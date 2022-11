Minister Christianne van der Wal: ‘De balans tussen economie en natuur is verwaarloosd, die moet terug’

Wie de stikstofruimte van bijvoorbeeld een boer wil overnemen, moet eerst toestemming krijgen van de overheid. In dit interview geeft minister Christianne van der Wal uitleg over haar stikstofplannen. .

Een verzoek van de minister: of haar foto buiten kan worden genomen, dus niet binnen de muren van het ministerie. “Omdat ik de minister voor natuur ben”, verklaart ze. “Ik vind het mooi om in de natuur te zijn, ook zo’n groene strook middenin de stad. Natuur begint op je balkon, in je achtertuin, in stadsparken, en uiteindelijk in grote gebieden. Dat is állemaal natuur.”

Maar met die natuur, zegt Van der Wal een stuk ernstiger, gaat het helemaal niet goed – onder meer vanwege stikstof. Dat is geen nieuws: milieuorganisaties trekken al decennia aan de bel, afgelopen jaren haalden zij steeds vaker hun gelijk bij de rechter. De stikstofcrisis, ook in Van der Wals takenpakket, is daarvan het gevolg.

Om die crisis te lijf te gaan, komt het kabinet nu opnieuw met ingrijpende plannen: het aanpakken van piekbelasters. Als een groot van deze twee- tot drieduizend agrariërs binnen een jaar vrijwillig stoppen, belooft de overheid hun een royale beloning – flink meer dan de waarde van hun bedrijf. Maken ze daar geen gebruik van, dan dreigt dwang.

Door piekbelasters aan te pakken, wil het kabinet voorkomen dat bouwprojecten stilvallen en andere boeren in de knel raken. Overigens had Van der Wal, vertelt ze, de term ‘piekbelasters’ liever vermeden. “Een vreselijk woord”, zegt ze met een vies gezicht. “Want je zúlt het maar zijn. Het gaat om mensen die nu in spanning zitten: ben ik het wel of niet? Dat is heel naar.”

Is dit dé oplossing voor de stikstofcrisis?

“Het is een stap richting de oplossing. Dit probleem is zó complex en groot, je kunt dat niet in één keer repareren. Afgelopen zomer hebben we de eerste plannen gepresenteerd, dit is het vervolg. En ja, het is een heel stevige stap. We wisten al dat de opgave enorm was, maar daar kwam begin november de uitspraak van de Raad van State nog bij, die de bouwvrijstelling van tafel veegde. We zijn keihard met onze neus op de feiten gedrukt.”

Wat zijn die feiten?

“Dat er maar één oplossing is: de natuur herstellen. Alle uitwegen die afgelopen decennia zijn bedacht, zijn geen oplossingen. Je moet denken vanuit de natuur, en voor natuurherstel moet onder meer de stikstofuitstoot nu eenmaal fors omlaag. Dat is de enige manier om ruimte te creëren voor vergunningen voor andere boeren, woningen, industrie, duurzame projecten en alle andere ambities die we hebben.”

Straks stoppen boeren ermee, maar komen daarvoor in de plaats andere projecten die óók stikstof uitstoten. Wat schiet de natuur daarmee op?

“Je moet altijd aantonen dat de natuur geen schade lijdt door jouw activiteiten. Anders krijg je geen vergunning. We hebben de balans tussen economie en natuur jarenlang verwaarloosd, die móét echt terug. Natuur is niet een leuk dingetje om erbij te hebben – het is van levensbelang.”

Pas-melders

Door de uitspraak van de Raad van State wordt het veel lastiger een vergunning te krijgen voor bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Het is de zoveelste pijnlijke tegenvaller voor het kabinet. Deskundigen verwachten dat vertraging miljarden gaat kosten. Bovendien bemoeilijkt het de bestrijding van ándere crises, zoals het woningtekort en de klimaatverandering.

Toch zit de meest acute pijn bij Pas-melders. Dat zijn boeren die onder het vorige stikstofbeleid geen vergunning hoefden aan te vragen voor hun stikstofuitstoot. Maar toen de rechter het stikstofbeleid resoluut van tafel veegde, hadden zij die plots wél nodig. Onmogelijk, bleek in veel gevallen – zeker in de buurt van natuurgebieden is de stikstofuitstoot nu al veel te hoog.

Sindsdien werken die Pas-melders in feite illegaal. Als provincies het beleid gaan handhaven, al dan niet gedwongen door de rechter, hangen deze agrariërs forse boetes boven het hoofd.

