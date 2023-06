Minder vliegen niet nodig, stelt KLM, stillere vliegtuigen wel

Krimp van Schiphol is nergens voor nodig, vindt KLM, geluidshinder kan beter teruggedrongen worden zónder het aantal vluchten te verminderen. Vliegtuigen kunnen anders, stiller aanvliegen en opstijgen. Huizen kunnen geïsoleerd worden uit een fonds waaraan KLM wil bijdragen. Maar de beste methode is de inzet van nieuwe vliegtuigen die tot wel 50 procent stiller zijn.

Het krimpplan van de minister

Met deze voornemens reageert KLM op het plan van minister Harbers (infrastructuur) om het maximumaantal vluchten op Schiphol terug te brengen van 500.000 naar 440.000 per jaar. Geluidsoverlast is daarvoor de reden. Het aantal mensen dat ernstige hinder ondervindt, moet met 20 procent omlaag, vindt de minister, het aantal mensen dat in hun slaap gestoord wordt met 15 procent. Zijn krimpplan moet in november 2024 ingaan.

Geen goed plan, vindt KLM, want voor datzelfde doel kunnen beter stillere vliegtuigen worden ingezet. KLM vliegt al met een aantal minder lawaaiige toestellen, een aantal nieuwe is besteld. ‘s Nachts kan ze mede daardoor eind 2024 al de vereiste geluidsreductie halen, stelt ze. Overdag duurt het langer, maar vanaf 2028 rekent KLM zelfs op meer reductie dan in Harbers’ plan.

‘Omwonenden hebben respijt nodig’

Omwonenden verwachten niets van stille vliegtuigen. Een halvering van het geluid per toestel, zoals KLM die belooft, betekent een reductie met 3 decibel. Maar voor een geluidsreductie die waarneembaar is voor het menselijk oor is ongeveer 10 decibel nodig. Bovendien, zegt Jan Boomhouwer van de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder, is het gemiddelde geluid van overvliegende toestellen niet de enige bepalende factor voor hinder. “Pieken zorgen voor de meeste hinder. Wat KLM en ook de minister maar niet willen begrijpen, is dat ook de frequentie van vluchten ertoe doet. Omwonenden hebben respijt nodig, perioden van rust.”

Harbers wilde zijn doelen aanvankelijk in twee stappen bereiken: al vanaf dit najaar het aantal vluchten terug naar 460.000, een jaar later naar 440.000. Zijn eerste stap sneuvelde bij de rechter: die oordeelde dat daarvoor een door de Europese Unie voorgeschreven procedure nodig is, de zogeheten balanced approach. Volgende week dient het hoger beroep dat Harbers tegen dat vonnis aantekende, maar intussen is hij al bezig met die balanced approach voor stap twee.

Ook volgens Harbers is krimp trouwens niet per se noodzakelijk. Hij legde in maart drie opties op tafel. In twee daarvan staat de limiet van 440.000 vluchten nog overeind, samen met de ooit al afgesproken reductie van het aantal nachtvluchten van 32.000 naar 29.000. Maar in optie drie blijft het huidige aantal vluchten, 500.000, behouden en moet de geluidshinder worden teruggebracht door stillere vliegtuigen en een maximum van 25.000 nachtvluchten.

Minder winst is minder stille vliegtuigen

Maar KLM wil die nachtvluchten niet opgeven. Daarom wijst ze ook een plan van Schiphol zelf af om zulke vluchten vanaf 2025 volledig te schrappen, althans tussen middernacht en vijf uur ‘s ochtends. Net als de luchthaven vindt KLM vindt dat het aantal vluchten met privéjets wel omlaag kan. Maar krimp van het reguliere vliegverkeer blijft voor haar taboe. Die gaat ten koste van haar winst, en dan kan ze die stillere vliegtuigen niet eens betalen.

Omliggende gemeenten en milieugroepen zien geen alternatieven voor krimp. De gemeente Uithoorn bijvoorbeeld, pal naast de Aalsmeerbaan, schrijft dat ‘krimp de enige mogelijkheid is aIs het Rijk écht werk wil maken van het terugdringen van de hinder'. En Milieudefensie, Greenpeace en Natuur & Milieu vinden Harbers’ doel, 20 procent minder ernstig gehinderden, ‘niet ambitieus genoeg’.

13.000 banen weg? Dat valt mee Krimp van Schiphol is ‘onzorgvuldig, onverstandig, onnodig’, schrijven vakbonden van piloten, stewards en stewardessen en luchtvaarttechnici. Zij vrezen voor hun baan en daarom lieten ze economisch bureau SEO onderzoek doen. Bij krimp gaan 13.000 banen verloren, luidde de conclusie. 13.000? Dat blijkt mee te vallen, want veel van degenen die hun baan kwijt raken, vinden snel ander werk. Als het economisch tegenzit, blijven volgens SEO 5400 mensen enige tijd werkloos, bij hoogconjunctuur zijn dat er 1400. Waarvan een deel trouwens met pensioen kan. “De effecten zijn niet groot”, stelt zelfstandig luchtvaartonderzoeker Walter Manshanden. Het door SEO berekende verlies aan toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie, twee miljard euro, noemt hij ‘verwaarloosbaar’. En het banenverlies betreft minder dan 1 procent van de werkgelegenheid in de regio Amsterdam. “Als je zo’n krimpbesluit wil nemen, is dit de beste tijd ervoor. Dankzij de krappe arbeidsmarkt is het effect ervan snel verdwenen.”

