurdere woningen, hebben de daarvoor benodigde grond daarom ook duur gekocht en moeten nu hun business case herzien. Toch houdt De Jonge vast aan dit deel van zijn ambitie; ontwikkelaars weten nu in elk geval waar ze aan toe zijn, schrijft hij.

In 2022 viel het met de nieuwbouw nog mee. Toen kwamen er ruim 90.000 woningen bij, schrijft De Jonge: 74.000 door nieuwbouw, 16.000 door onder meer het ombouwen van kantoren en dergelijke. Maar alle prognoses wijzen erop dat de aantallen in 2023 en vooral 2024 inzakken, volgens de vereniging van projectontwikkelaars Neprom zelfs met 50 procent.

Procedures versnellen

De Jonge heeft dit voorjaar met alle provincies en gemeenten afspraken gemaakt over aantallen nieuwbouwwoningen, maar of al die plannen uitgevoerd kunnen worden, is nu de vraag. Waar dat niet kan, moeten er andere plannen versneld uitgevoerd worden, vindt de minister, en alleen al daarom wil hij de procedures die aan de bouw voorafgaan, nu tot wel tien jaar, versnellen.

Ook die start-bouwimpuls moet helpen, bijvoorbeeld in het geval dat bouwondernemers nog net niet genoeg woningen verkocht hebben om te durven beginnen met de bouw. Ook flexwoningen moeten zorgen voor versnelling. Dat dat niet vanzelf gaat, bleek twee weken geleden. Het Rijk had eind vorig jaar alvast tweeduizend van die woningen besteld bij bouwbedrijven, maar omdat er niet genoeg gemeenten zijn die daarvoor grond beschikbaar stelden, staat een flink deel daarvan nu in de opslag.

Lees ook:

Zijn de woonplannen van minister De Jonge wel uit te voeren?

Een spervuur van woonplannen schoot minister Hugo de Jonge dit jaar de wereld in. In het nieuwe jaar komt het op uitvoeren aan, en nu rijst de vraag: kan dat?