Vechten tegen tranen

Die ‘handhavingsdreiging’ raakt Pas-melders keihard, zegt Van der Wal. “Ik was onlangs in Overijssel bij een familie die hiermee te maken heeft. De man zei: ‘Ik voel me gewoon crimineel, terwijl ik er helemaal níks aan kan doen.’ Hij heeft gelijk, het komt door óns. Door overheidsfalen.”

Zulke gesprekken zijn ‘verschrikkelijk frustrerend’, zegt de minister. “Het liefst zou ik ze allemaal direct legaliseren, handtekening eronder, opgelost. Want je ziet hoeveel verdriet mensen hebben en dan moet je zeggen: ‘sorry, ik heb geen oplossing’. Dat is vreselijk. Ik ben na dat gesprek met tranen in mijn ogen weggereden. Dat heb ik niet snel, maar het leed dat je dáár voelt …”

Van der Wal wil daarom een schadeloket instellen voor ‘schrijnende gevallen’, zoals de boerenfamilie uit Overijssel. Wie daarvoor in aanmerking komt en hoe groot het bedrag wordt, weet de minister nog niet. “Maar we móéten deze mensen tegemoetkomen voor de schade die wij als overheid hebben veroorzaakt.”

Tegelijk, benadrukt ze, kan alleen het uitkopen van piekbelasters op korte termijn echt soelaas bieden voor Pas-melders. Immers: als voldoende grote vervuilers stoppen, ontstaat stikstofruimte voor andere boeren.

Wanneer ben je eigenlijk een piekbelaster?

“We gaan komende maanden bekijken wat daarvoor de precieze criteria zijn.”

Had u niet inmiddels een lijstje kunnen hebben?

“Weet je, dit is nou precies de voortdurende afweging tussen zorgvuldigheid en snelheid. Het is niet zo makkelijk om te bepalen wie piekbelasters zijn. Want dat ligt niet alleen aan je stikstofuitstoot, maar ook aan de afstand van je bedrijf tot een natuurgebied, en hoe die natuur eraan toe is. Daarom komen we begin januari met criteria waardoor boeren zélf kunnen kijken of ze piekbelaster zijn.”

Van der Wal: “Mijn doel is absoluut niet zoveel mogelijk boeren weg te krijgen”. Beeld Werry Crone

Ze krijgen dan een jaar om vrijwillig te stoppen, voordat u met dwang komt?

“Ik zeg niet: u moet allemaal stoppen. We gaan juist per boerenerf kijken wat de juiste keuze is. Dat kan ook innovatie zijn, je bedrijf verplaatsen, of omschakelen van veehouderij naar akkerbouw. Mijn doel is absoluut niet zoveel mogelijk boeren weg te krijgen, het gaat om vermindering van de uitstoot. Tegelijk spreek ik ontzettend veel boeren die wel degelijk overwegen te stoppen, maar nu nog twijfelen, bijvoorbeeld omdat ze denken dat de overheid later een hogere vergoeding biedt. Daarom komen we nu met een heel royale regeling en zeggen we ook: hierna komt er nooit meer iets beters. Dat is de stok achter de deur.”

Johan Remkes adviseerde vijf- tot zeshonderd piekbelasters uit te kopen. Waarom kiest u voor een veel grotere groep?

“Deels vanwege de uitspraak van de Raad van State, die de noodzaak aantoont van een stevigere aanpak. Maar het is ook omwille van de natuur. Die is zo slecht dat we nauwelijks ruimte hebben om nóg meer stikstof uit te stoten. De enige manier is snel natuurherstel. Daarom zetten we daar nu steviger op in.”

Moeten piekbelasters die zich niet vrijwillig melden, na een jaar alsnog gedwongen stoppen?

“We gaan in het najaar kijken of we op koers liggen. Als dat niet zo is, komen we inderdaad met een verplichtend instrumentarium. Maar dat geldt niet per se voor alle piekbelasters, dat hangt af van de voortgang.”

Hoe ‘royaal’ wordt de financiële verleiding voor vrijwillige uitkoop van piekbelasters?

“Ruim boven de 100 procent, meer kan ik nu nog niet zeggen. Begin volgend jaar moet duidelijk zijn wat haalbaar is. Daaraan hangt nog wel een flinke disclaimer, want je moet zo’n regeling eerst bij Brussel neerleggen voor goedkeuring.”

Brussel kan de plannen afwijzen vanwege EU-regels over staatssteun. Maar u verwacht een positief oordeel?

“Ik ga er alles aan doen.”

Het landbouwministerie heeft wel vaker ‘alles gedaan’ in Brussel – vaak tevergeefs.

“Klopt, maar ditmaal kunnen we ergens mee aankomen, we kunnen laten zien dat het ons menens is. Allereerst door piekbelasters één jaar te geven voor vrijwillige uitkoop. Daarnaast willen we dat boeren voortaan betalen voor hun eigen uitstoot, in plaats van de handel in vervuilingsrechten die je nu ziet. We hopen boeren zo te prikkelen om sneller te verduurzamen. Én we hervormen de vergunningverlening. Als een stikstofuitstoter wil stoppen, krijgt de overheid als eerste het recht om de vergunning te kopen.”

Hoeveel piekbelasters moeten stoppen om genoeg ruimte vrij te maken?

“Dat kun je niet tot achter de komma uitrekenen.”

Maar op uw ministerie is vast wel een inschatting gemaakt.

“Nee.”

Dus u heeft eigenlijk geen flauw idee waar we over een jaar staan – misschien zijn de acute problemen dan voorbij, misschien zijn ze groter dan ooit?

“Sorry, maar dit gaat over een boer die een keuze moet maken in één jaar tijd. Een keuze die hij misschien helemaal niet wil maken, en die ook nog eens per boerderij verschilt. We gaan met deze boeren in gesprek over de vraag: hoe ziet je toekomst eruit? Dat is superheftig, daar wil ik geen voorschot op nemen.”

Ook de industrie

Boerenorganisaties reageerden deze week wisselend op de uitgelekte kabinetsplannen. Dat was afgelopen zomer wel anders: toen Van der Wal haar beruchte ‘stikstofkaartje’ presenteerde, klonk louter kritiek. Het werd de minister onder meer verweten dat uitsluitend de landbouw moest opdraaien voor het stikstofprobleem. Voor andere sectoren bestonden nog geen uitgewerkte plannen.

Van die fout is geleerd. Ook de industrie moet bijdragen, is nu de boodschap van het kabinet. Toch blijft dat aandeel beperkt: tegenover de mogelijk drieduizend agrarische piekbelasters, staan slechts vijftig industriebedrijven.

Maar zo gemakkelijk komt die sector er niet vanaf, zegt Van der Wal. “De industrie heeft een enorme opgave als het gaat om een schoner Nederland. Voor een deel betreft dat stikstof, maar denk bijvoorbeeld ook aan het verminderen van de CO2-uitstoot.”

Had u afgelopen zomer met een betere uitleg veel onrust kunnen voorkomen?

“Het is altijd een zoektocht: aan de ene kant vragen boeren mij om duidelijkheid, aan de andere kant weet je dat die tot onrust kan leiden. Dat blijft een uitdaging in dit dossier.”

Wat het misschien ook lastig maakt, is de samenwerking met uw collega-landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie). Terwijl u vertelt wat allemaal niet meer kan, benadrukt hij in zaaltjes wat nog wél mogelijk is. Bijvoorbeeld: halvering van stikstofuitstoot mag wat later dan 2030, als de natuur tenminste aantoonbaar aan het herstellen is.

“Piet Adema heeft echt geprobeerd bij het rapport van Remkes te blijven. Dat doen we allebei: als de staat van een natuurgebied het kan hebben en we op koers liggen, is 2030 soms iets minder relevant. Dat wilde Adema uitleggen.”

Toch klinkt een duidelijk toonverschil binnen één departement.

“We zijn twee verschillende mensen, toch? Het is ook inherent aan onze takenpakketten. Adema moet als minister van landbouw een toekomst schetsen voor de agrarische sector. Mijn opdracht is heel anders: de natuur herstellen. Dat zijn vaak moeilijke besluiten, maar ik voel me daarin gesteund door Adema.”

Vindt u het nog leuk?

“Het is niet altijd makkelijk, elk besluit heeft grote impact op mensen. En in het afgelopen jaar hebben we soms heel lastige dagen meegemaakt, die gaan je niet in de koude kleren zitten. Maar ik ben gelukkig een opgewekt persoon, ik geniet nog steeds van mijn werk. Bovendien heb ik een heel duidelijke stip op de horizon, ik weet waarvoor ik het doe. Als dit daarvoor nodig is, dan zij dat zo.”